Årets sista hemmamatch

Ligasäsongen närmar sig sakta sitt slut och i omgång 37 har Real siktet inställt på tre viktiga poäng i kampen om ligatiteln 2016/2017 i säsongens sista hemmamatch mot fyran Sevilla på Santiago Bernabeu. Ska Real Madrid slå Bayern Munchen och bli ensam om att ha gjort mål i 61 matcher i följd?

Real Madrid form V V V V F

Sevilla form O V V F O

Real Madrid njuter av sin smekmånad efter att Zinedine Zidane har visat vägen till sin andra raka Champions League -final sedan han tog över i januari 2016. Efter en lång säsong med ett par imponerande La Liga -rekord och målrekord är det bara tre matcher kvar i ligan. Hungern och motivationen efter den 33:e ligatiteln är större än någonsin och Real presenteras som stora favoriter på förhand. Sevilla är på pappret den ”svåraste” motståndaren kvar att möta i ligan innan Real beger sig mot Galicien och Andalucien för att försöka plocka hem de sista poängen.Real hardärför är läget i huvudstadsklubben väldigt harmoniskt och stämningen i laget är på topp. Skadeläget i truppen ser allt ljusare ut så här dags på säsongen, det var bara Gareth Bale och Dani Carvajal som saknades på Valdebebas gräsmatta idag men tränar hårt inomhus för att vara redo till finalen i Cardiff. Pepe tränade normalt med resten av laget och beräknas vara redo till nästa veckas matcher mot Celta och Malaga Real Madrid har inte förlorat mot Sevilla på hemmaplan sedan 2008 och vi får ytterligare gå några år tillbaka för att hitta då senast Real inte lyckades göra mål på hemmaplan mot Sevilla. Jorge Sampaoli tar Sevilla till Estadio Santiago Bernabeu och vet attär allt som behövs för att säkra en topp fyra- placering i ligan, men en seger i huvudstaden kan hålla en minimal hopp om att knipa en direktplats till Champions League vid liv.Söndagens besökare har redan visat att de kan utgöra ett hot för marängerna, Sevilla var nämligen det laget som bröt Realsi januari med en sen vändning hemma på Ramon Sanchez Pizjuan och skakade liv i La Liga.De inledde säsongen väldigt starkt och har hängt kvar i tabelltoppen under hela säsongen och var länge med i titelracet. Men resultaten har inte varit lika överväldigande och det finns inte samma glöd på planen under de senaste månaderna, laget är utan en bortaseger sedan Sevilladerbyt denFör andalusiernas resa till Madrid kommer den argentinska tränaren att: den mångsidige Vicente Iborra, den begåvade ex.Castilla spelaren Pablo Sarabia, kreatören Samir Nasri, mittbacken Rami och ytterbackarna Mariano Ferreira & Escudero. Men Sampaoli kan ränka med Vitolo och lagets bästa målgörare Ben Yedder.Andalusiernas största svaghet den här säsongen har varit bortaspelet, där har man inga segrar mot topp-fem lagen på bortaplan och plockat endast 26 av 54 möjliga poäng.Real är det enda laget som har gjort mer än sex mål mot Sevilla de senaste 10 årenDeportivo 2 – 6 Real MadridReal Madrid 2 – 1 Valencia Real Madrid 3 – 0 Atletico MadridGranada 0 – 4 Real MadridAtletico Madrid 2 – 1 Real MadridValencia 0 – 0 SevillaSevilla 2 – 0 GranadaSevilla 2 – 1 Celta Vigo Malaga 4 – 2 SevillaSevilla 1 – 1 Real Sociedad Liga 15/01 2017 Sevilla 2 – 1 Real MadridCopa 12/01 2017 Sevilla 3 – 3 Real MadridCopa 04/01 2017 Real Madrid 3 – 0 SevillaSuper Cup 09/08 2016 Real Madrid 3 – 2 SevillaLiga 20/03 2016 Real Madrid 4 – 0 SevillaRonaldo har totalt gjort 23 mål mot Sevilla i alla turneringarFyran Sevilla har i praktiken knappt någonting att spela för, en öppen matchbild väntar oss med ett otroligt högt tempo så länge matchen lever och det är som alltid när Real och Sevilla rycker ihop. Sevilla kan slappna av och känslan är att de kan kliva på ännu mer framåt eftersom den nuvarande Sevilla-truppen inte är utformad för att försvara och spekulera. De har utmärkt sig för att pressa högt mot lag oavsett storlek, via mittfält och runt på kanterna. Det är även där deras största styrka ligger med N´Zonzi, Vitolo och Franco Vazquez mm.Detta gör de till den farligaste typen av motståndare ett lag kan möta nu på slutet av säsongen - en extremt begåvad grupp med inget att spela för och när de även skakar av trycket och spelar bara för att njuta, kan de bli mäktiga motståndare för alla lag, till och med Real Madrid.Med siktet på att bli det första laget någonsin att vinnai juni, bör Real vara försiktiga med att de senaste framgångarna inte distraherar dem från uppgiften att spela sitt eget spel, behålla lugnet, koncentrationen, inte underskatta Sevilla för skadeläget de befinner sig i och arbeta hårt för varandra vilket har varit nyckeln hittills.Efter en extrem krävande matchochmot Atletico på Calderon bör Zizou rotera på ett par positioner och få in fräscha ben. Isco och Modric kan hamna utanför startelvan trots att de gjorde en magisk match senast men de bör vilas för de arbetade extremt hårt i både offensiven och defensiven. Spelare som James och Asensio kan med fräscha ben och fin form starta mot favorit motståndaren Sevilla.I dagsläget så finns det knappat något att ändra på kring marängerna speciellt efter de tre senaste matcherna, jag tycker att laget ser mycket mer organiserad och balanserad ut vilket gör att Real även spelar en mycket underhållande fotboll också. Pusslet har fallit på plats i rätt tid efter att Zizou har provat några olika formationer och uppställningar under säsongen. Jag ser personligenoch jag hoppas att Zidane funderar på att bygga laget vidare kring den formationen till nästa säsong.Svagheterna Real har just nu är högerbackspositionen och Benzemas mål form. Om inte Carvajal hinner återhämta sig från skadan i tid är Danilo den mest naturliga ersättaren på den positionen och därför är det oerhört viktigt att han får spela så mycket så möjligt de resterande matcherna så att han kan bygga på sitt självförtroende och eventuellt vara redo till att få möta sin före detta lagkamrat Alex Sandro på Cardiff City Stadium. Benzema har fått mycket beröm för sin briljans senast, vilket var väldigt viktigt för hans avslutning den här säsongen och han måste också matas med självförtroende så att han så småningom även hittar mål formen i de fyra återstående finalerna. Imorgon kväll kommer fansen att ha en storroll för det är årets sista hemma match och förhoppningsvis så är samtliga spelare och ledare tillbaka på Bernabeus gräsmatta två gånger till innan hela säsongen summeras.James har gjort mål mot Sevilla i alla sina tre säsonger i Real”En dubbel är närmare än någonsin, bara fyra finaler kvar att spela, men vi har inte vunnit något än och vi behöver fokusera och följa samma spår: hårt arbete, koncentration och intensitet. Vi har varit konsekventa denna säsong och våra mål är inom räckhåll. Vi vill fortsätta jobba hårt, det tuffaste testet är fortfarande framför oss"”Pepe har varit här i tio år och uppnått fantastiska saker, jag vet inte vad som händer med honom nästa säsong””Det är inte nu efter Atletico matchen jag har insett hur bra Benzema är, jag har sedan länge vetat hur bra han är””Jag känner mig bättre och bättre för varje dag som går, vi arbetar hårt och förbereder allt vi gör. Mitt tekniska team gör ett bra jobb och det har en positiv inverkan på spelarna som i sin tur visar det på plan""Det finns många människor bakom projektet och jag vill påpeka två saker: deras hårda arbete och hur vi spelar""Vi försöker alltid ge 100% i varje match men imorgon behöver vi göra mer än så""Zidanes betydande rotationer har stärkt laget, han ska ha beröm för att ha lyckats hålla 22 spelare på ungefär samma prestationsnivå""Just nu är Real Madrid väldens bästa lag och det motiverar oss att avsluta säsongen med ett bra resultat på Bernabeu"