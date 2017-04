Balans, balans, balans!

Vid det här laget borde varenda Madridista veta Ancelottis mest använda ord i hans tid i Real Madrid: Balans. Den här jäkla balansen han talade om var essentiell i nästan alla hans presskonferenser. Men ack vad viktig den är och vad Real Madrid har saknat den, inte minst den här säsongen.



I min värld kan ingen tränare i världen komma in i Real Madrid och starta ett krig. Mourinho försökte förgäves och spelarna vände sig emot honom. Det är inte enkelt att vara tränare i Real Madrid. Allt från klubbledning och president har något att säga till om, till vilken utsträckning går att spekulera i. Zidane är en tränare som är duktig på att skapa en bra miljö i omklädningsrummet, att hålla spelarna nöjda och att inte trampa på tår. Givetvis är kunskapen om fotboll enorm men han besitter egenskaper som är mycket viktiga om man vill träna Real Madrid. Men det kan vara på både gott och ont, som i allt. Den här säsongen har balansen i laget varit/är ett problem. En trio i form av Cristiano, Benzema och Bale har verkligen blandat och gett, de har helt enkelt inte bidragit till en balans i detta Real Madrid. En trio bestående av fina spelare som Cristiano, Benzema och Bale kan vara enastående men det kan stjälpa. Den här säsongen har trion fuskat i presspel, fuskat i försvarsspel och direkt varit loja. Det handlar inte om att beskylla en individ, alla tre är skyldiga. Kritik i många fall ska riktas mot laget, men tre viktiga spelare är en del av laget. Den delen har inte bidragit till balansen, de har bidragit väldigt lite i hemåt jobbet.



Nu ska Real Madrid ställas mot ett Bayern München och ett jagande



Real Madrid har en trio som måste växla upp, en trio som inte får fuska i presspelet eller i försvarsspelet. Det är dags att vakna, det är dags att visa vart skåpet ska stå. Zidane är inte en tränare som kan starta krig eller bidra till interna dispyter. Han vet bättre än så och det ligger ett självmant ansvar hos spelarna att ta sig i kragen. I och med att trion har gett Real Madrid så mycket så är jag oerhört tacksam för allt det bidragit med. Men det får inte bli så att de blir immuna mot kritik och att man istället fokuserar på att kritisera andra lagdelar vilket jag inte tycker förtjänar kritik. Det kollektiva arbetet är A och O i möten med Bayern München och Barcelona, där kan man inte fuska en enda centimeter.



Återigen påpekar jag att tre spelare är en del av det kollektiva arbetet. Min poäng är inte att nedsvärta BBC, de är för mig fantastiska fotbollsspelare. Vissa vill se Cristiano panga in ett hattrick, Benzema ska var det lejonet vi alla vill se, Bale ska sprinta förbi motståndarna. Nej inte riktigt så jag vill ha det, jag vill ha en trio som kämpar och sliter, att de bryr sig. Ser vi en trio som lunkar eller fuskar, räkna med stora svårigheter. Det räcker att en i trion fuskar, de två andra tar efter ett sådant beteende. Dock är jag övertygad att de kommer leverera och höja sig i matcher där titlar står på spel, de kommer att löpa den där extra metern. Mittfältet kan där och då ge BBC det understödet de behöver och vi kan få se på en show.





Hala Madrid Y Nada Mas! I min värld kan ingen tränare i världen komma in i Real Madrid och starta ett krig. Mourinho försökte förgäves och spelarna vände sig emot honom. Det är inte enkelt att vara tränare i Real Madrid. Allt från klubbledning och president har något att säga till om, till vilken utsträckning går att spekulera i. Zidane är en tränare som är duktig på att skapa en bra miljö i omklädningsrummet, att hålla spelarna nöjda och att inte trampa på tår. Givetvis är kunskapen om fotboll enorm men han besitter egenskaper som är mycket viktiga om man vill träna Real Madrid. Men det kan vara på både gott och ont, som i allt. Den här säsongen har balansen i laget varit/är ett problem. En trio i form av Cristiano, Benzema och Bale har verkligen blandat och gett, de har helt enkelt inte bidragit till en balans i detta Real Madrid. En trio bestående av fina spelare som Cristiano, Benzema och Bale kan vara enastående men det kan stjälpa. Den här säsongen har trion fuskat i presspel, fuskat i försvarsspel och direkt varit loja. Det handlar inte om att beskylla en individ, alla tre är skyldiga. Kritik i många fall ska riktas mot laget, men tre viktiga spelare är en del av laget. Den delen har inte bidragit till balansen, de har bidragit väldigt lite i hemåt jobbet.Nu ska Real Madrid ställas mot ett Bayern München och ett jagande Barcelona på kort tid. Nu handlar det om att vakna och bidra till det kollektiva arbetet, det handlar om att hjälpa mittfältet och försvararna. En man vid namn Luka Modric är i mångas ögon världens bästa mittfältare. Nu när han börjar bli till åren så syns bristerna i det kollektiva, det syns på långa vägar. Modric kan inte längre själv täcka upp och jaga, han behöver understöd. I år har ingen i mittfältet övertygat, varken Casemiro, Modric eller Kroos, hur kommer det sig? Det är en jävligt bra fråga. I min värld handlar det om att de inte får tillräckligt mycket hjälp, de får ta mer ansvar än vad de klarar av emellanåt. Givetvis kan det vara så att det är ett problem i mittfältet eller i försvaret, eller att Zidane inte är tillräckligt mogen i sin tränarkarriär för att hitta den rätta balansen. Meningen här är inte att beskylla allt negativt på BBC, men jag ser fortfarande att de har en stor roll i den balansen som emellanåt faktiskt inte existerar. Spola tillbaka till Atletico Madrid matchen, hur kommer det sig att Atletico hittade rätt sista 10 minuterna? Givetvis en blandning av Zidanes byten, ofokuserade spelare osv. MEN vi såg även hur Cristiano och Benzema stod och sov, i min värld såg det ut som att båda hade bytts ut.Real Madrid har en trio som måste växla upp, en trio som inte får fuska i presspelet eller i försvarsspelet. Det är dags att vakna, det är dags att visa vart skåpet ska stå. Zidane är inte en tränare som kan starta krig eller bidra till interna dispyter. Han vet bättre än så och det ligger ett självmant ansvar hos spelarna att ta sig i kragen. I och med att trion har gett Real Madrid så mycket så är jag oerhört tacksam för allt det bidragit med. Men det får inte bli så att de blir immuna mot kritik och att man istället fokuserar på att kritisera andra lagdelar vilket jag inte tycker förtjänar kritik. Det kollektiva arbetet är A och O i möten med Bayern München och Barcelona, där kan man inte fuska en enda centimeter.Återigen påpekar jag att tre spelare är en del av det kollektiva arbetet. Min poäng är inte att nedsvärta BBC, de är för mig fantastiska fotbollsspelare. Vissa vill se Cristiano panga in ett hattrick, Benzema ska var det lejonet vi alla vill se, Bale ska sprinta förbi motståndarna. Nej inte riktigt så jag vill ha det, jag vill ha en trio som kämpar och sliter, att de bryr sig. Ser vi en trio som lunkar eller fuskar, räkna med stora svårigheter. Det räcker att en i trion fuskar, de två andra tar efter ett sådant beteende. Dock är jag övertygad att de kommer leverera och höja sig i matcher där titlar står på spel, de kommer att löpa den där extra metern. Mittfältet kan där och då ge BBC det understödet de behöver och vi kan få se på en show.

0 KOMMENTARER 115 VISNINGAR 0 KOMMENTARER115 VISNINGAR MEHRAN MAHMOUDI

På Twitter: MerreM89

2017-04-10 21:02:03

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-04-10 21:02:03

Real Madrid

2017-04-10 12:55:00

Real Madrid

2017-04-08 21:18:43

Real Madrid

2017-04-06 08:31:00

Real Madrid

2017-04-05 11:18:00

Real Madrid

2017-04-02 22:41:00

Real Madrid

2017-04-02 19:23:00

Real Madrid

2017-04-01 20:23:21

Real Madrid

2017-03-30 21:30:00

Real Madrid

2017-03-20 08:00:00

ANNONS:

Real Madrid står nu inför säsongens slutspurt och kanske deras mest intensiva och avgörande skede – om man ser till matcherna och klubbarna vi möter. Det positiva är att vi fortsatt är ligaledare, 3 p före Barcelona med 1 match mindre spelad och att vi inleder borta mot Bayern vilket innebär att möjligheten för ett bra resultat finns.Det började med en tyst minut.Real Madrid begav sig för dagen söderut med en något försvagad elva eftersom det vilades inför Madrid-derbyt och Champions League. Detta gjorde att ett flertal spelare i truppen fick viktiga minuter som kan vara avgörande när truppen kommer matchas hårt framöver.Real Madrid ska åka söderut till utkanten av huvudstaden för att försvara sin ledning i toppen sent ikväll, los blancos gästar Estadio de Butarque för första gången någonsin i La liga för att ta sig an nykomlingarna Leganés i den trettionde omgången av La Liga.Efter ett plågsamt landslagsuppehåll klev de vita in mot ett Alaves som har tagit några fina skalper i år. Denna match blev inte en utav dessa även om 3-0 får ses som smickrande för Real Madrid.Efter vad som upplevs som en lång period av landslagsuppehåll är Real Madrid och La liga äntligen tillbaka. Nu väntar den mest avgörande månaden för Madridlaget där nio matcher totalt ska spelas under endast 28 dagar och först ut väntar Alavés på hemmaplan.