Dags för semifinal-lottning utav årets Champions League!

Imorgon, fredag kl 12:00 öppnas dörrarna och framförallt de små bollarna som innehåller de fyra återstående lagen i detta champions league slutspel. Så sent som igår stod det klart att de semifinal klara lagen stavas Juventus, Atletico de Madrid, Monaco och Real Madrid – nu får vi också veta vilka lag som drabbar samman i jakten på en åtråvärd plats i finalen som i år spelas i Cardiff.





Men först en liten kort sammanfattning av det som vi redan vet, Real Madrid kvalificerade sig alltså till semifinal för sjunde året i rad – ett historiskt rekord såhär långt och man säkrade avancemanget emot inga mindre än Bayern München. Mötet slutade i en klar seger i slutändan för ”de vita”, men faktum är att det satt hårt inne och krävdes en förlängning innan vinnaren kunde koras. Det fanns dock en hel del snackisar, framför allt kring returen i Madrid, där en del domslut kom att spela väldigt stor roll och siffrorna 6-3 må i den aspekten vara i överkant men även om Ronaldos två mål var offside (vilket dem var) så kändes de två utvisningarna sett över två möten helt korrekta.



Men jag tänkte passa på att lyfta några intressanta fakta som det däremot inte pratas så mycket om, vilket är förståeligt men som samtidigt säger en hel del om hur pass rättvis segern ändå var i slutändan – för rättvist var det ändå att det blev Real Madrid som gick till semifinal även om man hade önskat att sättet varit annorlunda.



Nedan följer statistik för de två lagen, sett över två möten:



RMA BM

Antal Målchanser: 48 40

Antal avslut: 39 19

På mål: 24 5





Det går att gräva i detta ytterligare men jag tycker att bara dessa siffror säger en hel del och jag tar inte bort det faktum att Bayern fick spela elva mot tio i drygt en halvlek men att enbart påstå att Real Madrid kvalificerade sig med hjälp av dåliga domare är att blunda för sanningen.



De övriga lagen då, hur pass bra är dem just nu och vilket lag vill man möta ev ser man som en mardröm i en semifinal? Jag tänkte gå igenom dem i tur och ordning, ta upp deras skadeläge/avstängningar samt utifrån min egna åsikt ange dröm respektive mardröm.



AS Monaco



Helt klart den stora skrällen nu när Leicester fått tacka för sig, en spännande trupp men stor variation av karaktärer och spelartyper. Många har nog inte lyckats undgå Mbappé’s stora succé, eller det faktum att en viss Radamel Falcao vaknat till liv igen. Hur bra är egentligen Monaco? Det är nog ett svar vi får när semifinalerna väl har spelats men faktum är att laget vars trupp värderas till ca 168 miljoner pund –jämfört med Manchester City som värderades till 446 miljoner pund, är Europas mål-starkaste lag och liga ledare i den franska ligan. Projektet Monaco som ansågs ha gått på grund när man gjorts av med spelare som James Rodriguez, Berbatov, Kondogbia, Martial – ja listan kan göras lång men faktum är att man inte lyckades vinna något i och med den satsningen som gjordes och nu med en startelva med en snittålder på 24,2 år så känns man giftigare än någonsin.



Vägen till semfinalen såg ut såhär;



Gruppvinnare med 11 poäng



Round of 16

Manchester City – Monaco (6-6a)



Quarterfinal

Borussia Dortmund – Monaco (3-6)



Bäste målskytt I CL – Mbappé och Falcao 5 st

Antal gjorda mål i CL – 21 st

Antal insläppta mål i CL – 16 st

Antal hållna nollor – 1 st



Stjärnor i laget – Bernardo Silva, Joao Moutinho, Falcao och Mbappé

Avstängningar -

Skador –



Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ett ungt, fartfyllt Monaco gör massa mål och tar oss alla med storm men ett stort frågetecken är definitivt deras försvar som släpper in nästan lika mycket bakåt som de gör mål framåt. Det ska mycket till för att de ska spela sin första final sedan 2004.

Helt klart en drömmotståndare i detta skedet!





Atletico de Madrid



Vad kan man säga, tredje semifinalen på fyra år – därav två finaler såhär långt. Även om det har hackat i ligan så är det en sak som är säker och det är att du alltid kan räkna med Simeone’s mannar när det vankas champions league. Laget som gett kollektivet en helt ny mening och som skrämmande nog vaknat till på allvar under året 2017 där man endast har tre förluster såhär långt, kommer med största sannolikhet göra det besvärligt oavsett motstånd. Det som talar mest för dem är just den revansch lust man känner efter två final förluster mot Real Madrid, ironiskt nog var det också just mot Real Madrid man fick respass emot det år man missade semifinal – så ett möte dessa lag emellan redan i semin hade väckt heta känslor!



Vägen till semifinalen såg ut såhär;



Gruppvinnare med 15 poäng



Round of 16

Bayer Leverkusen – Atletico M (2-4)



Quarterfinal

Leicester – Atletico M (1-2)



Bäste målskytt I CL – Antoine Griezmann 5 st

Antal gjorda mål i CL – 13 st

Antal insläppta mål i CL – 5 st

Antal hållna nollor – 6 st



Stjärnor i laget – Griezmann, Yannick Carrasco, Fernando Torres och Koke

Avstängningar -

Skador – Juanfran(3 veckor), Felipe Luiz (fraktur i ett finger lär kunna spela)



Klasskillnad från den tidigare semifinalisten, med tanke på ett betydligt tajtare försvar och rutinen gör dem knappast sämre. Känns som ett 50/50 möte men som lika gärna skulle kunna vara ett mardrömsmöte, dock ska man komma ihåg att de oftast viker sig i de avgörande matcherna samt att laget lever ibland lite för mycket på sitt försvar vilket gör att så länge man är nollade har väldigt svårt att orka hela vägen.







Juventus F.C.



Italien har återigen fått en stormakt i det europeiska finrummet! Den gamla damen har visat att gammal är äldst och skickade ur



Vägen till semifinalen såg ut såhär;



Gruppvinnare med 14 poäng



Round of 16

Porto – Juventus (0-3)



Quarterfinal

Barcelona – Juventus (0-3)



Bäste målskytt I CL – Paulo Dybala 4 st

Antal gjorda mål i CL – 17 st

Antal insläppta mål i CL – 2 st

Antal hållna nollor – 8 st



Stjärnor i laget – Higuain, Dybala, Buffon och Chiellini

Avstängningar – Sami Khedira

Skador – Marko Pjaca (resten av säsongen)



Utan tvekan den starkaste motståndaren och helt klart en mardröm att bli lottad emot i en semifinal där saker och ting skall avgöras sett över två matcher. Juventus gör många mål men släpper in väldigt få, har en trygg ledning i











Så vem vill vi egentligen möta, vem kommer vi möta? Imorgon vet vi mer!

HALA MADRID!

2017-04-20 21:22:00

