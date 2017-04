Ett revanschsuget Real Madrid körde över Deportivo.

Detta var en match som på förhand Real Madrid var tvungen att vinna för att snabbt hitta tillbaka efter bakslaget i helgen som var. Som tur var för de vita så var det aldrig något snack om saken utan matchen var över innan den knappt hann börja.

Startelvor:



Deportivo La Coruna

Lux

Juanfran- Arribas- Sidnei- Luisinho

Bergantinos-Guilherme

Gil-Colak-Kakuta

Andone



Real Madrid

Casilla

Danilo-Nacho-Varane-Marcelo

Isco-Kovacic-James

Lucas-Morata-Asensio



Första Halvlek:

Real Madrid vilade för dagen ett flertal spelare för att ersätta dem med hungriga spelare som fick nyttiga minuter. En dag som denna får man verkligen perspektiv på hur bred trupp Real Madrid har på ett flertal positioner. Domaren hann knappt blåsa igång matchen innan de vita hade gjort 1-0 genom en väldigt fin aktion av Morata som i sin tur blev framspelad av Isco. Efter det snabba målet fortsätter Real Madrid att dominera spelet. I den 14:e minuten spelar Vazcuez fint fram James i straffområdet som inte gör något misstag och 2-0 är ett faktum. Real Madrid fortsätter att spela en frejdig fin fotboll men Deportivo börjar hitta rätt i matchen. I den 35:e minuten hittar Andone rätt och gör ett viktigt 1-2 mål för Deportivo. Några minuter senare gör Casilla en viktig räddning på ett distansskott ifrån Deportivo som annars hade inneburit en kvittering. I den 44:e minuten gör Vazquez ett psykologiskt viktigt 1-3 mål som gör att Real Madrid kan gå till halvtidsvila med ett tryggt resultat.



Andra halvlek:

Första 20 minuterna i andra halvlek är något böljande där båda lagen skapar chanser. I den 66:e minuten sätter en för dagen duktig James spiken i kistan med sitt 1-4 mål, osjälviskt framspelad av Morata. Efter målet infinner sig ett lugnt hos Real Madrid som gör att matchens lirare Isco kan göra 1-5 assisterade av Vazquez. Efter målet genomför Zidane ett dubbelbyte och tar in Casemiro samt Mariano. I den 84:e minuten blir Nacho något enkelt bortlurad av Joselu i straffområdet och sätter 2-5 bakom Casilla. Några minuter innan slutsignalen samarbetar de båda inhopparna Mariano och Casemiro fint och utfallet blir ett bra distansskott av den sistnämnda som utgör 2-6 som också blir slutresultatet.



Sammanfattning:

Fokusområdet i dagens match blir den väldigt frejdiga offensiv som Real Madrid står för. Det var länge sedan som de vita visade upp en sådan fin rörlighet och en så pass konstruktivt offensiv som de stod för idag. I ett lag av Real Madrids dignitet så krävs det mycket för att vara en startsspelare men det tåls att fundera kring om det inte ska finnas en startplats för spelare som Morata, James och framförallt Isco. ”BBC” har inte visat den klassen som vi har vant oss vid denna säsong så det kan vara dags att ta en rejäl funderare kring hur laget ska se ut resterande av säsongen men framförallt i framtiden. Detta är ett lyxproblem för vår kära Zidane men det är ändå beslut som bör fattas när säsongen går in i sin viktigaste form och då gäller det att ställa rätt spelare på banan för att maximera Real Madrids chanser till de åtråvärda titlarna.



Spelarbetyg:

Casilla – 2+

Överlag en bra match av Casilla som sällan gör en dålig match. Gör ett flertal bra räddningar och men räddningen i 40:e minuten sticker ut som gör att Real Madrid kan bibehålla en 1-2 ledningen. Det som drar ner betyget är att han idag stundtals känns något osäker i luftrummet.



Danilo – 3

En stabil insats av Danilo som bidrar både offensivt som defensivt. Gör en något bättre andra halvlek som gör att han kvitterar ut ett bra betyg.



Nacho – 3

Överlag en stabil insats som vanligt. Går dock bort sig i markeringen vid 2-5 målet som vi inte är vana att se.



Varane – 3 (ut 88)

Kul att se Varane tillbaka i startelvan. Ser i vissa sekvenser att han är något matchotränad men fick viktiga minuter i benen för kommande matcher.



Marcelo – 3

Marcelo är som vanligt pigg offensivt och sköter sin defensiva uppgifter på ett bra sätt. Efter att ha sett något sliten ut i början av våren ser vi nu den Marcelo som vi har lärt känna under åren. Med facit i hand borde han kanske ha vilats för stundande utmaningar.



Isco – 4­+ (ut 79)

Enligt mig matchens lirare med ett mål och en assist. Visar hela matchen igenom sina tekniska färdigheter. Fortsätter han på detta sätt så är detta en spelare Real Madrid ska bygga sitt spel kring i framtiden.



Kovacic – 3+

Ersatte Casemiro i den defensiva rollen. Bemästrar detta med bravur genom bollvinster, ett bra passningsspel och framgångsrika transporter med boll.

James 4 – Nästintill i samma klass som Isco idag. Rörlig och gör poäng som han nästintill alltid gör när han startar. Minuset är hans defensiv men det kan accepteras en dag som denna när leveransen offensivt är så pass stark.



Vazquez – 3+

Idag är verkligen Vazquez på spelhumör. Ett mål, en assist och som vanligt en massa löpmetrar. Är viktig truppspelare som alltid gör jobbet.



Morata – 4

Visar återigen klass när han får speltid. Gör ett väldigt fint mål och spelar osjälviskt fram till ett ytterligare. Borde verkligen få chansen som startsspelare i slutet av säsongen för visar upp en betydligt starkare form än Benzema.



Asensio – 3 (ut 79)

Efter en något svagare första halvlek så kom Asensio ut som en ny människa i andra. Visar upp hela sitt register och här har Real Madrid en spelare för nuet och framtiden.

Inhoppare



Casemiro – (in 79)

Spelade för kort för att rättvist betygsättas men stänger kvällen med ett fint avslut.



Mariano – (in 79)

Spelade för kort för att rättvist betygsättas.



Tejero – (in 88)

Spelade för kort för att rättvist betygsättas.



Deportivo La Coruna- Real Madrid

Skott på mål: 7-11

Bollinnehav: 47-53

Hörnor: 4-5

2017-04-28 07:54:00

