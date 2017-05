2017-05-10 20:45

Atlético - Real Madrid



Inför: Atletico Madrid vs. Real Madrid - Sista brödrakampen någonsin på Vicente Calderon.

Gräset är vattnat. Sangrian står på kylning. Skorna är snörade och Zidanes flint är polerad. Det är helt enkelt uppdukat för det sista El Derbi De Madrileno på Vicente Calderon.





Mycket av snacket inför matchen har handlat om de vanliga frågorna för Zizou. Vem kommer starta, Benzema eller Morata? Kommer Isco spela? Vem kommer spela bredvid Ramos? Är Gareth Bale fortfarande skadad? Vem kommer ersätta skadade Carvajal?



På presskonferensen innan matchen pratade Zidane mycket om att inte ta ut nåt i förskott utan poängterade att hans lag är tvingade att åka till Calderon och prestera. Han nämnde också sin uppskattning för Nacho som gjort ett alldeles förträffligt vikariat när ordinariebackarna varit skadade.



På tal om skador, Pepe är tillbaka i träning men är osäker till en eventuell matchuttagning. Carvajal fick utgå i första semifinalen och kommer definitivt missa returen, och sedan har vi som vanligt Gareth Bale. Värt att notera är att Isco är en varning ifrån att missa finalen.



Som om det faktum att detta är sista Madrid derbyt på Calderon inte vore nog, så har Real Madrid lagt in extra glöd i elden när man gick ut i veckan och mer eller mindre offentliggjorde att man köper vänsterbacken Theo från…you guessed it; Atletico Madrid, en värvning som har förargat Atletico fans.

Calderon kommer bokstavligen KOKA det kan jag lova er.



Atletico då?

Jodå de krigar på. Senaste ligamatchen blev en typisk Atletico seger med 1-0. Mindre positivt är det tunga skadeläget hos Simeones mannar: Matias Fernandez, Bernabé, Juanfran, José María Giménez samt Sime Vrsaljko är alla osäkra till spel. Vilka som ersätter återstår att se. Saúl, Koke och Savic innehar alla ett gult kort sedan första matchen och riskerar därmed avstängning vid en eventuell final.



Kanal? TV 3 samt Viaplay

Plats? Vicente Calderon

Tid? 20:45



