Ett rån, ett geni och en utmaning.

När Perez inte kunde hålla Xabi Alonso kvar var det många som höjde på ögonbrynen. Alonso lämnade väldigt plötsligt och känslan var inte överhuvudtaget bra, Xabi som var så viktig för Real Madrids mittfält. Real Madrid fick i utbyte en viss Toni Kroos, återigen höjde vissa på ögonbrynen. I efterhand med alla korten på borden så var Kroos det bästa som kunde hända Real Madrid.



Xabi Alonso meddelande väldigt plötsligt att han ville lämna Real Madrid. Det var inte många dagar kvar av transferfönstret och Alonso var ju inte bara omtyckt på plan men även utanför planen. Han var en general i omklädningsrummet och han styrde och ställde på Real Madrids mittfält. Madridistas världen över vet att försäljningen av Makelele var bland de värsta som kunde hända klubben. Nu hade man ju äntligen någon som axlat den rollen. Givetvis fanns det skillnader mellan Makelele och Alonso. Alonso var spindeln i nätet på Reals mittfält men han kunde också ta grovjobbet. Nu skulle han lämna och återigen ville man lägga skulden på Perez. Hur kunde han inte behålla eller övertyga Alonso att stanna? Varför ville Alonso helt plötsligt lämna Real Madrid för att anta nya utmaningar? Real Madrid är väl den största utmaningen en spelare eller tränare kan ta sig an. Så blev det inte, Alonso lämnade Real Madrid och in kom Toni Kroos. Prislappen landade på cirka 30 miljoner euro.



I efterhand får det ses som ett rån. 30 miljoner euro för Kroos, vad tänkte Bayern München egentligen? En spelare som var så vital för Bayern men Kroos ville väl annat, han ville till Real Madrid och ta sig an nya utmaningar. Men nu två



Kroos är nog en av de spelarna Zidane litar mest på. Kroos är vital för Real Madrid och nu är frågan vad nästa steg blir för honom. Jupp Heynckes sa det riktigt bra: "Kroos borde sluta, han har ju vunnit allt."







Jag tror att Kroos nästa utmaning blir så klart att ta fler titlar med Real Madrid. Det jag också tror driver Kroos vidare är personliga mål, kan han räknas som en av tidernas bästa mittfältare? Det återstår att se, men det är inte omöjligt. Det kommer att bli en utmaning. Han har ju allt för att ta sig dit, han har ju alla egenskaper som krävs för att spela fotboll väldigt länge. Han är bara 27 år gammal, men ack vad intressant det ska bli att följa Toni Kroos.





Vi låter lite statistik tala för det tyska geniet:

* Flest assist i Real Madrid i ligaspelet, (12).



*Toni Kroos är den spelaren som har skapat flest chanser i Champions League sedan 2013/14.



*Kroos passningssäkerhet i Champions League:

2013/14: 94%

2014/15: 95&

2015/16: 96%

2016/17: 93%



Kroos match mot Juventus i Champions League finalen:

91% i passningssäkerhet

67 passningar

61 passningar till rätt address

2 chanser skapade



Flest långbollar till rätt adress i Champions League den här säsongen:

Toni Kroos (78)

Bonucci (74)

Thiago (68)



Mest chanser skapade i årets upplaga av CL:

Toni Kroos (31)

Dani Alves (30)

Neymar (25)

Koke (25)



Grande Toni!

2017-06-10 16:45:00

