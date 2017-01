Bastardos con Gloria #33 med Martin Åslund: "Real Madrid fostrar flest talanger i Europa"







I avsnitt 33 så gästas Bastardos con Gloria av Martin Åslund. Mehran, Ludde och Martin diskuterar allt från Alexander Isak, Zidanes roll, James Rodriguez vs Lucas Vazquez och så mycket mer i avsnittet. Avsnittet kan även spelas upp via podcaster och hittas under namnet Bastardos con Gloria.

På Twitter: MerreM89

2017-01-22 23:28:55

Under 40 matcher såg Real Madrid oslagbara ut, men efter 3-3 mot Sevilla i Cupen, 2-1 Förlust mot samma lag i ligan och ytterligare en förlust mot Celta Vigo i cupen så såg marängerna plötsligt mänskliga ut. Kritik hade riktats mot främst försvaret samt Cristiano Ronaldo. Startelvan för hemmalaget såg ut som väntat, möjligtvis undantaget att Nacho startade på högerbacken till förmån för Danilo som annars har varit Carvajals ersättare där.När marängerna skulle studsa tillbaks från lagets första förlust på 40 matcher gick inte mycket rätt. Samtidigt var Celta väldigt svårspelade och via vassa kontringar och ett kompakt försvarsspel tog bortalaget hem segern i den första av två matcher.Efter att ha varit så gott som oslagbara under hela 40 matcher är den magiska sviten nu bruten i och med helgens förlust mot Sevilla. Nu är det dags för Los Blancos att ta till nya tag och denna gång ligger fokus på Copa del Rey och Galiciens Celta Vigo.Efter 284 dagar och 40 raka matcher är Real Madrids förlustfria svit över. Super inhopparen Jovetic avgjorde matchen i den 92:a minuten, 2–1 var slutresultatet till Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan. Sergio Ramos var i stor fokus innan matchen och han skulle även få huvudrollen i den 85:e minuten.I den 18 omgången av den spanska ligan gästar Real Madrid Ramon Sanchez Pizjuan för en av säsongens svåraste bortamatcher. Ett riktigt test som ska visa om detta lag har det som krävs för att vinna ligan.Vid lunch idag var det dags för hemma match för Real Madrid som tog emot gästande Granada. Toppen mot botten beskrevs det i media och inget annat än vinst var att vänta inför matchen.Real Madrid har börjat året 2017 på bästa möjliga sätt, med en vinst mot Sevilla. Nu ska man ta emot Granada på hemmaplan och räkna med ett annat lag i startelvan.Senaste matchen var mer än en vanlig match i Copa del Rey. Den spelades nämligen på datumet då Zinedine Zidane firade ett år som tränare för Real Madrid. Trots att Zidane lyckades tvärvända ett Real Madrid, som likt Titanic såg ut att vara på väg rakt in i det berömda isberget, finns det många röster runt om i fotbollsvärlden som ifrågasätter Zidanes kapacitet som tränare. Hade Real Madrid-spelarna endast underpresterat i protest mot Benitez? Vad har Zidane egentligen bidragit med?