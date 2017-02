Ett ljusare februari?

Dessa två behövs om det ska bli en rolig vår!

Källa: AS, Marca Skadeläget börjar ljusna och snart kan förhoppningsvis Zidane få en hel trupp att jobba med vilket han inte direkt har varit bortskämd med under säsongen.På söndag spelar Real Madrid sin första av sex matcher under februari. Det blir ytterligare ett besök till Balaidos för att möta Celta Vigo . Under veckan har Zidane kunnat välkomna Pepe och James tillbaka till träningsgruppen medan Modric troligtvis inte kommer att vara redo för helgens möte. Nästa vecka sägs dock båda ytterbackarna, Marcelo och Carvajal, vara tillbaka i träning med gruppen och förhoppningen är att båda ska finnas med på planen när Napoli kommer på besök den 15:e. En som dock missar Napolimötet är Gareth Bale men walesaren har jobbat stenhårt med sin rehabträning och ser ut att kunna vara tillbaka tidigare än förväntat och ska vara tillgänglig innan månadens slut.Självklart ska Real Madrid vara med och utmana på alla fronter varje säsong men uttåget ur Copa del Rey kanske kan visa sig vara bra i längden. Med tanke skadeproblematiken denna säsong kan nu truppen koncentrera sig på ligan och Champions League och förhoppningsvis vara med och kriga in i det sista med snart en hel trupp tillgänglig. Det kommer att bli oerhört intressant att se hur Zidane hanterar laget om alla är skadefria.Matchen mot Celta Vigo är för övrigt den första av fyra bortamatcher under februari. Månaden avslutas med två väldigt tuffa bortamöten mot Valencia (sköts upp på grund av klubblags-VM) och Villarreal 5/2 Celta Vigo (B)11/2 Osasuna (B)15/2 Napoli (H)18/2 Espanyol (H)22/2 Valencia (B)26/2 Villarreal (B)I övrigt blev det klart att Lucas Silva återvänder till sin förra klubb Cruzeiro. Brassen som sakta men säkert kommit tillbaka efter hjärtproblemet lånas ut till sommaren 2018. Vi får hoppas att 23-åringen kan få en nystart hemma i Brasilien.Real Madrid har nu tillåtelse att värva spelare igen efter att januarifönstret har stängt. Givetvis har Aubameyang uttalat sig i en intervju om att han behöver röra på sig för att nå nästa nivå och självklart satte det igång rykten om en flytt till den spanska huvudstaden i sommar. Det har även ryktats om Juventus juvel, Paulo Dybala. Räkna med en ryktenas sommar.Vi får hoppas att laget kan hitta tillbaka till den fina formen och få ny energi av alla spelare som kommer tillbaka från skador. Det är nu det riktigt roliga börjar!När jag är gammal kan jag säga att jag spelade med Lukita Modric / Keylor NavasHALA MADRID!Källa: AS, Marca

2017-02-01 15:30:19

Det är dags att kliva in i februari och Real Madrid börjar få tillbaka efterlängtade spelare.När resten av toppkonkurrenterna tappade poäng under helgens ligaomgång passade Real Madrid på att genom en 3-0-seger rycka i tabelltoppen.En seger på de fem senaste matcherna. Så lyder Real Madrids facit när laget tar emot Real Sociedad i ett försök att vända den dåliga trenden.Real Madrid stod inför en tuff uppgift mot Celta de Vigo på bortaplan för att klara avancemang i cupen. Med Varane, Pepe, Marcelo och Carvajal skadade var Zidane tvungen att göra taktiska förändringar och otursgubben Danilo fick det inte lätt.Det är knappast med optimala förutsättningar som Zidane och hans mannar ska besöka Municipal de Balaidos imorgon kväll.Under 40 matcher såg Real Madrid oslagbara ut, men efter 3-3 mot Sevilla i Cupen, 2-1 Förlust mot samma lag i ligan och ytterligare en förlust mot Celta Vigo i cupen så såg marängerna plötsligt mänskliga ut. Kritik hade riktats mot främst försvaret samt Cristiano Ronaldo. Startelvan för hemmalaget såg ut som väntat, möjligtvis undantaget att Nacho startade på högerbacken till förmån för Danilo som annars har varit Carvajals ersättare där.När marängerna skulle studsa tillbaks från lagets första förlust på 40 matcher gick inte mycket rätt. Samtidigt var Celta väldigt svårspelade och via vassa kontringar och ett kompakt försvarsspel tog bortalaget hem segern i den första av två matcher.Efter att ha varit så gott som oslagbara under hela 40 matcher är den magiska sviten nu bruten i och med helgens förlust mot Sevilla. Nu är det dags för Los Blancos att ta till nya tag och denna gång ligger fokus på Copa del Rey och Galiciens Celta Vigo.Efter 284 dagar och 40 raka matcher är Real Madrids förlustfria svit över. Super inhopparen Jovetic avgjorde matchen i den 92:a minuten, 2–1 var slutresultatet till Sevilla på Ramon Sanchez Pizjuan. Sergio Ramos var i stor fokus innan matchen och han skulle även få huvudrollen i den 85:e minuten.