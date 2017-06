5 ögonblick ur den historiska CL-säsongen 16/17

En magisk säsong är över och den avslutades med ett pampigt firande i Madrid under gårdagen. Det har inte riktigt sjunkit in vad Zidane och hans mannar åstadkommit denna säsong där man alltså har tagit en dubbel och blivit historiska genom att försvara en Champions League-titel sedan formatet ändrades. Madridistas har med all säkerhet fått nya minnen som de kommer minnas resten av sina liv och här tänkte undertecknad dela med sig av ögonblick som etsat sig fast i minnet under CL-säsongen 16/17.

DEN SENA VÄDNINGEN MOT SPORTING LISSABON

Cristiano Ronaldo fick ta emot sin gamla klubb hemma på Bernabéu och supportrar förväntade sig nog en hyfsat lätt match. Det skulle dock bli tvärtom då portugiserna imponerade och hade ledningen med 0-1.







CASEMIROS VOLLEY MOT NAPOLI

Målet i lördags var betydligt mycket viktigare men målet mot Napoli var så vackert och oväntat att det var just Casemiro av alla som drog in den på volley. Kroos hade fem minuter tidigare gjort 2-1 och Casemiros 3-1-mål innebar att Real Madrid kunde åka till Neapel med en betryggande ledning.







BENZEMAS LINDANS PÅ CALDÉRON

Efter överkörningen på Bernabéu, vilket också är ett fantastiskt minne, åkte Los Blancos till Caldéron med en 3-0-ledning. Undertecknad var på väg hem från träning och precis när tv:n slås på stod det 2-0 till Atletico efter 16 minuter och man funderade ett tag på vad det var som hände. Efter det tog dock Modric och co tag i matchbilden och lugnade ned det hela. Strax innan paus visade Karim Benzema upp sig från sin bästa sida när han likt, Philippe Petit, lindansade förbi Atleticos försvar vilket ledde till Iscos mål som stängde matchen och tog oss till en ny final. Fransmannen har fått mycket skit detta år men när han väl gör saker som det mot Atletico är han fantastisk att skåda.







CRISTIANO RONALDOS SLUTSPEL

Ronaldo gick in i







ANDRA HALVLEK MOT JUVENTUS

Den första halvleken var inte speciellt bra från Real Madrids sida som var alldeles för svängig och okontrollerad. Andra halvlek är däremot så bra att Juventus i princip bara skapade ett enda läge och det var på en frispark. Resten kontrollerade Madrid på ett helt magiskt sätt. När Casemiro gör 2-1 vågar man börja hoppas lite mer. När sedan Ronaldo gör 3-1 kommer det glädjetårar som gör att man vågar hoppas ännu mer. I sådana lägen vågar man inte ta ut något i förskott men Juventus orkade inte svara upp, de hade inga offensiva hot att kasta in och när Asensio satte spiken i kistan var det ett vilt firande som började. Zidane och hans Real Madrid försvarar alltså titeln i Champions League och det var inte något snack om saken.







Givetvis finns det hur många ögonblick som helst under denna säsong CL-säsong och alla har olika situationer, mål, dribblingar, räddningar med mera som man minns. Kommentera gärna nedan om ni har några sådana att dela med er av och som ni kanske tycker borde varit med på listan.



Till sist. Det går inte att säga detta för många gånger: Madridistas, NJUT av denna stund!



2017-06-05 14:14:00

