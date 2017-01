CdR uttåg för Real Madrid mot Celta, summering och spelarbetyg

Real Madrid stod inför en tuff uppgift mot Celta de Vigo för att klara avancemang i cupen. Med Varane, Pepe, Marcelo och Carvajal skadade var Zidane tvungen att göra taktiska förändringar och otursgubben Danilo fick det inte lätt.

CasillaRamos Casemiro NachoDanilo Kovacic Kroos AsensioIscoBenzema RonaldoCelta de Vigo:ÀlvarezMallo Roncaglia Cabral CastroDiaz Radoja WassAspas Guidetti BongondaBollinnehav: 30% - 70%Skott: 9 - 13Hörnor: 4 - 6Real inleder matchen offensivt direkt från start. Det märks att man har ett mindre lyckat resultat att hämta in. Laget trycker på utan att komma till riktigt farliga avslut.Isco som är tillbaka från skada ser spelsugen ut och står för flera vackra finesser men har svårt att komma igenom Celta försvaret. I stort skapar man inga bra chanser de första halvan av halvleken.Minut 25 dubbelläge för Ronaldo, då hans nick först styrs i ribban av målvakten och returen som kommer rätt på portugisen går i stolpen. Hur är det möjligt? Detta må ha varit symboliskt för Ronaldos form just nu: ribba ut och stolpe ut. Ronaldos målskörd har verkligen dippat denna säsong kan man konstatera, vad det egentligen beror på lämnar jag över till någon annan att spekulera kring. Real Madrid höjer trycket och tempot för att få till ett mål före halvleksvilan och man fick vittring på blod efter Ronaldos läge. När målet inte kommer enkelt börjar desperationen visa sig på spelarna, ängslan blir nästan tagbar.Ramos sätter Casemiro under press genom att slå en icke så genomtänkt passning till brassen som inte har något val än att rensa ut den mot kanten, bollen hamnar hos Aspas som ställs en mot en med Casilla och väljer att vara osjälvisk istället för att gå på avslut. Casemiro reder ut situationen genom att bryta passningen av Aspas.Ramos som har stått för flertalet viktiga mål på fast situationer under säsongen tar sig fram på en hörna, dock får han ingen kraft på bollen och målvakten räddar.Guidetti med matchens möjlighet minut 39 efter att Danilo missat en nickduell innan och resterande försvarare gått bort sig totalt. Guidetti kommer ensam in i straffområdet och drar till en kanon som Casilla skickligt lyckas parera ut till hörna. Därefter kommer en sekvens där Celta lyckas skapa 3-4 lägen under kort tid och jag satt i soffan och undrade vart i hela friden understödet från mittfältet befann sig? Hönsgård i försvarsspelet. Mittfältet gav dåligt understöd vilket ledde till att försvaret blev totalt blottat flertalet gånger. Zidane hade helt klart satsat på en full offensiv genom att ställa upp med en 3-5-2 uppställning, vilket höll på att straffa sig. De inledande 35 minuterna kändes det som att taktiken kunde gå hem. I praktiken sjönk Casemiro ner till backlinjen och Kovacic tog hand om ‘Casemiro-rollen’ vilket annars aldrig har varit kroatens starka sida.Danilo slår till igen… I slutet av halvleken kommer Celta fri igen och väljer ännu en gång att passa in till en fristående Guidetti som ställs en mot en med Casilla. Casilla gör ännu en lysande räddning, dock studsar returen oturligt nog ut på just Danilo (av alla människor???) för att sedan studsa in i eget mål. Danilos förbannelse finner inget slut och Guidetti firar som att det var han som sköt in bollen. Danilos flin efter självmålet talar för sig själv, han bekräftar vad vi ser: han vill verkligen spela bra fotboll och uppskattar alla chanser Zidane ger honom, ändå lyckas han aldrig göra ens en OKEJ match. Hur långt ska lidandet bli? Förbannelsen påminner lite om Bales första tid i Tottenham då man inte vann en enda match med Bale i startelvan.Kaptenen Ramos manar på sina lagkamrater och påpekar att det fortfarande räcker med två mål för att få förlängning.Nästintill desperat offensiv av Real, full fart framåt. Skapar dock få klara chanser, självmålet i slutet gör utgångsläget svårare. Två mål är ett måste i andra halvlek.börjar i stort sett som den första slutade, full fart framåt. Spelarna med för dagen svarta tröjor stångas och sliter för att ta sig fram och motståndarna i ljusblått gör allt för ställa till med hinder för Real Madrid.63’ Benzema blir fasthållen och får frispark som Ronaldo dunkar in mycket elegant. 1-1 på tavlan och 3-2 med fördel Celta sammanlagt. Det är nära nu för Real, det räcker med ett till mål för att nå förlängning.66’ Kroos slår frispark från höger om straffområdet och Ramos tar sig fram och befinner sig nästan helt fri för att nicka in den på typiskt Ramos manér. Utanför. Typiskt. Det var bara en sådan match.Minuten efter får Benzema som varit totalt osynligt, ett fint läge med ett skott innifrån straffområdet på volley som studsar utanför. Mer än så fick vi inte se av fransosen idag.I och med att matchklockan tickar på blir matchen allt mer fysiskt. Real Madrid fortsätter att satsa högt och spelar med blottad backlinje och med många kreatörer på mittfältet (på pappret). Att Isco har varit skadad ett tag märktes då han försvann mer ur spelet. Inledningsvis skapades i stort sett allt från Iscos fötter.Spelmässigt hade Real Madrid övertaget och Celta kämpade för att hålla positioner och förlitade sig helt på kontringar.I slutminuterna då Real tryckte på än mer (om det nu var möjligt) letade Celta sig fram genom en kontring som resulterade i mål medan Real-försvaret passivt såg på. 2-1 till Celta och Copa del Rey historian var inne på sin sista mening för denna säsong. Eller? I den absolut sista ordinarie matchminuten nickade inhopparen Lucas Vazquez in kvitteringen och hoppet lever än!Dock spills de 4 tilläggsminuterna åt diverse maskning och bolltapp. Matchen tar slut, likaså drömmen om en trippel.Zidane ställde upp med en modig variant av en 3-5-2 uppställning och tog tag i taktpinnen från första sekunden. Den första halvtimmen hade man stort övertag och känslan var att det skulle lösa sig. Sen kom Danilos andra självmål på väldigt kort tid och den positiva känslan omvandlades till en tyngre känsla. Trots att man hade svårt att skapa riktigt svåra målchanser när Celta försvarade sig för fullt, vilket var helt rätt, fick ändå Real ett par bra målchanser som normalt sett skulle ha resulterat i mål. Laget saknar en målgörare i detta skede. Man har förlitat sig på Ronaldo de senaste säsongerna, nu när han har sin första dipp någonsin finns det ingen som kan axla rollen som målgörare. Benzema fortsätter att vara ett stort frågetecken. Real Madrid dog kämpandes in i det sista och kanske borde Lucas Vazquez fått hoppa in tidigare då det var en match som passar hans karaktär utmärkt jämfört med en Asensio som hade svårt att sätta avtryck på matchen. Att Casemiro var den som sjönk ner i backlinjen är i sig ett logiskt drag, men att han var den som ansvarade om uppspelen undrar jag om det var Zidanes direktiv eller ifall det var ett resultat av att Kroos har svårt att spela sitt spel när han blev hårt pressad. Det som avgjorde matchen var Real Madrids ineffektivitet på sista tredjedelen, eller rättare sagt: sterilitet. Benzema och Ronaldo hade ingen bra dag, där i alla fall portugisen var den som visade vilja och deltog i spelet. Oturen framför mål kommer att gå över. Frågan är bara vilken taktisk roll han kommer att spela i framtiden. Mer centralt som Zidane har försökt placera under säsongen, eller till vänster som han själv föredrar?Casemiros roll“Jag var tvungen att göra något. Vi gjorde en underbar första halvtimme, det var synd att de gjorde första målet”.Danilos självmål“Dödlig? Nej för till slut, med den matchen vi genomförde, med fenomenala 35 inledande minuter, efter detta målet som var otur, sänkte vi aldrig armarna. Vi fortsatte och genomförde en bra match till slutet. Vi gjorde en bra match”.“Det är klart att jag är ledsen över att åka ur ett mästerskap, men laget gav allt och man måste vara stolt. Vi dominerade hela matchen, vi skapade många chanser som hade blivit mål andra matcher men inte idag. Det är förjävligt men vi måste tänka på att hålla ihop. Nu får vi fokusera på La Liga och Champions”.Gör två super räddningar på Guidettis frilägen, otur att den ena resulterade i självmål. Ännu en stabil insats annars och var chanslös vid bägge målen. Känns som det formstarkaste alternativet mellan stolparna just nu.Försökte mana på sina lagkamrater och var ett ständigt hot offensivt som vanligt. Fann sig stundtals blottad likt hela försvaret. Ingen lätt kväll att vara försvarare i Real Madrid.Spelade en blandning av vänsterback och mittback och låg kan kanske beklagas för det första målet. En spelare som jag värderar högt och som sällan gör en dålig match, dock var detta hans sämsta insats för säsongen. frågan är om man ska beskylla spelaren eller uppställningen.Fick en ganska fri roll idag då han blev skonad från en del utav försvarsarbetet (hurra!). Befann sig lite överallt på planen men med en utgångsposition till höger och visade enorm vilja. Dock verkar det stå skrivet i stjärnorna att han ska vara syndabocken för säsongen. Självmål igen och till och med han själv kan bara flina åt saken. Synd om killen.Var tvungen att axla en främmande roll idag pga en gedigen skadelista samt tränarens taktiska chansning. Ovan att spela i backlinjen vilket syntes då försvarsspelet var under all kritik idag. Att han blev ansvarig för uppspelen stjälpte Real Madrid idag då det inte är hans starka sida. Casemiro tillhör den absoluta världstoppen i sin naturliga roll, idag är inte en match han kommer att skryta om för sina barnbarn.Obekväm utan Modric vid sin sida och sönder pressad utav Celta mittfältet. Har ofta svårt att hantera motståndare som pressar aggressivt och Berizzo hade tydligen läst på sin läxa. Kroos måste förbättra på denna fronten för att kunna bidra i svåra matcher.Vikarierade för skadade Modric och gjorde det bra som så ofta denna säsong. Med uppgift att ge understöd åt Isco och Kroos men även att städa framför backlinjen hade kroaten ingen lätt uppgift. Trots allt godkänd och höjer alltid tempot med bollen vid sina fötter.Inledde grymt. Lagets kreatör och allt gick i stort sett genom honom. Märktes i mitten av andra halvlek att han varit stillastående ett tag då han försvann ur matchen. Kommer bli oerhört viktig för anfallsspelet när han kommer i fysisk form igen.Hade svårt att sätta sitt avtryck på matchen. Försökte komma in i matchen men lyckades knappt. Utgick från vänster på mittfältet och var tyvärr ej särskilt delaktig i matchen. Byttes ut mot Lucas Vazquez.Stod för ett fint frisparksmål som gav laget hopp. Annars var det en mardrömsmatch för portugisen. Missade dubbelläge då han först prickade ribban och sedan stolpen. Inte skyttekungens säsong såhär långt. Dock gjorde han ett mål, vilket är vad man kräver av en anfallare.Who?Spelade egentligen för kort för att betygsättas men visade mycket vilja och stod för ett mål i sista minuten som skänkte aningen hopp. Borde ha bytts in tidigare då matchbilden var som gjord för honom.Spelade för kort för att betygsättasSpelade för kort för att betygsättasMed tanke på den gedigna skadelistan förstår man att kvällens elva inte var den fransosen hade föredragit. Dock chansade Zidane med en hög trebackslinje och en Casemiro ur sin naturliga roll. Detta kan ha varit ödesdigert då ett 1-2 underläge från första matchen inte borde kräva särskilt drastiska åtgärder. Att han inte bytte in Lucas Vazquez tidigare är ett mysterium då han är en spelare som kan göra sin gubbe och vågar ta sig in i motståndarnas straffområde till skillnad mot Asensio som är mer kreatör. Taktisk chansning som inte gick hem och kostade Real Madrid avancemang i Copa del Rey. Får pluspoäng för att han vågade chansa.