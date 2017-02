Gareth Bale tillbaka med dunder och brak!

Alla väntade på den efterlängtade comebacken. Det var nog inte många som trodde att Gareth Bale skulle sätta spiken i kistan för sitt Real Madrid.



Zidanes startelva mot Espanyol:

Casilla; Carvajal, Pepe, Varane, Nacho; Kroos, Kovacic, Isco; Vazquez, Morata, Ronaldo.



Quique Sánchez Flores startelva:

Diego Lopez; D. Reyes, Duarte, David Lopez, Aaron; Fuego, Diop; Piatti, Jurado, J.A. Reyes; Moreno.





Första halvlek:

Zidane valde att vila flera nyckelspelare och rotera friskt mot Espanyol. Ett Real Madrid som kom från en seger mot Napoli och hade verkligen övertygat på alla plan. Nu skulle man ta hem tre poäng mot Espanyol och det var exakt vad man gjorde. Första 10 minuterna var Real Madrids och man hade 55% i bollinnehav. Dock ingen utdelning på det bollinnehavet när Quiques mannar backade hem med alla mannar. Real skapade inte så mycket chanser utan hade en nick från Pepe som var farligast. Men målet skulle komma och i minut 33 kunde Alvaro Morata nicka in 1-0 till Real Madrid. Isco med ett mycket fint inlägg och där laget spelade sig igenom med ett högt tempo i passningsspelet. Mer än så hände inte första halvlek utan här väntade man mest på fler mål och Gareth Bales comeback i andra halvlek.





Andra halvlek:

Andra halvleken började precis som första. Real Madrid hade bollinnehavet men man saknde de heta chanserna. Man var absolut dominant i spelet och få misstag gjordes i defensiven. Där var man hur solida som helst. I offensiv väg hade man vissa moment som såg bra ut men det var alltid något litet som stod i vägen. Här önskade man mer kyla i sista tredje delen. Ronaldo var verkligen på hugget och han borde återigen ha fler assister på kontot. Han har varit i strålande form på sistone. Sen ska en spelare som Isco ha eloge för sin insats som verkligen ville skapa något framåt. Vi spolar till minut 71, Gareth Bale ska hoppa in och Morata ska bytas ut. Hela arenan sjunger och jublar nära Gareth Bale ska spela fotboll på väldigt länge. Han ville ju naturligtvis inte svika publiken. En publik som måste hyllas idag, man sjöng konstant i 90 minuter. Det intressanta är att Real Madrid hade en





Sammanfattning:

Real Madrid gjorde det man exakt skulle, att ta hem tre poäng. Det var en godkänd insats av samtliga spelare och därav väljer jag att inte publicera några spelarbetyg. I mitt tycke gjorde alla en mycket fin insats. Naturligtvis kunde man göra det bättre men man får ha förståelse för att spelarna också är människor. Roligast är så klart att Gareth Bale är tillbaka och som han är tillbaka. Bales snabbhet behövs och att han alltid verkar på rätt plats när det väl gäller. Här hade Real Madrid bara 1-0 och ett baklängesmål hade kunnat ställa till saker och ting. Men en Bale löpte snabbare än Usain Bolt och tryckte in kyligt 2-0 som satte spiken i kistan. Zidane får ett högt betyg som roterade perfekt och har nu flera nyckelspelare utvilade och man ser redan fram emot nästa match.





Carvajal efter matchen:

"Det är bra att vi spelade och vann före Barca så att vi sätter press på dem. Vi är glada över vinsten och vi höll nollan."



"Vårt tempo var lågt idag men det är normalt när man hade en tuff match mot Napoli. Nu är det viktigt att vi vilar och tänker på nästa match som är mot Valencia."





Statistik:

Bollinnehav: 66% - 34%

Skott: 11 - 1

Skott på mål: 4 - 1

Hörnor: 13 - 3

Frisparkar: 15 - 18



Hala Madrid Y Nada Mas!

På Twitter: MerreM89

2017-02-18 19:08:42

