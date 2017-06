Bastardos con Gloria #42: "Mbappé är värd en miljard"









Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos. I avsnittet diskuterar vi bland annat Cristianos framtid, Mbappé, Donnarumma och Real Madrid s fina säsong. Mehran och Marcos ger också en inblick i Silly Season och Real Madrids hetaste talanger.

Real Madrid-redaktionen följer den löjliga säsongen. Senaste nytt och häpnadsväckande skvaller finner ni här, vardagligen!En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.En historisk säsong är nu till ända. Som Real Madrid supporter har det inte funnits mycket att klaga över. Två vunna bucklor. Vi gjorde mål i samtliga ligamatcher och slog återigen rekord på rekord. Med en sådan framgångsrik säsong bakom sig så kommer det inte som en överraskning att det blir höga betyg till många spelare.Säsongen 2017 slutade i ren eufori för alla Real Madrid-supportrar världen över. De två tyngsta titlarna bärgades och en tidigare ifrågasatt tränare hyllades till skyarna. Vem trodde det för 18 månader sedan? Det finns en viss man som gjorde det.En magisk säsong är över och den avslutades med ett pampigt firande i Madrid under gårdagen. Det har inte riktigt sjunkit in vad Zidane och hans mannar åstadkommit denna säsong där man alltså har tagit en dubbel och blivit historiska genom att försvara en Champions League-titel sedan formatet ändrades. Madridistas har med all säkerhet fått nya minnen som de kommer minnas resten av sina liv och här tänkte undertecknad dela med sig av ögonblick som etsat sig fast i minnet under CL-säsongen 16/17.