Kan Kroos och Ramos hitta varandra på nytt?

Inför: Athletic Club – Real Madrid

Real Madrid är ute efter att öka avståndet ner till Barcelona när laget gästar San Mames-stadion i Bilbao för ett hett möte med Athletic Club.

2017-03-18 03:45:21

Vi kan väl börja med att ta en titt på det allra hetaste som har hänt. Real Madrid drog, vad många tycker, nitlotten i Champions League med Bayern München som motståndare. Carlo Ancelotti och Xabi Alonso kommer åter tillbaka till Madrid, men denna gång som representanter för en annan klubb.– Det kommer att bli mästaren mot lärlingen. Jag var hans assisterande tränare och jag lärde mig en hel del av honom. En fantastisk person, sade Zidane om Ancelotti tidigare under dagen.San Mamés i Bilbao är som bekant en svårspelad arena. Barcelona är det enda laget den här säsongen som har lyckats åka därifrån med tre poäng.För fem år sedan skördade Real Madrid en stor framgång i Bilbao. En 3–0-seger i maj månad säkrade ligatitel nummer 32 i ordningen. En titel som vi Real Madrid-supportrar inte direkt blivit bortskämda med under de senaste åren.En nöt att knäcka för Real Madrid blir det stabila Athletic -försvaret. Baskerna har endast släppt in 13 mål på 14 hemmamatcher den här säsongen och är obesegrade sedan augusti månad på San Mames. Real Madrid har däremot gjort mål i 48 raka tävlingsmatcher sedan april förra året – ett spanskt rekord.– Vi kan göra bättre ifrån oss, det är något som är klart. Resultaten har inte varit dåliga, men när vi inte gör saker som vi borde göra blir det fel. Tre väldigt viktiga poäng står på spel i morgon på en tuff bortaarena, sade Zidane på dagens presskonferens.Raphael Varane och Pepe är alltjämt borta från spel på grund av skada. Anmärkningsvärt är att Gareth Bale är tillbaka från avstängning i en trupp som innehåller en hel del mittfältare och anfallare.Keylor Navas, Kiko Casilla, Ruben YañezCarvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, DaniloKroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, IscoRonaldo, Benzema, Bale, Lucas Vazquez och Morata.Potentiell startelva: Keylor Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Ronaldo, Benzema, Bale.Athletic Club kommer till matchen med en hel del självförtroende i bagaget efter deras starka hemmasvit på 19 raka matcher utan förlust.Tränare Ernesto Valverde, som ryktas ta över efter Barcelonas Luis Enrique i sommar, har tagit ut följande trupp till matchen. Gorka Iraizoz , Kepa ArrizabalagaBóveda, Elustondo, Laporte, De Marcos, Balenziaga, Yeray, Iñigo Lekue, SaboritBeñat, Iturraspe, Mikel Rico , Raúl García, Susaeta, MuniainWilliams, AdurizPotentiell startelva: Kepa; De Marcos, Yeray, Laporte, Balenziaga; Iturraspe, Beñat; Williams, Raul Garcia, Muniain; Aduriz.Enda avbräcket i Athletic är Mikel San Jose , som missar matchen på grund av avstängning.– Det handlar om tre viktiga poäng för vår del. Vi måste vara fullt fokuserade på vår taktik, men det är ingenting nytt. Matcher mot Real Madrid är alltid tuffa, sade Valverde på presskonferensen.Athletic Club befinner sig för tillfället på en sjunde plats i tabellen. Fyra poäng bakom Real Sociedad som innehar den sista Europa League -platsen.Athletic Club – Real MadridLördag den 18 mars klockan 16:15Estadio San MamésViasat Fotoll + Viaplay1–1Real Madrid är ute efter att öka avståndet ner till Barcelona när laget gästar San Mames-stadion i Bilbao för ett hett möte med Athletic Club.Nu börjar det dra ihop sig inför slutspurten på säsongen och de ointressanta måste-matcherna är i stort sett avklarade, kvar har vi de direkt avgörande, nervkittlande matcherna. Detta ger oss ett ögonblick av reflektion över den nuvarande situationer, finns det potentiella faror att belysa? Vad bör man ha i åtanke i framtiden?I dagens kulturella samhälle finns superhjältar, det finns de med gudomliga egenskaper, det finns exceptionellt begåvade karaktärer, men dessa är ju rent fiktiva. Sergio Ramos, han finns på riktigt och han räddade klubben han burit på axlarna under hela säsongen, igen!Efter Reals intensiva åttondelsfinal i Neapel är man tillbaka på säker hemmamark där det ska spelas liga match i omgång 27 mot Real Betis.Det var en hätsk laddning inför matchen. Sao Paolo skulle bli ett helvete för Real Madrid, hade Napolitanarna uttryckt. Fans hade omringat Real Madrids hotell för att hålla de uppe hela natten. Till matchen hade de för kvällen svartklädda med sig ett vitalt 3-1 övertag från första mötet i Madrid. För Napoli gällde allt att vinna och ingenting att förlora.Real Madrid kommer på besök till San Paolo och kan räkna med en högljudd och gungande arena som kommer att göra allt för att försöka skicka ut de regerande mästarna.Real Marid har haft en tung tid under den senaste veckan. Inför bortamatchen mot Èibar hade Los Blancos endast en seger på de tre senaste matcherna. Därför skulle allt annat än tre borta poäng innebära ett nytt fiasko. Benzema klev fram och blev tvåmålskytt och Zidane fick den uppladdning som laget behövde inför CL som väntar på tisdag och återtar serieledningen efter lika många spelade matcher.Efter ett antal tveksamma prestationer av Los Blancos är det dags att ryka upp sig. I den 26 omgången av La Liga är det tid för Real Madrid att ta sig an Eibar där Zidane och spelarna får chansen att visa att drömmen om La Liga-titeln inte är bortblåst.