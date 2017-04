Bastardos con Gloria #37: "Isco ska helst stanna före James"





Vi vill även tacka alla som har lyssnat och fortsätter att lyssna. Därför är det dags för en tävling och här vet vi att folk kommer googla svaret men vi kommer välja ut en lyckling vinnare och ni ska svara på tre frågor och svara rätt på alla för att vinna tröjan. Ni måste vara medlemmar för att kunna svara, kommentarsfältet är öppet för svaren.



Fråga 1: Vem tog över som tränare efter Del Bosque?



Fråga 2: Vilket nummer hade Makelele?



Fråga 3: Vilken spelare har gjort flest matcher i







Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 37. Vi fortsätter att mata på med nya avsnitt och förser er med det mesta och bästa kring Real Madrid . Mehran, Ludde och Marcos pratar i det här avsnittet om Isco, Hazard, spelschemat, marknadsföring och mycket annat. Podden har valt ut en ny bild och den diskuteras så klart i det här avsnittet. Ni hittar även avsnittet via podcaster, sök på Bastardos.Vi vill även tacka alla som har lyssnat och fortsätter att lyssna. Därför är det dags för en tävling och här vet vi att folk kommer googla svaret men vi kommer välja ut en lyckling vinnare och ni ska svara på tre frågor och svara rätt på alla för att vinna tröjan. Ni måste vara medlemmar för att kunna svara, kommentarsfältet är öppet för svaren.Vem tog över som tränare efter Del Bosque?Vilket nummer hade Makelele?Vilken spelare har gjort flest matcher i La Liga för Real Madrid?

2017-04-02 22:41:00

