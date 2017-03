Det senaste från Madrid

har dominerat första sidorna på As och Marca. As och Marca har framfört det ena och det andra, Hazard är den spelaren Perez och Zidane är överens om. Zidane har länge uttryckt sin beundran för Hazard, redan när belgaren spelade för Lille. För Perez är det val år och det betyder att en stor spelare ska levereras på ett guldfat. I Spanien hävdar man att Hazard har en överenskommelse med Chelsea, knackar Real Madrid på dörren så lovar London klubben att de ska lyssna på ett erbjudande från Real. Såpan om Hazard lär fortsätta med dunder och brak fram tills sista dagen på transferfönstret.är naturligtvis ett namn som ekar runtom i Europa, fina insatser i Champions League och i den franska ligan betyder att toppklubbarna i Europa knackar på dörren. Prislappen skall inte vara ett hinder för Real Madrid. Mbappé hade givetvis inte tackat nej till Real Madrid men frågan är verkligen om han är redo. En världsklass insats mot Dortmund kan mycket väl vara allt Perez behöver veta för att värva Mbappé. Perez har tydligen sina ögon på Mbappé och det är givetvis ett namn vi kommer att få höra mycket om i sommar.är en man det diskuteras flitigt om, både på och utanför planen. Nu sägs det att han har blivit erbjuden ett nytt kontrakt av klubben. Gällande rykten som placerade honom i Barca dementerade han det hela med att säga: ”Nu när det är landslagsuppehåll så är det så att tidningarna har nyhetstorka.”Naturligtvis ska vi inte glömma bort attblir 31 år gammal. Kaptenen hade väl valda ord för Pique. Pique precis som vanligt kunde inte hålla tillbaka tårarna, valde att sparka en känga åt Real Madrids håll. Ramos svarade med att Pique är arg för att han inte vet hur han ska reagera när han bär den vita tröjan. Mer än så vill jag inte rapportera om vad som sades mellan de två eller vad Pique sa i detaljer, utan fokus skall vara på fotbollen.Självklart finns det utrymme för att hylla spelarnas insatser för sina respektive landslag. Allt från att Cristiano Ronaldo pangade in mål från alla kant och hörn och till att James Rodriguez återigen bar sitt Colombia på axlarna. Marcelo nätade för sitt Brasilien och spelare som Nacho, Kovacic och Isco fick speltid. Absolut går det att lyfta fram fler prestationer men ni förstår väl poängen. Förhoppningsvis fortsätter den fina formen på spelarna mot Alavés.På tal om Cristiano Ronaldom, madeiras flygplats heter nu Cristiano Ronaldo. Jag vet vad alla tänker på, fan vad ful staty han fick.Cadena Ser menar att Manuel Neuer kan möjligtvis missa matchen mot Real Madrid.Pochettino fick frågan om han en dag ville träna Real Madrid, han sa så här: ”Real Madrid är världens bästa klubb, naturligtvis hade jag velat träna Real Madrid.”Enligt AS är hela världen intresserade av att köpa James. Det hade förvånat mig något oerhört om han hade stannat kvar i sommar.Real Madrid har planer på att starta igång ett damlag. Tanken är börja med juniorer och därefter ta steget mot professionell damfotboll.Marca skriver att Real Madrid har skrivit på ett avtal med Telefonica, värd 100 miljoner euro. De kommer att erbjuda wifi på Bernabeu och en app kommer att vara tillgänglig.As, Marca, Dailymail, Metro.