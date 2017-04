Akademispelare igår, Världsklass idag!

Real Madrid attraherar alltid världsstjärnor, allt från Di Stefano på 50-talet till Cristiano Ronaldo i modern tid. Men någonstans kan man inte som supporter släppa den där ödmjuka och hårt arbetande spelaren från akademin. Supportrar älskar akademispelare och som växer upp till att bli just världsklass. Anledningar är kanske solklara, pengar slösas inte i stora mängder, lojalitet mot klubben och förståelsen för klubbens värderingar. Dani Carvajal är definitionen på just det, akademispelare för några år sedan men världsklass idag.





Nu är jag inte en pappa och kan säkerligen inte förstå själv innebörden av att se sin son eller dotter gå för första gången. Men jag kan bara tänka mig hur vackert det måste vara. Här och nu får jag nöja mig med att beskåda akademispelare från Castilla som växer fram till att bli världsstjärnor. Vid det här laget bör en hel värld veta att Castilla fostrar flest talanger ute i Europa. Konkurrensen är så pass hård att det inte finns rum i A-laget för talangerna. Naturligtvis påverkar andra faktorer, att Real Madrid ska köpa det bästa. Detta är alltså en bedömningsfråga och där åsikter vevar iväg åt alla möjliga håll. Självklart bör det finnas en balans mellan att köpa och att ta fram talanger från den egna akademin. Kritiken har dock varit påtaglig mot Perez och klubben. Alldeles för länge hade man förbisett den egna akademin och köpt in världsstjärnor för stora summor. Nu får den här diskussionen vänta för att på senare år har Real Madrid definitivt tittat på talanger och även den egna akademin. Truppen idag består av några spelare från akademin. Vi har spelare som Carvajal, Nacho, Casemiro, Morata, Lucas Vazquez och Mariano i A-laget.



Dani Carvajal är en fotbollsspelare idag som har blivit en världsklass spelare på sin position. Ingen kunde förutspå att hans återkomst skulle bli så lyckad. Prestationerna borta i Tyskland var bra och Real Madrid valde att plocka hem Carvajal. Det i takt med att Arbeloa började komma upp till åren. Dessförinnan hade Michel Salgado sprungit upp och ner på högerbackspositionen. En Salgado som var och är älskad av Real Madrid supportrarna. Carvajal hade med andra ord ingen enkel uppgift. Det är inte enkelt att återvända från Leverkusen och direkt ta en startplats och sedan hålla fast vid den positionen i en klubb som Real Madrid. Real Madrid är en klubb vars supportrar är väldigt kräsna och pressen klarar inte alla spelare av. Det är en sak att lira i Leverkusen och det är en annan sak att leverera i Real Madrid. Med all respekt för Leverkusen så klart. Väl i Leverkusen hade han ändå imponerat så mycket att tyska tidningen Bild valde ut honom som den bästa högerbacken i ligan. De fina prestationerna gick inte obemärkta förbi Real Madrid och man valde att köpa tillbaka Carvajal.



Resten är historia kan man lugnt säga. Högst bidragande till två



Carvajal är definitivt ett bevis på att det går att spela för Real Madrids A-lag. Han är beviset på att det finns hopp och att klubben idag värderar talanger på ett helt annat sätt. Att köpa stjärnor är en sak men att ha den där egna talangen är ovärderlig. Speciellt när du heter Dani Carvajal, speciellt sättet du uppträder på planen och utanför planen. En man idag som älskar klubben och ger allt i alla matcher han spelar. Bayern Leverkusens sportchef hade detta att säga om Carvajal när han lämnade tyska klubben: ”Carvajal har imponerat på oss som människa och atlet. Vi är mycket ledsna över att han lämnar men detta är chans pojkdröm, att få spela för Real Madrid. Han är ett Real Madrid fan.” Ord man inte kan ta lätta på, ord man inte kan kasta bort. Det här är Real Madrids klubbvärderingar, att alltid vara ett exempel både på och utanför planen. Ifall någon nu hade ens tanken på att ifrågasätta den.



Det som började 11 km sydväst från central Madrid är idag världsklass på många fronter. En spelare som kanske inte får all uppmärksamhet. En underskattad spelare kanske rakt av. Idag är det en spelare jag som supporter är stolt över och som kan kalla en egen produkt. Med sina 73 kg dundrar han upp och ner på högerkanten utan problem under 90 minuter.



Dani Carvajal får själv avsluta den här krönikan: ”Jag kommer att tills mitt sista andetag hjälpa laget.”



Njut av Carvajal:

https://www.youtube.com/watch?v=2QGTh_d_gvk



