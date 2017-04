Bastardos con Gloria #39 med Alexandra Jonson: "Det laget som gör minst misstag vinner La Liga"





» Klicka här för att lyssna Välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 39 av Bastardos con Gloria. Panelen diskuterar i det här avsnittet El Clasico, Psykologi, Real Madrid vs Atletico Madrid och mycket annat. Bastardos har bjudit in Alexandra Jonson och hon brukar i vardagen lägga stor fokus på spansk fotboll. Häng med!

0 KOMMENTARER 96 VISNINGAR 0 KOMMENTARER96 VISNINGAR MEHRAN MAHMOUDI

På Twitter: MerreM89

2017-04-25 22:21:11

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-04-25 22:21:11

Real Madrid

2017-04-24 18:22:00

Real Madrid

2017-04-22 18:48:00

Real Madrid

2017-04-20 21:22:00

Real Madrid

2017-04-18 23:41:00

Real Madrid

2017-04-17 20:07:00

Real Madrid

2017-04-16 20:25:09

Real Madrid

2017-04-15 02:56:00

Real Madrid

2017-04-13 17:53:00

Real Madrid

2017-04-13 01:26:00

ANNONS:

Säsongens mest prestigefyllda match skulle spelas. Real Madrid mot Barcelona är den stjärnfyllda match som får universum att stå still. Det är ingen hemlighet att slutresultaten i dessa matcher påverkar fansen i större utsträckning än de brukar påverkar ligatabellen, dock var gårdagens match ett undantag. Hemmalaget hade möjlighet att punktera ligan, medan Barcelona hade möjlighet att väcka liv i ligan.Imorgon, fredag kl 12:00 öppnas dörrarna och framförallt de små bollarna som innehåller de fyra återstående lagen i detta champions league slutspel. Så sent som igår stod det klart att de semifinal klara lagen stavas Juventus, Atletico de Madrid, Monaco och Real Madrid – nu får vi också veta vilka lag som drabbar samman i jakten på en åtråvärd plats i finalen som i år spelas i Cardiff.Den "moraliska finalen" är en titel som utan tvekan kan sättas på denna match. Den innehåller så många matcher i själva matchen. Ancelotti mot sin lärjunge Zidane, Alonsos återkomst till Bernabeu och sist men inte minst två av världens bästa lag på plan. Denna match bjöd på allting och efter en otrolig dramatik så avancerade Real Madrid vidare till sin sjunde raka semifinal i Champions LeagueClash of the titans part II, vitt mot rött, Ronaldo vs Robben eller varför inte Zidane vs Ancelotti. Imorgon står världen still i ungefär två timmar då Real Madrid och Bayern München gör upp i en avgörande match om en plats i semifinalen utav årets upplaga av Champions League. Ett möte full av historia och prestige.Isco räddade ett nonchalant Real Madrid från ett onödigt poängtapp inför kommande helgens El Clásico. Andalusiern visade ännu en gång varför Florentino Pérez ska förlänga hans kontrakt.Ett Real Madrid utan BBC i truppen åker till de norra delarna av Spanien för att gästa bottenlaget Sporting Gijon.Då var det äntligen dags för kvartsfinal i världens finaste turnering. Som bekant åkte Real Madrid till Tyskland för att mäta sig mot Bayern Munchen i den första utav två möten lagen emellan. På förhand sas det att denna match lika gärna hade kunnat vara finalen med tanke på de bägge lagen som skulle mötas. Nog levde matchen upp till sina förväntningar.