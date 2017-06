Betygsätt spelarna!

Det är dags för er läsare att betygsätta spelarna, vi har tagit med spelare som förtjänar att få ett betyg. Redaktionen kommer inom kort att publicera en artikel där vi betygsätter spelarna. Ska bli kul och se vad folket tycker och om betygen är nära våra betyg.



1 - Underkänd

2 - Godkänd

3 - Bra

4 - Mycket bra

5 - Världsklass

Du måste logga in för att kunna rösta! Pepe Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 3,6 0% 1 (0 st) 11,1% 2 (1 st) 44,4% 3 (4 st) 22,2% 4 (2 st) 22,2% 5 (2 st) 9 röster



Marco Asensio Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,1 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 88,9% 4 (8 st) 11,1% 5 (1 st) 9 röster



Gareth Bale Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 2,1 22,2% 1 (2 st) 44,4% 2 (4 st) 33,3% 3 (3 st) 0% 4 (0 st) 0% 5 (0 st) 9 röster



Karim Benzema Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 2,2 33,3% 1 (3 st) 33,3% 2 (3 st) 22,2% 3 (2 st) 0% 4 (0 st) 11,1% 5 (1 st) 9 röster



Daniel Carvajal Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,9 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 11,1% 4 (1 st) 88,9% 5 (8 st) 9 röster



Carlos Henrique Casemiro Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,2 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 75% 4 (6 st) 25% 5 (2 st) 8 röster



Francisco ( Kiko) Casilla Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 2,9 0% 1 (0 st) 12,5% 2 (1 st) 87,5% 3 (7 st) 0% 4 (0 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Fábio Coentrão Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 1,3 71,4% 1 (5 st) 28,6% 2 (2 st) 0% 3 (0 st) 0% 4 (0 st) 0% 5 (0 st) 7 röster



Mateo Kovacic Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 3,1 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 87,5% 3 (7 st) 12,5% 4 (1 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Toni Kroos Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,6 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 37,5% 4 (3 st) 62,5% 5 (5 st) 8 röster



Vieira Marcelo Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,6 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 37,5% 4 (3 st) 62,5% 5 (5 st) 8 röster



Luka Modric Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,9 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 12,5% 4 (1 st) 87,5% 5 (7 st) 8 röster



Àlvaro Morata Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 3,6 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 37,5% 3 (3 st) 62,5% 4 (5 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Keylor Navas Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 3,4 0% 1 (0 st) 12,5% 2 (1 st) 37,5% 3 (3 st) 50% 4 (4 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Sergio Ramos Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,6 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 37,5% 4 (3 st) 62,5% 5 (5 st) 8 röster



Cristiano Ronaldo Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,9 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 12,5% 4 (1 st) 87,5% 5 (7 st) 8 röster



Raphaël Varane Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 100% 4 (8 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Francisco Román "Isco" Alarcón Suárez Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,8 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 25% 4 (2 st) 75% 5 (6 st) 8 röster



Nacho Fernández Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,1 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 87,5% 4 (7 st) 12,5% 5 (1 st) 8 röster



Danilo Luiz da Silva Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 2,1 12,5% 1 (1 st) 62,5% 2 (5 st) 25% 3 (2 st) 0% 4 (0 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



James Rodriguez Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 3,2 0% 1 (0 st) 12,5% 2 (1 st) 50% 3 (4 st) 37,5% 4 (3 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Lucas Vázquez Iglesias Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 2,5 12,5% 1 (1 st) 25% 2 (2 st) 62,5% 3 (5 st) 0% 4 (0 st) 0% 5 (0 st) 8 röster



Zinedine Zidane Betyg: 0 (red) - Snittbetyg: 4,9 0% 1 (0 st) 0% 2 (0 st) 0% 3 (0 st) 12,5% 4 (1 st) 87,5% 5 (7 st) 8 röster





0 KOMMENTARER 563 VISNINGAR 0 KOMMENTARER563 VISNINGAR MEHRAN MAHMOUDI

På Twitter: MerreM89

2017-06-07 23:31:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-06-07 23:31:00

Real Madrid

2017-06-07 12:59:00

Real Madrid

2017-06-05 14:14:00

Real Madrid

2017-06-04 01:31:00

Real Madrid

2017-06-03 12:00:00

Real Madrid

2017-06-03 02:00:00

Real Madrid

2017-06-01 17:40:00

Real Madrid

2017-05-31 23:55:00

Real Madrid

2017-05-25 13:03:37

Real Madrid

2017-05-22 00:17:00

ANNONS:

Real Madrid-redaktionen följer den löjliga säsongen. Senaste nytt och häpnadsväckande skvaller finner ni här, vardagligen!En magisk säsong är över och den avslutades med ett pampigt firande i Madrid under gårdagen. Det har inte riktigt sjunkit in vad Zidane och hans mannar åstadkommit denna säsong där man alltså har tagit en dubbel och blivit historiska genom att försvara en Champions League-titel sedan formatet ändrades. Madridistas har med all säkerhet fått nya minnen som de kommer minnas resten av sina liv och här tänkte undertecknad dela med sig av ögonblick som etsat sig fast i minnet under CL-säsongen 16/17.Matchen fick en magisk inramning. Cardiff befann sig i extas då fansen på gatorna ledde spelarbussarna från hotellen till Millenium Stadium. Väl inne på stadion var stämningen på topp då Black Eyed Peas värmde upp publiken inför matchen. Äntligen var det dags för den efterlängtade avsparken. Skulle Real Madrid gå till historien som det första laget att lyfta Champions League-bucklan två år i rad?En match återstår innan säsongen skall summeras, men det är inte vilken match som helst utan de vitklädda reser till Cardiff för en sista showdown och en chans på ytterligare en Champions League titel – och den här gången är det den gamla damen som står i dess väg.I Europacupens historiebok finns det inget större kapitel än det som handlar om de vita kungarna, Real Madrid. Champions League har alltid varit den stora målsättningen, därför är världens största klubblagsturnering en del av Reals DNA. Sedan han började bära kunglig vit förtrollade Zizou oss alla med sin magi. I morgon leder han den tredje storhetsperioden i klubbens historia och han har allt som krävs för att bli vår nya Munoz.Sedan 2011 har han vunnit minst en titel varje år och varit högst bidragande till många av framgångarna. Det var däremot inte självklart att Álvaro Morata skulle vara där han är idag och frågan är var han befinner sig nästa säsong. Det finns dock ett löfte att infria innan denna säsong är över.Ligamästare!! Vad bör vi förstärka inför nästa säsong? Juste, vi har ju en Champions League-final att ta itu med först! Ta med vin, för jag har hittat ett nytt recept jag skulle vilja testa!Malaga - Real Madrid, La Rosaleda. Denna kväll kunde inget stoppa de vita ifrån att åter vinna ligan.