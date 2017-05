Celta Vigo - Real Madrid 1-4

En match på förhand som Real Madrid var tvungen att vinna och ett Celta Vigo som inte hade något att spela för. Vid sådana tillfällen brukar det ofta bli relativt lugna tillställningar men vi fick se något helt annat. Detta var en match som innehöll i stort sett allting som kan hända på en fotbollsplan.

AlvarezMallo Roncaglia Cabral JonnyWass HernandezAspas Sanchez SistoGuidettiNavasDanilo Varane Ramos MarceloModric Casemiro KroosIscoRonaldo BenzemaMatchen drog igång i ett ursinnigt tempo ifrån start där känslan var att Real Madrid hade greppet direkt. John Guidetti, som för dagen var inblandad i många situationer, var efter någon minut väldigt nära att få ett friläge men kunde inte nå passningen. I den 10:e minuten kliver Cristiano Ronaldo fram som så många gånger tidigare och gör 0-1 till Real Madrid. Ett otroligt behärskat avslut, med fel fot, smiter mellan benen på Celta Vigo försvaren. Efter ledningsmålet står matchen och väger där både Real Madrid och Celta Vigo skapar bra chanser. Celta Vigo utnyttjar allt för ofta ett för dagen något sämre försvarsspel av Real Madrid och lyckas därför komma till en hel del bra lägen. I den 31:a minuten kliver Casemiro in klumpigt i en närkamp precis utanför straffområdet och skapar ett bra kvitteringsläge för Celta Vigo. Daniel Wass får ansvaret för att ta frisparken men skjuter mitt i mål som Navas inte riktigt kan behärska, men Real Madrid kan till slut rensa bort returen. Innan domaren hinner sätta visselpipan i munnen får Benzema ett sista läge som han skjuter i gaveln så lagen går till halvtidsvila med en 0-1 ledning till Real Madrid.Även om första halvlek var väldigt sevärd och händelserik var andra halvlek än mer sevärd. I Den 48:e minuten är Celta Vigo väldigt nära att få till en kvittering men istället vänder Real Madrid snabbt på spelet och gör 0-2. Målet görs återigen av Ronaldo med ytterligare ett behärskat avslut, med fel fot, framspelad av Isco som står för en aktion av yttersta världsklass när han driver igenom Celtas lag. Efter 2-0 står matchen igen och väger med ett bra spel ifrån båda lagen, men känslan är att Real Madrid har kontroll på läget. I den 62:a minuten avgör den för dagen svage domaren Juan Martinez Munuera matchen åt Real Madrids fördel. Istället för att blåsa straffspark dömer han felaktigt att visa ut Iago Aspas för filmning när utfallet istället borde varit en straffspark för Celta Vigo. Efter detta hettar det till rejält i matchen och varningar delas ut åt både höger och vänster. I ren frustation lyckas Celta Vigo att vakna till och genom John Guidetti reducera till 1-2 via Sergio Ramos ben. Innan Celta Vigo lyckas omvandla den positiva energin av reduceringen stänger Karim Benzema matchen genom att slå in 1-3 efter en fin aktion av Marcelo. Efter målet fortsatte matchen att svänga med chanser för båda lagen och en eloge till Celta Vigo som fortsatte att hota trots en man mindre. I den 88:e minuten satte Kroos 1-4 till Real Madrid genom en aktion som påminde mer om en klassforward än något annat.SammanfattningEn otroligt händelserik match med fin offensiv fotboll av båda lagen men också tveksamma defensiver. Ett litet orosmoment för Real Madrid är hur lätt Celta Vigo faktiskt kom till chanser, om detta berodde på underskattning eller bristande koncentration är svårt att säga. Det som kan sägas är i alla fall att detta måste bli bättre för det inte på långa vägar kommer räcka att agera på ett sådant sätt mot Juventus. Det som var positivt var att Ronaldo fortsatte att visa otroligt fin form och att fansens egen hackkyckling Benzema har visat en gryende form sista månaden. Nu hoppas vi att Real Madrid tar sig i kragen och levererar en minst lika bra prestation mot Malaga så att ligabucklan äntligen får hitta hem till de vita.Nu börjar vi känna igen den Navas som vi fick lära känna förra säsongen. Står återigen för en matchavgörande insats som gör att Real Madrid kan ta hem alla poäng idag.En stabil insats av Danilo som bidrar både offensivt som defensivt. Gör en något bättre andra halvlek som gör att det totala betyget blir bra.Känns lite väl het idag och sätter sig i onödiga situationer som bland annat slutar i ett gult kort. Slår bort lite mer passningar än vanligt.Stabil och står rätt hela tiden idag. Som sina vana trogen räddar han upp en del farliga situationer genom sin snabbhet. Bäst i backlinjen idag.Har visat en nästintill omänsklig form under senaste månaderna men idag var ändå ett litet kliv tillbaka. Ligger helt bakom 1-3 målet.Är otroligt nyttig i närkampsspelet och positionsspel. Står dock återigen för en onödig kapning utanför straffområdet som sånär slutar i ett baklängesmål. Behöver tänka till lite mer i sådana situationer.Tar sig fram till en hel del bra skottlägen idag utan någon större framgång. Alltid nyttig med sitt passningsspel och skicklighet på små och stora ytor.Bäst idag på mittfältet med ett otroligt smart passningsspel. 1-4 målet osar klass så mycket kyla att man kan tro att han egentligen är en anfallare.Är den spelare som kanske har varit Real Madrids bästa spelare under våren. Gör ingen besviken idag och står för 2 assist. Spelar dock bollen vid 1-2 och har ytterligare något farligt bolltapp som vi inte är vana att se.Väldigt nyttig idag i sitt targetspel där han behåller väldigt mycket boll på ett smart sätt. Borde ha gjort två mål idag med tanke på chanserna han hade.Finns det något mer och skriva om denna mannen? Kliver alltid fram när det behövs och avgör matchen idag med sin vänsterfot.När det inte finns ett naturligt komplement till Casemiro i truppen får Kovavic ta den rollen istället. Har skött det med bravur och har vissa egenskaper som inte Casemiro besitter och vice versa. En spelare som vi måste behålla.Spelade för kort för att rättvist betygsättas.Spelade för kort för att rättvist betygsättas.