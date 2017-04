El Clásico: En underhållande match där Real Madrid drog det kortaste strået

Säsongens mest prestigefyllda match skulle spelas. Real Madrid mot Barcelona är den stjärnfyllda match som får universum att stå still. Det är ingen hemlighet att slutresultaten i dessa matcher påverkar fansen i större utsträckning än de brukar påverkar ligatabellen, dock var gårdagens match ett undantag. Hemmalaget hade möjlighet att punktera ligan, medan Barcelona hade möjlighet att väcka liv i ligan.



Inför matchen förväntades Zidane ställa upp med samma elva spelare som mot Bayern Munchen. Dock hade megastjärnan Gareth Bale hade börjat träna med laget igen och tog plats i startelvan, mot mångas förvåning.NavasCarvajal Nacho Ramos MarceloModric Casemiro KroosRonaldo Benzema BaleAvb: Casilla, Danilo, Kovacic, Asensio, James, Isco, MorataTer StegenRoberto Pique Umtiti AlbaRakitic Busquets IniestaSuarez AlcacerCillessen, Digne, Mascherano, Gomes, Alena, Turan, SuarezDomare: Alejando José HernándezPlats: Santiago BernabeuPublik: 81,044Mål: 1-0 Casemiro (28’), 1-1 Messi (33’), 1-2 Rakitic (73’), 2-2 James (86’), 2-3 Messi (91’)Assist: Rakitic (1-1), Marcelo (2-2), Alba (2-3)Skott: 22-16Bollinnehav %: 42-57Pass. Säkerhet %: 85-89Hörnor: 7-4Räddningar: 6-12Gula kort: Casemiro 12’, Umtiti 39’, Carvajal 77’, Kovacic 81’, Messi 92’Röda kort: Ramos 77’Byten: 39’ Bale - Asensio, 70’ Casemiro - Kovacic, 70’ Alcacer - Gomes, 82’ Benzema - JamesReal Madrid hade tre poängs försprång till Barcelona med en match mindre spelad. Real Madrid kom till matchen efter att ha slagit ut Bayern Munchen ur Champions League och blivit lottade mot Atletico Madrid i semifinalen. Barcelona kom till matchen med en eliminering ur Champions League i bagaget. Juventus hade varit det starkare laget över två matcher. Barcelonas sista möjlighet att ha chansen på en större titel hängde på resultatet i El Clasico. Vid vinst för Real Madrid skulle ligan varit punkterad, i stort sätt. Vid förlust skulle de kommande matcher mot Sevilla och Celta (bland annat) få allt större vikt.I första hand kändes Bales plats i startelvan som ett politiskt drag av Zidane. Han valde att ställa upp med sin gala-uppställning. Vid en närmare titt väcks frågan ifall Zidane värderade Bales defensiva kvaliteér över Isco och Asensios offensiva kvaliteér. Trots det stora frågetecknet kring Bales formkurva samt fysiska status fick alltså walesaren ännu en chans från start. Backlinjen var som bekant sedan tidigare skadedrabbad. Nacho klev in i Pepe och Varanes frånvaro. Resten av laget var ordinarie. Barcelona kom till matchen med endast ett avbräck, Neymar. Neymar var avstängd efter att ha hånat domarteamet i en match då han blev utvisad.För ovanlighetens skull tog hemmalaget tag i taktpinnen direkt från start. Real Madrid höll bollen inom laget och kontrollerade bollinnehavet i ett försiktigt tempo. Likt en situation i motsvarande matchminut under säsongens förra Clasico-möte, blev en Real Madrid-spelare fälld i straffområdet utan att få straff tilldelat. Denna gången var det Umtiti som fällde Ronaldo, som föll för enkelt enligt dagens domare Henrández. I reprisen såg man att Umtiti kom sent in i situationen och träffade Ronaldos vad, dock var Ronaldo väl tydlig när han sökte straffen. Domaren kunde lika väl ha dömt straff, men valde att inte ta ett så stort beslut, så tidigt i matchen. Intressant var att Bale startade till vänster i anfallet och Ronaldo till höger, något som kom att främja dynamiken i anfallet.När Barcelona tog tag i bollen visade Real sin styrka i omställningarna. Bland annat i 5’ då Benzema spelade fram Ronaldo, som fick till ett vänsteravslut. Dock kunde Barca-hjälten Ter Stegen greppa bollen enkelt. 12’ visades matchens första gula kort. Det var Casemiro som gick in för hett i en tackling på Messi som renderade i ett gult kort. Att Casemiro drog på sig ett kort så tidigt i matchen var inte bra för hemmalaget. Detta blev ännu en match då Casemiro var på gränsen till ett rött kort, då han var den utvalde att punktmarkera Messi.I detta skede tog Barcelona över aningen, utan att skapa några riktiga målchanser. Marcelo och Messi hamnade i en duell, där Messi blev liggandes efter att ha fått Marcelos armbåge mot munnen. Minuten senare fick Bale ett friläge mot Ter Stegen, men volleyn hamnade rakt i tyskens famn. Vidare fick Real Madrid till ett par fina anfall, dock utan vidare skärpa i avsluten.27’ fick Madrid en hörna och självklart började man söka efter Ramos med blickarna. Hörnan sökte sig ur straffområdet till Marcelo som lyckades hitta Ramos vid bortre stolpen. En inspirerad Ter Stegen lyckades inte nå Ramos avslut som gick via stolpen, returen hamnade hos Casemiro som forcerade in bollen över linjen. Matchens första mål hade hängt i luften och blev verklighet. Fram till målet hade Casemiros insats lämnat mycket att önska. Visst hade han den otacksamma uppgiften att på egen hand försöka radera Messi ur matchen (något som brukar kräva en laginsats), dessutom slog Casemiro bort passningar som ledde till omställningsmöjligheter för Barcelona. Nåja, målet höjde betyget för Casemiro aningen, som dessutom hade stått för ett antal brytningar.Lyckan varade tyvärr inte länge. 32’ lyckades Barcelona tränga in i Real Madrids täta försvar och matchens huvudperson Messi tog sig förbi Modric och Carvajal, för att sedan placera bollen bakom Navas. Navas kunde inget göra och resultattavlan ändrades till 1-1. Efter Barcelonas kvittering visade sig dåligt fokus bland vissa av Madrid-spelarna. Kroos, Ramos och Casemiro, slog bort passningar och tappade bollen i farliga skeden, som följd av brist på koncentration. Lyckligvis för hemmalaget, lyckades inte Barcelona ta vara på möjligheterna som bjöds på. För att spä på den sämre perioden för hemmalaget blev Bale sittandes på gräsmattan i 35’. Bale tog sig mot sin ökända vad, och fick halta av planen för omplåstring. Fyra minuter senare fick man se Bale halta vidare in i omklädningsrummet, och Asensio gjorde entré i matchen. I slutet på första halvleken svängde spelet fram och tillbaka. Bägge lagen skapade lägen och det ledde till en hel del heta dueller.I och med att Ronaldo inte hade lika stor defensiv uppgift som Bale, fick Iniesta och Alba större ytor på kanten. Även Marcelo hamnade stundtals på efterkälken i försvaret. Barcelona kom runt längst kanterna för att såra Real Madrid. Barcelona hade större bollinnehav medan Madrid hade större antal avslut. Real varierade mellan att hålla bollen i lugnt tempo och spela rakare spel direkt mot motståndarmålet. Den defensiva obalansen på mittfältet skapade oreda många gånger, och just detta var den stora akilleshälen för Real Madrid under den första halvleken. Ett tecken på att Zidane uppmärksammade detta var att Bale flyttade över till högerkanten innan han blev skadad. Det andra som talade emot Madrid, var att man inte var täta nog i mittfältet för att få bort Messi och Iniesta ur matchen. Casemiro tackade nog högre makter att han fick vara kvar på planen efter den första halvleken, då han kunde dragit på sig sitt andra gula kort vid ett par tillfällen. Bales skada kom snöpligt men tyvärr inte oväntat. Ronaldo och Benzema såg hungriga ut och skapade sig flera möjligheter att näta, men tog inte vara på möjligheterna. Hade man tagit vara på möjligheterna, kunde man gått av planen med en ledning. Det ska inte glömmas bort att Ter Stegen gjorde en superinsats mellan stolparna. Bortalaget ska tacka Ter Stegen, som höll kvar Barcelona i matchen med sina räddningar. Jag väljer att belysa en del negativa aspekter, men trots detta var känslan att Real madrid var närmare en välförtjänt ledning än Barcelona. Det positiva var att Madrid lyckades skapa flertalet möjligheter mot ett darrigt Barcelona försvar. Även firma Ramos-Nacho var stabila och lyckades neutralisera Suarez och Alcacer, som var totalt frånvarande under den första halvleken. Carvajal gjorde sitt bästa för att säkra sin kant, och det blev bättre när Bale flyttade över för att ge understöd.Real Madrid inledde med en hög press och visade att man ville ta kommandot. Denna halvlek kom att bli händelserik. Asensio hade varit anonym efter sitt inhopp i den första halvleken, men tog för sig allt mer i den andra halvleken. De tio första minuterna hade Real skapat fler lägen än motståndarna haft under hela matchen. Farligast var Benzemas nick från nära håll som Ter Stegen lyckades göra en handbollsräddning på. Real Madrid dominerade matchbilden totalt och det stank verkligen 2-1. Att underskatta kvaliteten på motståndet var svårt, då man ofta blev påmind. Till exempel i 55’ när Alcacer spelades fri i straffområdet. Navas gjorde ett bra ingripande, som var snabbt nere och avvärjde avslutet. 58’ fick Barcelona en hörna som Pique nådde högst på. Navas sträckte ut rejält och gjorde en fin räddning. Hittills hade Barcelonas målvakt mest ställts på prov. Dessa två ingripanden under en kort period visade att även Navas var med i matchen. Statistiken visade 2-7 i räddningar. Trots att Barcelona tryckte upp laget, lyckades de inte skapa några fler chanser. Istället gav det Madrid möjlighet att kontra. Det var en blandning av dålig skärpa i avsluten och bra ingripanden av Ter Stegen som såg till att det oavgjorda resultatet stod intakt. 65’ hade Marcelo och Kroos ett fint samspel på vänsterkanten som avslutades med att Kroos slog en fin krossboll till Asensio på högerkanten, Asensio gjorde i sin tur ett inlägg mot bortre stolpen till Ronaldo, som försökte sig på en bicicleta. Avslutet gick utanför målet. Minuten senare spelade Benzema fram Asensio längst högerkanten som kom med hög hastighet. Publiken var helt vild och Asensio spelade vidare till Ronaldo som befann sig HELT FRI! Jag vet inte vad Ronaldo gjorde vid avslutet, men det gick högt över målet. Direkt i nästa anfall fick Suarez ett likvärdigt läge mot Navas, där Navas gjorde en grym räddning ut till hörna. Matchen kokade fullständigt och bägge tränarna passade på att göra varsitt byte. Casemiro som hade sniffat på det röda kortet vid ett par tillfällen, klev av och Kovacic klev in. Samtidigt tog Barcelona ut Alcacer och in med Gomes. 71’ Vann Kovacic bollen i mitten och spelade fram till Asensio som tog sig förbi Umtiti på högerkanten och sköt mot närmsta stolproten. Bollen såg ut att ta sig in i mål, men Ter Stegen räddade ännu en gång. En minut senare fick Rakitic bollen utanför straffområdet och fick måtta ett långskott utan att bli pressad. Skottet letade sig in till höger om Navas. 1-2. Det visade den höga nivån på matchen. En sekund då Real Madrid släppte fokuset aningen, ledde till omedelbar bestraffning. Målet gav Barca lugn och man lät Madrid föra spelet aningen.. Ramos satsade på en bryskt tackling mot Messi, men missar helt. Både boll och spelare. Farligt spel blåste domaren för, då Ramos gick in med dobbarna före, och visade det röda kortet. Väldigt hårt enligt de flesta, med tanke på att domaren hade valt att tillåta tuffare spel vid flera tillfällen. Dock är kortet förståerligt med tanke på satsningen. Ramos klappade ironiskt händerna mot Pique och syftade på att Barcelona-spelaren hade lyckats snacka sig in i domarens huvud och påverkat denne. I Ramos ställe, och utan någon försvarare att byta in på bänken, var det först Kovacic och slutligen Kroos som täckte upp som mittback. 79’ blev Pique friställd mot Navas framför målet och dundrar. Navas lyckades göra en fenomenal räddning på Piques avslut. 82’ byttes Benzema ut och James byttes in. Det dröjde endast tre minuter innan James spelade bollen till Kroos, som spelade vidare till Marcelo. James smyger sig fram mot första ytan, och Marcelo tvekade inte med att slå inlägget till colombianen. James placerade fint in bollen i nätmaskorna. 2-2!! Positiva känslor i massor, och Madrid hade känslan av att vinst var möjligt. Med den kokande publiken bakom sig lyckades Real Madrid ordna sig ett momentum, trots att man hade en man mindre på planen. En poäng kändes säkrad, men var det möjligt att kamma hem full pott? Så fort Real Madrid hade bollen tog man sig fram till avslut. När klockan visade 90, visade assisterande domaren upp 2 minuters tilläggstid. 91:50 tog sig Roberto förbi Modric vid mittlinjen. Det blev en stor tom yta i mitten av planen då de flesta spelarna befann sig högt uppe på planen. Marcelo gjorde ett tafatt försök att stoppa Roberto som hamnade i ett 5 mot 2 läge. Roberto fick fortsätta fram och spelade ut på kanten till Gomes, som förlängde till Alba, som slutligen spelade in på en tom yta framför försvaret, och där dök Messi upp. Avslutet bakom Navas och domaren blåste av matchen. Ridå. 2-3.Det var en mycket jämn match, och kanske den mest spänningsfyllda på väldigt länge. Känslan var att Real Madrid gjorde tillräckligt för att vinna matchen, men lyckades inte ta vara på möjligheterna. Ter Stegen var avgörande för matchen. Om det inte var för tyskens insats hade matchen slutat 5-3 till Real Madrids fördel. I övrigt var det en mycket minnesvärd match mellan två offensiva lag. Att avsluta matchen med en man mindre verkade inte påverka spelarna särskilt mycket. Dock kan man ifrågasätta Zidanes taktik efter 2-2 målet. Varför fortsätta anfalla och satsa på vinst när man kan stänga matchen med kvitteringen?En återkommande faktor under hela säsongen. Glasspelaren Bale klarade knappt 40 minuter innan han haltade av planen. I dagsläget är defensiven det enda unika Bale har att bidra laget. Att Isco, James och Asensio bänkas till Bales fördel är bisarrt enligt mig.Det är ingen hemlighet att Modric har burit mittfältet under säsongen. Under senaste tiden har han haft det tuffare att dominera mittfältet på samma sätt (det vill inte säga att han har spelat dåligt), och det har lett till att mittfältet har läckt mer än tidigare. Luckorna i mittfältet i sig, kan man inte belasta Modric för, utan det har att göra med att mittfältet är obalanserat då Ronaldo och Benzema inte är de piggaste på att hjälpa till i försvaret. Detta leder till att det ständigt finns en fri yta på någon utav kanterna. Modric i topform klarar av att täcka upp för två spelare, men nu när han visar sig mänsklig, blir det svårare.Med åtta avslut, varav minst två solklara möjligheter, borde Ronaldo fått till minst ett mål. Benzema hade även två fina möjligheter men lyckades inte. Bortsett från anfallarna hade även spelare som Asensio flertalet målchanser. Man måste ta vara på möjligheterna som ges för att vinna en match av denna kaliber.Att inte stänga ner Messi kollektivt är likamed att bjuda in Barcelona i matchen. Neymar har varit Barcelonas främsta spelare den senaste tiden, och utan honom i matchen borde fokus lagts på Messi. Det är vad man lyckats med de senaste mötena, och borde vara det första Zidane instruerar om inför matchen. Att sätta Casemiro på att punktmarkera Messi är oerhört naivt och räckte inte långt.“Det är överdrivet. Jag går inte in för att skada. Enligt mitt sätt att förstå fotboll, är det gult, inte rött. Jag kommer sent in i duellen men det finns ingen kontakt. Min intention är inte att skada någon spelare. Det har varit mycket avgörande”“De har ett annorlunda sätt att se på fotbollen, och pratar alltid om domaren. Det kanske ger resultat. Vi kommer inte att prata om domaren, det är inte vår stil. Det är inte vår sport. Man blir bara upprörd. Jag vände mig inte till domaren. Jag vände mig till Pique, som alltid föredrar att prata om domarna. Ibland kan det vara så att det är bättre att prata om domarna än att hålla tyst. Jag ska inte lägga mig i diskussion nu. Det gäller att vända blad och se framåt, för vi har ett fullspäckat schema. Jag har inget emot Pique, men ni kan inte förvänta er att jag ska ge honom en kram efter en sån här ‘Clásico’”.“Vi har vunnit två Champions efter mål på tilläggstid och jag vet att man också får de emot sig någon gång. Man måste blicka framåt”.“Jag är säker på att han kommer inse att det var rött när han kommer hem. Det har varit mycket klart, tackling med båda sulorna, utan möjlighet att komma åt bollen. Diskutabelt. Här är de vana att domarna tillåter mer, och när de gånger det inte tillåts, får vi se dessa reaktioner”.Gör många fina räddningar. Passiva ingripanden av försvaret tillät inte Navas att bli hjälten.Bra insats defensivt. Stängde ofta sin kant. Dock kom sista målet via hans kant (bollen borde inte ha fått komma dit från första början). Blev även förbipasserad av Messi i första målet.Stabil insats. Inget utstickande, men många bra brytningar och fin positionering.Gjorde två riktigt fina matcher mot Bayern Munchen, och har spelat mycket bra i år. Mot Barcelona visade sig bristen på koncentration vid ett par tillfällen och satsningen vid det röda kortet var riktigt onödig. Omöjligt att säga vad som kunde ha hänt om han inte blivit utvisad.Anföll mycket och stod för många farliga inspel från sin kant. Som vanligt kom motståndarna förbi längst Marcelos kant. Att Marcelo inte fällde Roberto vid 2-3 målet var matchavgörande.Kämpar och blandar. Hade svårt att kontrollera mittfältet.Gör det han kan väldigt bra. Slarvar dock bort ett par passningar och borde blivit utvisad i första halvlek.Slår bra passningar och styr spelet bra. Som vanligt anonym i försvaret.Det enda positiva är att han tar sig till avslut.En vanlig Benzema match. Trots att han rör sig i fina ytor får han inte bollen av sin anfallskollega.- Spelade för lite för att betygsättas.Skapade mycket med sin teknik och fina spelsinne. Kunde blivit målskytt.En bra insats.Trots sitt korta inhopp gjorde han avtryck på matchen. Fint mål och var inblandad i allt som hände under den korta perioden på planen. Visade med sin målgest att han vill stanna kvar i Madrid.Det är går inte längre att försvara valet av Bale i startelvan. James, Asensios och Iscos brutala form måste placera Bale sist i rangordningen. Asensio har visat att han trivs till höger, Isco till vänster och James som 10a. Är det bara jag som ser det?Vinst varje match är ett måste för att inte tappa ligan. Vilken turnering blir prioritet nu?