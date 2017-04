CL: Real Madrid vände och vann mot Bayern Munchen i Allianz Arena

Då var det äntligen dags för kvartsfinal i världens finaste turnering. Som bekant åkte Real Madrid till Tyskland för att mäta sig mot Bayern Munchen i den första utav två möten lagen emellan. På förhand sas det att denna match lika gärna hade kunde vara finalen med tanke på de bägge lagen som skulle mötas. Nog levde matchen upp till sina förväntningar.



Arena: Allianz ArenaPublik: 70,000Domare: Nicola RizzoliResultat: 1-2Mål: 24' Vidal, 46' Ronaldo, 76' RonaldoAssist: Thiago, Carvajal, AsensioStraffar: 45' Vidal (Bayern) missRöda kort: 60' Martinez (Bayern)Gula kort: 43' Kroos, 44' Carvajal, 57' Martinez, 60' Martinez, 89' VidalSkott: 13 - 23Bollinnehav%: 48-52När elvorna släpptes blev det bekräftat att bland annat Lewandowski inte skulle kunna delta i matchen på grund av en ond axel. Hummels, Varane och Pepe är tre profiler som vi redan visste att de inte skulle kunna delta i matchen.NavasCarvajal Nacho Ramos MarceloModric Casemiro KroosBale Benzema RonaldoAvb: Casilla, Danilo, Kovacic, Isco, Asensio, James, MorataBayern MunchenNeuerLahm Martinez Boateng AlabaThiago Alonso VidalRobben Muller RiberyAvb: Ulreich, Bernat, Rafinha, Kimmich, Sanches, Coman, Costapratades det mycket kring de höga förväntningarna på de två titel kandidaterna. Det pratades även en del om kampen mellan lärlingen och mästaren, Zidane mot Ancelotti. De hade en fin period tillsammans i Real Madrid och vann bland annat La Decima tillsammans. Nu skulle de mötas i en kvartsfinal i samma turnering de tidigare vunnit tillsammans.Kort innan startelvorna släpptes kom det ut Lewandowski inte skulle bli klar för spel, vilket blev en lättnad för många madridistas. Vilken betydelse Lewandowskis frånvaro hade på matchen kan man spekulera kring eftersom ersättaren Muller inte hade en framgångsrik afton.Bland Madrid-fansen och spansk media hade det diskuterats ifall BBC skulle starta och majoriteten av fansen var ense om att BBC inte skulle starta. Den svaga formen fick många fans att tvivla på spelarnas form och de fina insatserna på senare tid av inte minst Isco och Asensio ledde till att många ville ha med någon av de två spanjorerna från start istället för bland annat walesaren Bale. När det väl blev dags valde Zidane att satsa på starkaste elvan på pappret och kanske även pengamässigt.som väntat, Bayern anfaller från start och allra främst via Real Madrids vänsterkant. Tyskarna får tre snabba hörnor inledningsvis efter att Ramos varit ute och stängt kanten för Robben. När gästande Real Madrid får tag i bollen växlar man upp tempot aningen och försöker ta sig till anfall vilket resulterade i att Ramos tappade bollen lite högt upp på planen. Robben hotade genast i ett samarbete med Lahm längst sin kant, men de kom inte så långt då Robben blev neddragen av en Madrid försvarare och fick med sig en frispark. Om det var någon som förväntade sig en matchbild med huvudlöst anfallsspel från två av världens bästa klubbar blev nog förvånade när bägge lagen visade upp en stor taktisk kunskap och höll kylan, samtidigt som samtliga spelare visade upp sina tekniska briljanser när de hamnade i trängda situationer och det gällde att vara kreativ.14’ fick Madrid en farlig frispark utanför straffområdet efter att Benz fick bita i gräset. Detta var första riktigt farliga möjligheten i matchen, tyvärr lyckades inte Ronaldo hålla ner skottet, utan frisparken hamnade på läktaren. Kort efter fick Kroos en möjlighet ur sin favoritposition efter att Bale kastat ett snabbt inkast till Benzema som kunde spela in till tysken som fick iväg ett avslut mot sin förra klubb, men skottet täcktes av försvarare som agerade mycket disciplinerat under första halvlek. Det dröjde inte länge innan matchens första riktiga stora möjlighet dök upp, då Benzema fick iväg en nick som storspelande Neuer lyckades styra i ribban via fingertopparna.24’ hade Bayern tagit över matchen desto mer och Ribery avlossade ett skott som gick ut till hörna via Bales huvud. Följande hörna slogs in rakt framför mål mot en instormandes Vidal, Nacho hängde inte med i markeringen och nicken var alldeles för hård för Navas, som var på bollen. 1-0 var ett faktum och Bayern kunde slappna av och börja fokusera sig på att behålla kontrollen över matchen. Vidal storspelade och dominerade kroaten Modric i kampen om mittfältet. I detta match skedet befann sig Modric långt under isen då han slarvade bort passningar och förlorade duellerna mot Vidal. Bale fokuserade främst på att hjälpa Carvajal i försvarsarbetet vilket resulterade i att anfallsspelet blev lidande.Många madridistas satte hjärtat i halsgropen då Casemiro blev liggandes två gånger inom loppet av någon enstaka minut, först tog han sig mot magtrakten efter att ha landat platt på magen efter en närkamp, sedan mot knät efter att Vidal sprang in i honom. Lyckligtvis var det ingen större fara med brassen, utan han kunde fullfölja matchen utan problem.40’ var Vidal framme igen. Robben ställdes en mot en med Kroos som hade hamnat i försvarsposition ute på kanten. Holländaren som hade blivit nekad tillträde av Ramos så här långt, passade på att ta sig förbi tysken då Ramos inte var där. Inspelet som följde sökte sig till en återigen framrusande Vidal som inte lyckades styra nicken på mål, riktigt nära 2-0 där.Slutminuterna på första halvlek skulle visa sig innehålla hög intensitet. Minuten efter Vidals nick fick Ronaldo bollen en bit utanför straffområdet och vände om och fick till ett snabbt avslut som Neuer lyckades parera. Även Kroos hade ett avslut en bit utanför målet.43’ blev Kroos nedsparkad utanför eget straffområde och fick ingen frispark. Frustrerad över att Rizzoli friade, gav tysken sig in i en närkamp på ett bryskt vis och italienaren viftade med matchens första gula kort.Minuten därpå tappade Ronaldo bollen i uppspelsfasen, bollen hamnade sedan i Riberys ägo som avlossade ett skott som Carvajal bröstade ut till hörna. Domaren blåste och förvånansvärt pekade Rizzoli på straffpunkten. Förgäves rusade Madrid-spelarna fram till domaren och straffområdes domaren vilt gestikulerande. Lagen om karma är komplicerad och ibland ologisk. Idag var den fullt logisk. Vidal som varit inblandad i mycket under första halvleken ställde in siktet på en av stadions strålkastare. Rättvist. Det sista som hände i halvleken var Bales avslut som Neuer kunde greppa utan större problem.Taktisk och högteknisk match. Precis som man kunde förväntat sig av två klubbar ledda av två fotbollslegendarer som Ancelotti och Zidane, med några utav världens bästa spelare på planen. Ganska chans fattigt dock. I det hög-tekniska spelet stack Casemiros bristande precision i passningsspelet ut aningen då han slog bort 2-3 passningar i trängd situation. Bale var i stort sett osynlig i anfallsspelet trots att han tog stort defensivt ansvar och hjälpte till Carvajal att stänga ner hela högerkanten. Bayern försök att ta sig fram längst kanten var förgäves tack vare Bales och Carvajals disciplin. Ramos hade bra kontroll på Robben som bjöds på lite större ytor eftersom Ronaldo inte försvarade i samma utsträckning som Bale gjorde. Defensivt lutade laget åt 4-4-2 då Ronaldos press begränsades till offensiv planhalva. Bortsett från målet var mittbacksparet Ramos-Nacho mycket stabila. Ramos var framstående genom första halvlek och bjöd på en vattentät insats. Det som saknades var att Modric och Kroos skulle ta tillbaka mittfältet ur tyskarnas ägo.och redan efter en minut hittade Ronaldo en yta framför Bayerns försvar när Carvajal slog ett inlägg. Portugisen som kritiserades utav kommentatorerna då han hade 190-nånting mållösa minuter, styrde in avslutet mot vänster stolpe och inte ens Neuer kunde göra något åt saken. Ronaldo gjorde sin vanliga målgest och måltavlan visade 1-1! Nu lättade Madrid på bromsen och bland annat Bale tog för sig mer. Med ett mer offensivt Madrid svängde matchen över till de vitas fördel och Bale lyckades få en farlig nick på mål som Neuer räddade. Ronaldo var mycket aktiv i både försvaret och anfallet, han var ständigt ett alternativ för sina medspelare.57’ fick Bale kliva av planen och ge tillträde till glödheta Asensio. Bales totala insats var blek.61' inom loppet av tre minuter lyckades Martinez klumpigt dra på sig två gula kort, det röda kortet var helt korrekt och spanjoren som annars hade gjort en mycket stabil match, fick kliva av planen och lämna sitt lag med en man mindre på planen.64’ Byttes Alonso ut mot Bernat för att täcka upp efter utvisningen. Som en direkt reaktion på utvinsningen tog Madrid över matchen helt och hållet. 65’ får Madrid en frispark i ett farligt läge, ganska oväntat klev Ramos fram och placerade den ett par decimetrar utanför Neuers vänstra stolpe.Med Asensios inhopp strukturerade Zidane om anfallet. Ronaldo och Benzema växlade positioner medan Asensio tog positionen till höger. Ronaldo tenderade att flyta ut till högerkanten där han fick till ett par fina inlägg som bland annat Benzema nickade precis över. Madrid öste på framåt och kom till en massa avslut i och med spelövertaget. Underbarnet Asensios inhopp fick spelet att flyta på mycket fint insats mot motstånd av högsta rang.Matchens spelare Neuer tvingades till en handfull superräddningar för att hålla kvar sitt lag i matchen.Precis när det luktade 1-2 all over the place fick Asensio bollen inne i straffområdet och spelade känsligt fram till Ronaldo som kunde peta in 1-2. Matchklockan visade 76' och madridistas njöd verkligen av uppvisningen. Trots att man var minoritet på läktaren hördes “olé, olé” från Madrid-fansen i takt med att spanjorerna kopplade ihop långa passningskedjor.Skillnaden mellan Madrid och Bayern denna afton var att Madrid tog vara på bollinnehavet och skapade chanser när man hade övertaget till skillnad från Bayern som hade svårigheter att komma till vassa avslut. Marcelo hade ett par fina lägen som man kan tycka borde ha resulterat i minst ett mål. Med tio minuter kvar av ordinarie tid klev Benzema av planen och in kom istället James. Även Coman hoppade in istället för Muller.I 90' uppträdde en av matchens giganter Vidal noterbart irriterat och drog på sig en frispark i ett farligt läge utanför straffområdet. Ni som kan Real Madrid vet vad det är dags för. Frisparken slogs mot främre stolpen och nickades i nät av Ramos som överlistade det tyska försvaret.. trodde alla. Linjedomaren vinkade offside, vilket reprisen visade vara ett korrekt beslut. I och med att Ronaldo stukade foten vid det absolut sista läget att stänga matchen valde domaren Rizzoli att blåsa av matchen.Efter en jämn och tuff första halvlek kom Real Madrid in andra halvan med intentionen att vända matchen. Vidals straffmiss och framförallt det röda kortet på Martinez blev bara mer vatten i Real Madrids kvarn. Känslan var att matchen borde ha slutat 1-3 om man haft lite bättre skärpa framför mål och framförallt om Neuer inte hade storspelat. Bayern-fansen har Neuer att tacka att man fortfarande är med i matchen. Med Asensios inhopp fann laget mer kreativitet och Asensios insats är bara att hylla.“Det är inte lätt att vinna här, vi hade det mycket svårt i första halvlek. Med tålamod och i och med att vi erövrade bollen var andra halvleken mycket bra. Att spela mot tio man gjorde det enklare”.Källa: AS.com, whoscored.com- Fick inte mycket att jobba med tack vare ett superbt försvar. Målet kan inte Navas belastas för, men blev överglänst av motsvarande spelare i Bayern.- Den främsta högerbacken i Europa för tillfället ser ingen skillnad på motstånd. Gör alltid en bra insats och idag var ingen- Mycket stabil insats som mittback. Tappade Vidal vid målet vilket drar ner betyget.- Vilken insats. Ramos har funnit en ny högstanivå och höjt sin lägstanivå. Mycket stabil insats av kaptenen som styrde upp försvaret och visade vad som gällde. Neutraliserade Robben mycket skickligt.- En helt okej insats. Hade det svettigt i första halvlek då han ställdes mot Robben och Lahm. Andra halvlek passade Marcelo mycket mer då laget hade kontrollen och Marcelo fick ut mer av sitt spel.- Förlorade kampen mot Vidal. Helt under isen första halvlek. Rörde sig bra och ville mycket men lyckades inte. Efter Bayerns utvisning fann kroaten större ytor och kunde få ut mer av spelet, trots detta förlorade Modric duellerna mot Vidal.- Bra insats. Stabil matchen igenom. Slarvade med boll ett par gånger, inte konstigt då tekniken aldrig har varit Casemiros signum. Slet ofantligt och hjälpte försvaret magnifikt.- Alltid bekväm med bollen. Saknades något i första halvlek då Kroos brister i försvarsspelet. Höjer sig alltid när laget erövrar bollen.- Slet och täckte ytor under första halvlek. Avlossade något skott. Dock förväntar man sig mer av Bale. I stort sett osynlig i anfallet.- Mycket fin insats av fransosen. När laget var som mest pressat lugnade Benzema alltid ner spelet genom att hålla i bollen med 2-3 motståndare på sig. Spelade en viktigt roll i matchen och förtjänade ett mål.- Hade det svårt mot Lahm i första men i andra halvlek fick Ronaldo en friare roll vilket ledde till båda målen och en imponerande insats i övrigt. Lagspelaren Ronaldo gillas starkt.- Kom in och gav laget en boost. Assisterade Ronaldo i 1-2 målet och var ständigt kreativ. Bevisade för alla att han visst hållet mot svårare motstånd. Lyckat inhopp!- Spelade för lite för att betygsättas. Var dock pigg.- Spelade för lite för att betygsättas.