En match återstår innan säsongen skall summeras, men det är inte vilken match som helst utan de vitklädda reser till Cardiff för en sista showdown och en chans på ytterligare en Champions League titel – och den här gången är det den gamla damen som står i dess väg.

”Real Madrid är världens bästa lag, även om de inte kommer vinna över Juventus så är de världens bästa lag”. Det finns över femtio år av historia dessa lag emellan, men för första gången är känslan inte längre att vi möter en tuff motståndare, utan kvällens match är en kamp mot hela världen. It’s time!



“When you put on this shirt, you know that you’ve arrived at the very top. There is no greater honour.” – Sergio Ramos



Att Sergio Ramos menade allvar när han citerades i frågan om betydelsen att spela för Real Madrid går inte att ta miste på. På samma sätt som hans egna betydelse för klubben inte går att ifrågasättas men aldrig tidigare förr har så mycket stått på spel som inför kvällens match och det vilar ett enormt ansvar på vår kapten som ska försöka leda oss till odödlighet. För inget lag har ju någonsin lyckats bärga den åtråvärda pokalen två år i rad och inget lag har spelat fler finaler i Europacupen än Real Madrid, som vid en vinst skulle ha lika många titlar som tvåan AC Milan på sju stycken tillsammans med någon utav treorna Barcelona, Liverpool och Bayern München alla på fem stycken. Juventus däremot har bara två titlar såhär långt men har med denna match spelat nio finaler, inget annat lag har förlorat fler finaler än Juventus.



För snart tjugo år sedan, den 20e maj 1998, det var då lagen möttes i en Champions League final senast. Jag var bara åtta år då jag visste inte ens vad klubbfotboll var utan kom så långt att jag halvt följde VM finalen senare samma år men utan att egentligen förstå något mer än att jag la märke till att en halvt flintskallig spelare gjorde två mål i den finalen. Samma spelare som bara månader tidigare förlorat en annan final, jag vet det nu – Zinedine Zidane är en symbol i årets möte med över tvåhundra matcher för bägge lagen som spelare.









Zinedine Zidane, en legend i större utsträckning och symbol i denna match.







Real Madrid C.F

Lagen möts nu för den nittonde gången I Europaspel, näst flest efter Bayern München, så nog är det en bekant motståndare i sammanhanget. Den gamla damen som flera gånger satt käppar i hjulet för marängerna visade redan på tidigt 60-tal att man inte är rädd för slå dem bästa. Lagen möttes tre gånger, två segrar för Real och en för Juventus. semifinalmötet under våren för två år sedan är dock det allra färskaste av minnen. Jag minns fortfarande känslan av besvikelse, tårarna som rann nedför kinderna efter slutsignalen och känslan nu är att matchen ikväll kan komma att sätta avtryck för resten av livet. För det är som nämnt inte längre en match där vi möter en femtio år gammal rival, utan en hel värld har nu vänt blickarna mot denna match och ser inget hellre än att vi misslyckas. En förlust skulle därför komma att svida i all evighet medan en seger skulle göra oss eternal.



Zidane: ”The whole world wants to see us fail, the media wants to see us suffer. It’s us against the whole world. We’ll do it for our fans and for our families. Their desire to see us fall, only makes us stronger.”



Inför matchen har Zidane valt att ta ut truppen som följer:



SQUAD:

Goalkeepers: Navas, Casilla and Yáñez.

Defender: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão and Danilo.

Midfielders: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco and Enzo.

Forwards: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano and Morata.





Trolig startelva:

Navas

Carvajal Varane Ramos Marcelo

Casemiro

Modric Kroos

Isco

Benzema Ronaldo



De stora utropstecknen är att både Bale och Carvajal åter finns med I truppen, duon som missade slutfasen av La Liga som Real Madrid tillslut kunde säkra efter att ha vunnit samtliga matcher efter förlusten i El Clasico. Den stora frågan nu är huruvida Zidane har lärt sig utav sina tidigare misstag vad beträffar Gareth Bale, som förövrigt har sin härkomst från värdlandet i denna final och istället fortsätter ge Isco förtroende från start. Zidane själv låter spekulationerna kvarstå: ”People talk about one or the other but they can play together.”



En annan position som har diskuterats är anfallaren, Benzema som varit given men ifrågasatt har under den senaste tiden visat prov på stigande form och på så sätt tagit vara på den mer känslosamme Moratas missade chanser trots att den sistnämnde håller ett högre målsnitt denna säsong. Men det tål att nämnas att Morata gjort mål i tjugosex matcher för Real denna säsong, alla har slutat med vinst.



Egen Reflektion:



Min egna syn på detta möte kan väl beskrivas likt en berg och dalbana, jag har följt Real Madrid sedan millenniumskiftet och minns förlusten i Turin 2003, Figos straffmiss och Zidanes återkomst till klubben han lämnat bara några år tidigare. Åttondelsfinalen 2005, Zalayetas mål i förlängningen och Ronaldos röda kort. Men den återkommande mardrömmen för alla bianconeris, finalen 98. För det som verkligen talar för Real Madrid i detta fallet är att man hittills aldrig har förlorat mot Juventus på neutralplan i tävlingssammanhang, sen att Real Madrid vinner finaler likt Juventus förlorar dem är också en åtminstone historisk och kanske till och med psykologisk fördel, en kan hoppas om inte annat.



Winning. Winning with style, humility and dignity – asi asi asi gana el Madrid!



Under stora delar utav denna säsong har man medialt matats med propaganda om hur bra Juventus är just nu, det ligger helt klart någonting i detta men samtidigt kan en inte sluta tänka om detta rent av är rädsla för vad Real Madrid kan vara på väg att åstadkomma eller kanske är det ren och skär svartsjuka, oavsett så är jag redo att åka med i denna berg och dalbana ännu en gång och en som sa det bäst får summera mig: Cristiano Ronaldo – ”Vi måste gå ut och visa att vi är bäst!”







Juventus F.C



Strax innan Real Madrid hade säkrat sitt första ligaguld på fem år hade Juventus hunnit jogga hem sitt sjätte på lika många säsonger. Det råder alltså ingen tvivel om att vi möter Italiens absolut bästa lag och förmodligen ett av Europas bästa för stunden. Precis som vi har BBC i form av Bale, Benzema och Cristiano så finns här en helt annan typ av BBC, Bonucci, Barzagli och Chiellini som tillsammans med Buffon utgör stommen i laget. Att Juventus alltid besuttit en stark defensiv är ingen nyhet men känslan är att årets upplaga har det där lilla extra jämfört med tidigare. Allegri tog över ett redan vinnande lag men har själv fortsatt att skörda framgångar och det ända som saknas nu är den efterlängtade Champions League, en titel han redan kunde ha vunnit åt Juventus under sin första säsong.

“The fact that I played for Real earlier in my career adds some extra intrigue to the game for me personally but I can't stress how much I want to win the Champions League for Juventus.” – Gonzalo Higuain.





När Juventus senast spelade en Champions League final 2015 så var det mycket tack vare en exmadridista. Den gången hette han Alvaro Morata, som inför denna säsong valde att vända hem, men istället kan Higuain upprepa historien om att sänka en av sina gamla klubbar.

“I was there for seven years and I know that very well, but we want to bring this trophy which Juve have been pursuing for years home.”



Förväntad startelva:



Buffon

Alves Bonucci Chiellini Sandro

Cuadrado Pjanic Khedira Mandzukic

Dybala

Higuain



Förutom Higuain så hittar vi även Sami Khedira hos de svartvita, numera en vital spelare under Allegri men inte alltför längesedan kunde vi se honom i den vita dressen – han var med den där våren för två år sedan, då i det förlorande laget och frågan är om historien upprepar sig.



”Winning is not important, it’s the only thing that matters.” – Juventus legendaren Boniperti



Inför mötet med Barcelona myntades en ny slogan “It’s time” för första gången. Det var dags för Juventus att ta revansch för finalförlusten två år tidigare och som man gjorde det. Nu när det stundar final återigen så väljer man att skruva upp denna slogan och den heter numera ”It’s time to get it!” Det är över tjugo år sedan man vann sin senaste titel, Juventus har väntat på denna match.













Matcher i matchen:



Ronaldo vs Buffon

Målmaskinen med 103 mål I Champions League, mer än någon annan varav tio denna säsong. Vi alla vet vad han betyder i matcher som denna och likt Buffon som förmodligen är världens bästa målvakt just nu.



Mittfältet

Det är ingen hemlighet att Reals balans ligger hos Casemiro vilket gör honom till en av de viktigaste pjäserna på planen. Men pga hans bristande teknik och tendens att trampa på boll som Juventus lär utnyttja vid minsta tillfälle så kommer Modric och Kroos bli ännu viktigare som understöd.



Marcelo vs Dani Alves

De har mötts så många gånger förr och det går inte att blunda för det faktum hur pass lika dessa spelarna faktiskt är.Men oavsett vad så kommer deras roll att vara avgörande för respektive lag ikväll.



Zidane vs Allegri

Ingen tvekan om att Allegri är en bättre taktiker än Zidane, men det finns samtidigt ingen tränare med samma karisma och respekt som Zidane just nu. Så frågan är om taktiska direktiv är den rätta vägen eller kan vilja och motivation vara skillnaden för kvällens utfall?







Fakta:



* De båda lagen är möts vid arton tillfällen tidigare, åtta segrar vardera och två oavgjorda – det blir inte mer spännande än såhär!



* Juventus har hittills bara släppt in tre mål i Champions League, Real å andra sidan har gjort mål i sextiofyra raka matcher i alla tävlingar.

”A football match without goals is like a Sunday without sun.” – Di Stefano



* Senast Real Madrid besegrade Juventus var 2013 och senaste finalförlusten för Real Madrid kom 1981 mot Liverpool.



* Cristiano Ronaldo gör alltid mål när han möter Juventus.



* Detta möte har aldrig slutat mållöst, så mål är mer eller mindre en garanti.



* Ingen spelare har någonsin gjort mål i tre olika finaler, ikväll kan både Ronaldo och Ramos lyckas med den bedriften.







Vem går segrande ur denna kamp?







Historiska matcher:

2014/2015 Semifinales Real Madrid - Juventus 1:1 (1:0)

2014/2015 Semifinales Juventus - Real Madrid 2:1 (1:1)

2013/2014 Grupo B Juventus - Real Madrid 2:2 (1:0)

2013/2014 Grupo B Real Madrid - Juventus 2:1 (2:1)

2008/2009 Grupo H Real Madrid - Juventus 0:2 (0:1)

2008/2009 Grupo H Juventus - Real Madrid 2:1 (1:0)

2004/2005 Octavos de final Juventus - Real Madrid 2:0 (0:0, 1:0) pró.

2004/2005 Octavos de final Real Madrid - Juventus 1:0 (1:0)

2002/2003 Semifinales Juventus - Real Madrid 3:1 (2:0)

2002/2003 Semifinales Real Madrid - Juventus 2:1 (1:1)



1997/1998 Final Real Madrid - Juventus 1:0 (0:0)



1995/1996 Cuartos de final Juventus - Real Madrid 2:0 (1:0)

1995/1996 Cuartos de final Real Madrid - Juventus 1:0 (1:0)

1986/1987 Octavos de final Juventus - Real Madrid 1:3 (1:0, 1:0, 1:0) pn.

1986/1987 Octavos de final Real Madrid - Juventus 1:0 (1:0)

1961/1962 Cuartos de final Real Madrid - Juventus 3:1 (1:1)

1961/1962 Cuartos de final Real Madrid - Juventus 0:1 (0:1)

1961/1962 Cuartos de final Juventus - Real Madrid 0:1 (0:0)





Han vet hur man avgör finaler mot Juventus



Röster inför match:



Real Madrid



Zidane – ”The team goes in to the final confident and in very good physical shape”

There is no difference between the final in Milan and this one. The most important thing is to get to the final. There are no favourites in finals. Juventus are a great team and what we all want is to see a good match

I played at Juventus for five years and I’ve got good memories of that time. It's a special final. Each team will play their own final and the important thing is to see a nice match. I don’t think there are two different approaches. You have to play the final and I don’t think there are differences between the two teams. That's why we're both in the final

We know: commitment, we do everything possible to win. It was the best club of the last century and now has 115 years of history. You can play well or badly, but the important thing is to fight until the last minute. This club has taught me that and the captain represents these values ??very well. He is also a very noble person and that is worth even more



Cristiano Ronaldo – We are in good form and we have to take advantage from it

Juventus are a great team but I think we are better. I have the feeling that we are going to have a great game and win. I hope the fans are with us on Saturday. We are thinking positively and Hala Madrid! ".



Isco - We are really looking forward to the final. We’re coming in to it in good shape and with good feelings. The team looks in good shape to me. It's been a really nice season and we want it to be even more so with the Cardiff final. We’re going to give everything. We can get a double, retain the title and go down in Champions League history. It's a big motivation and there's only one step left



Kroos - It's amazing to win the league, but the Champions League is always special to me. I hope we win two in a row, but we don’t need that motivation. We’re ready for the final and we have no injuries. There is no magic recipe to win this title, you need a great team and to give the maximum in important matches. It’ll be a difficult match, as Juventus have shown they are very strong and very good in defence



Asensio - A Champions League final is a dream that every kid who starts playing football wants to play in. It’s not a normal match and on top of that we face a great team like Juventus. There will be a bit of nerves at first, but once the ball starts moving it’s just a game of football. We have experience in this type of match because it is the third Champions League final in the last four years and if we do things well, without making mistakes, we can take the Champions League home







Juventus



Allegri – Real are favorites, as the holders of the trophy. But we know what we have done and what we have built up to this point. We will bring everything they don’t have to this game. If they match ut, then we will bring even more.

It’s a final and finals are there to be won. Everything we have done and achieved so far this season has been training for this match. We are here to win.





Buffon – This final is different for me to what It feels like for the younger lads or others who have won it once before and have another four or five years ahead of them. That’s something that I don’t have so it will be a special game for me and I want to make sure I have no regrets afterwards.



Dani Alves – A game like this is special indeed and even more so for Juventus because the club have not won the trophy for 21 years and because last time they met Real in the final, Real won.

When you reach the final, you don't play it – you have to win it. We know what we need to do; we need to go out there and fight for the prize we've been chasing all year long, and do it with the joy and enthusiasm that only this sport can give you









"Lo ultimo que muere es la esperanza" - "the last thing that dies is hope".

Så här står vi nu inför en match som betyder så otroligt mycket för bägge lagen, en match där vinnaren kommer gå till historien som ett av de bästa lagen i historien medan förloraren bara finns kvar som ett minne. Att matchen är kanske sista chansen för gamle Buffon och den stomme som Juventus varit så beroende av i sina framgångar är på sitt sätt en symbolik. Det har nu gått tre år sedan Di Stefano avled och det är och kommer alltid vara hans arv vi bygger vidare på. Han som med övriga erövrade Europa på sent 50-tal och satte Real Madrid på kartan, madridismon som blivit en synonym med Europafotboll och alla remontadas som fortfarande ekar i historien. Det finns ingen bättre eller mer passande match och det finns inte något bättre tillfälle för oss att en gång för alla bli untouchable, odödliga som första lag att vinna Champions League två år i rad och samtidigt slå Juventus som så många gånger varit en nagel i våra ögon.



Hela världen kommer se på, hoppas och önska att vi tillslut misslyckas - för det är just den typ av klubb vi är, störst genom alla tider och klubben alla älskar att hata.

"Todo el mundo sabe que soy Madridista de corazón, blanco hasta la muerte.” (The whole world knows that I am a Madridista by heart; White until the death)." - Iker Casillas





IT'S TIME!







Matchstart: 20:45

Kvällens domare: Felix Brych

Var: Millennium Stadium

Varför: Champions League final



HALA MADRID! A POR LA 12!