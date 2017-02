”Ventana de Enero” de Osasuna, sammanfattning

I Ventana de Enero, januarifönstret, har de rykten och hörsägen presenterats som surrat kring Osasuna under januari månad. När nu fönstret har stängt görs en sammanfattning av vilka spelare som värvats och vilka som lämnat men även samtliga rykten finns noterade.

”

”Ventana de Enero” de Osasuna II

rött

Klara nyförvärv

Sevillamedier hävdar att Osasuna fortsatt skall vara intresserad av den italienska målvakten men där även Nice nu visat intresse. Enligt samma medier kommer det under måndagens hållas ett tre-klubbs möte där Paris Saint German (klubben spelaren är utlånad från) Sevilla och en av de intresserade klubbarna skall diskutera en eventuell affär. Enligt fichajes.com skall affären vara klar och Sirigu på väg till Pamplona för att skriva på för resten av säsongen.

Enligt medieuppgifter skall spelaren under eftermiddagen ha setts på Sevillas kontor tillsammans med sin agent för att avsluta sitt kontrakt. Vid halvsju tiden på kvällen blev det till slut

då Osasuna gick ut med nyheten att de värvat Sirigu för resten av säsongen.

Inte ett ljud kring Loé under hela dagen och affären kändes avslutad. Dock uppger flera medier att spelaren är klar för Osasuna men något officiellt besked från klubben har inte kommit. Förklaringen skall vara den att mittfältaren nu skall ha avslutat sitt kontrakt med Al-Sailiya och som kontraktslös, fri agent, kan han gå vart han vill, och när han vill. Osasuna och spelaren skall ha kommit överens och värvningen lär bli officiell inom kort.

Sent under onsdagen meddelade Osasuna att spelaren kommer träna med truppen under morgondagen och officiellt preseteras så fort alla papper är klara. Loé skall också genomgå en läkarundersökning under torsdagen.



Dåligt med rykten vilket är skönt, anfallaren blir kvar.

Romero blir kvar

Oviedo har visat allvarligt intresse för mittfältaren och vill göra affär. Osasuna utesluter inte att spelaren kan komma att lämna, enligt navarrasport.com. Samma media får under måndagskvällen bekräftat av Méridas agent att han blir kvar i Osasuna. Men det är många lag som är intresserad av honom och det är ju en dag i morgon också.

Mérida väljer att stanna trots ett antal erbjudanden från olika håll.

Under de sista skälvande timmarna på transferfönstrets öppettid dök argentinaren Toledos namn upp. En 21-årig anfallare som håller till i Italienska Fiorentina där han inte fått mycket speltid. Strax efter midnatt kunde dock navarra.com meddela att affären fallit på grund av de olika klausuler som ägarna ville skriva mellan klubbarna och Osasuna valde att tacka nej

Det blev varken Osasuna eller Las Palmas för Olmo som stannar i Zagreb

Osasunas president Sabalza menade under måndagen att det nu ligger på Merino själv att pressa Dortmund. ”I slutändan handlar det om var spelaren vill spela och Merino vill komma hit. Det är upp till Merino nu”. Senare under måndagskvällen uppger fiches.com att Dortmund gått ut med att Merino blir kvar i klubben. Kölns sportchef, Jörg Schmadtke, var inte nöjd med den nyheten och det var ingen i Osasunalägret heller.

Under tisdagen gick även flera Navarra medier ut med nyheten att Merino stannar i Dortmund och inte kommer till Osasuna under denna vintermarknad.

Med halvtimman kvar till transferfönstrets stängning gick Villarreal ut med att mittfältaren lämnar, för Hull City i Premier League

Under tisdagen blev det klart att Ryan gick till Belgiska Genk