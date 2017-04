Inför Bayern München - Real Madrid

För lite mindre än två år sedan fick Carlo Ancelotti sparken av Real Madrid. Ett beslut som såhär i efterhand har lett till att Zinedine Zidane imorgon kommer att få möta sin läromästare på Allianz Arena i kampen om en semifinalplats.

VVV

F

V

VVVV

O

”- Zidane förmedlar en tydlig idé till sina spelare och behöver inte hålla ett 20-minuterstal för att motivera oss spelare. Bara med sin närvaro uppnår han det han vill och hans personlighet är synonymt med framgång."





Se upp för varning och avstängning i returmötet

Måndagen 25:e maj 2015 bekräftades det som många madridistas var oroliga för. Carlo Ancelotti hade fått sparken av Real Madrid efter en titellös vår. Italienaren var otroligt omtyckt och spelare som Cristiano Ronaldo var inte sena med att visa sitt stöd för tränaren som säsongen innan hade brutit Real Madrids CL-förbannelse och vunnit la Décima. Klubben lyckades även plocka hem Copa del Rey under första säsongen samt Europeiska supercupen och Klubblags-VM lite senare samma år. Alla vet hur det gick för ersättaren i Rafa Benitez som inte alls var ett lyckat drag och som bara fick ett halvår som tränare i Real Madrid. Ersättaren blev då istället Zinedine Zidane och imorgon möts Ancelotti och Zidane för första gången på riktigt. De möts på arenan där Real Madrid, med Ancelotti som huvudtränare och Zidane som assisterande 2014, gjorde den perfekta matchen och körde över Bayern München med 4-0 (5-0 sammanlagt), gick vidare till final och vann efter förlängning mot Atletico Madrid. Dessa två herrar skrev historia tillsammans och vann världens största klubblagsturnering. Zidane lyckades återupprepa bedriften förra året medan Ancelotti har gjort det två gånger tidigare med Milan. Imorgon ska de båda tränarna återuppta slutspelet på resan som de en gång klarade tillsammans, problemet är bara att en av dem överlever den här gången. Må bäste man vinna!Carlo AncelottiJag har alltid sagt att Zidane har allt som krävs för att vara en stor tränare och han är redan en.Matcherna mot Real Madrid kommer att bli väldigt speciella för mig men vi har väldigt bra självförtroende och vi vill vinna Champions League denna säsong.Angående om Bayern München har en fördel av att Ancelotti har varit i Real Madrid tidigare säger italienaren: ”- I modern fotboll har alla lag koll på varandra. Jag vet allt om alla lag jag behöver veta om, inte bara Real Madrid.”Zinedine ZidaneDet är sant att det kommer bli väldigt speciellt att möta Ancelotti. Jag lärde mig mycket vid hans sida och han gjorde många bra saker i vår klubb och är en fin människa.Jag är glad över att vi kommer att möta varandra för att det kommer att bli riktigt bra matcher.Det är sådant här jag lever för, stunder som dessa. När jag själv spelade var det matcher som dessa jag älskade att spela och vi ser fram emot att möta en storklubb som Bayern München.Vi får inte glömma bort att det är spelarna på planen som ska göra det. Systemet är inte det viktigaste utan det är attityden, bestämdheten hos spelarna.Bayern MünchenDen tyska maskinen inledde säsongen lite trevande men har nu fått upp farten ordentligt och leder Bundesliga i överlägsen stil med tio poäng ned till RB Leipzig. Tyskarna har ett imponerande facit och är obesegrade hemma på Allianz Arena denna säsong. I helgens ligaomgång krossade man dessutom Borussia Dortmund med 4-1 och svarade upp på ett perfekt sätt efter förlusten med 1-0 borta mot Hoffenheim i omgången innan.I Champions Leagues gruppspel slutade man tvåa efter Atletico Madrid men före Rostov och PSV Eindhoven. Tyskarna förlorade faktiskt överraskande borta mot ryssarna vilket ledde till att man inte lyckades vinna sin grupp. Kanske var det tur det för i åttondelsfinal fick man, som vanligt de senaste åren, möta Arsene Wengers Arsenal och det slutade på samma sätt som tidigare. Bayern körde över engelsmännen och kliver nu in i kvartsfinalsspelet med stort självförtroende. Tyskarnas skyttekung i Champions League är föga förvånande Robert Lewandowski som såhär långt gjort sju mål. Det har dock varit en del skadebekymmer för tyskarna då både Manuel Neuer och Thomas Muller har missat de två senaste matcherna. Dock ska de båda vara tillbaka till mötet imorgon. En som däremot missar matchen är Mats Hummels. Mittbacken åkte på en ankelskada under träningen i söndags och missar även helgens möte med Leverkusen. Även anfallsstjärnan Lewandowski åkte på en smäll mot ena axeln och klev av helgens möte med Dortmund och tränade individuellt idag. Det återstår att se polacken, som tränade på egen hand idag, finns med imorgon då det cirkulerar rykten om att skadan var värre än befarat.FormTrolig startelvaReal MadridReal Madrid skickade ut Napoli i åttondelsfinalen och man gjorde det med sammanlagt 6-2. Båda gångerna hamnade man i underläge men lyckades vända till seger med 3-1 två gånger om. I ligaspelet är man serieledare med tre poäng före Barcelona och en match mindre spelad. Det var dock ett sent och irriterande poängtapp som man råkade ut för mot Atletico Madrid och laget har fått en del kritik efter matchen. Som tur var tappade Barcelona överraskande poäng borta mot Malaga lite senare på lördagskvällen vilket gav lite plåster på såren.Trots att poängen trillar in har inte Real Madrid övertygat spelmässigt på sistone och det finns mycket som behöver förbättras inför matchen imorgon. Försvarsspelet har varit svajigt och målet som Griezmann gör är ett bevis på att det inte klickar. Ett hett samtalsämne är vad man ska göra med BBC. Det är tydligt att trion inte alls får det att stämma och det ser riktigt illa ut vissa gånger. Det börjar bli en del matcher som man har hoppats på att det skulle lossna men hittills denna säsong har det inte gjort det och det börjar bli bråttom. Zidane och framförallt BBC har dock fina minnen från Allianz Arena och kanske kan de rycka upp sig och leverera imorgon.Raphael Varane har i år tagit hand om platsen bredvid Ramos i mittförsvaret men har på senare tid haft en hel del skadebekymmer. Det blev comeback mot Alaves i ligan för lite mer än en vecka sedan men fransmannen fick utgå tidigt med ny skada och blir borta i ytterligare tre veckor. I helgens Madridderby gick dessutom Pepe sönder då han fick två brutna revben efter att Toni Kroos brakat in i honom. Pepe, som vi inte vet var han spelar nästa säsong, har mittbackarnas bästa statistik när det gäller att inte släppa in mål. På 18 matcher har laget släppt in 16 mål och hållit nollan fyra gånger med portugisen i startelvan. Nu blir det istället Ramos och Nacho som får försvara klubbmärket i mittförsvaret.FormNavas, Casilla, Yanez, Carvajal, Marcelo, Ramos, Nacho, Danilo, Coentrao, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, Asensio, James, Lucas Vázquez, Ronaldo, Bale, Benzema, Morata, MarianoTrolig startelvaI detta dubbelmöte är det tre av de inblandade som får komma ”hem” för första gången. När returmötet spelas på Bernabéu får både Ancelotti och Xabi Alonso, två riktiga gentlemän, komma tillbaka efter fina sejourer i klubben. Båda två var väldigt uppskattade i den spanska huvudstaden och lär nog få ett varmt välkomnande trots att det är en semifinalplats som står på spel.Ytterligare en som får komma besöka gammal mark är Toni Kroos. Tysken flyttade till Bayern München som 16-åring och tillbringade många fina säsonger i klubben samt en i Bayer Leverkusen 09/10 innan han valde att flytta till Madrid sommaren 2014 för nya utmaningar. Såhär säger han själv om mötet. ”- Jag är inte rädd för Bayern München. Om du vill vinna Champions League måste du ändå slå lag som Bayern och Barcelona och jag har alltid gillat stora utmaningar i fotboll och att spela mot de bästa."Kroos fick möjligheten att jobba med Ancelotti under en säsong och medger att spelarna var besvikna när italienaren fick lämna klubben. ”- Ancelotti pratar mycket med sina spelare och skapar en sammansvetsad atmosfär. Real Madrids omklädningsrum var ledsna när han lämnade." Under Zidane gick det dock snabbt att få tillbaka vinnarmetaliteten igen.Flytten till Real Madrid hjälpte mig att mogna. /Zidane har många gånger varit tydlig med att det är BBC som ska spela om alla tre är tillgängliga. Den senaste tiden har det dock sett rent ut sagt bedrövligt ut vissa stunder. Ronaldo och Benzema har haft tendenser till kombinationer och sett bättre ut till och från men den stora frågan är hur Bale mår? Walesaren har inte lyckats göra mål sedan den 26:e februari mot Villareal och har varit iskall i det offensiva spelet. Ska Real Madrid lyckas gå hela vägen och om BBC ska vara givna så måste de steppa upp flera steg med start imorgon. Många vill se Isco, James, Morata eller Asensio som en av de tre längst fram men Zidane lär nog inte vilja skapa tidningsrubriker i ett sådant viktigt skede av säsongen genom att bänka, till exempel Bale.Bayern München startar alltid sina matcher på hemmaplan i ett rasande tempo. De första tjugo, tjugofem minuterna kommer att bli oerhört viktiga. Kan Real Madrid få ner tempot hos tyskarna och hålla tätt i starten av matchen så kan mycket vara vunnet. Det kollektiva försvarsspelet kommer att bli extremt viktigt.Till sist går det inte att minnas tillbaka på semifinalen 2014 utan att nämna omställningsspelet. Ett av Ronaldos mål kommer efter en helt fantastisk kontring. Nu har många i Bayern uttryckt att man ska vara extra noggranna när man tappar boll och inte tillåta farliga omställningar men lägen kommer att komma. Det finns dock ett till offensivt vapen som motståndarna vet att Real Madrid är vassa på men som de många gånger inte lyckas försvara sig emot och det är fasta situationer. Ramos kommer att få räkna med stenhård uppvaktning men förhoppningsvis leder det till ytor för framförallt Ronaldo, Nacho och Bale.Alla i vårt lag måste vara i bästa slag för att vi möter ett topplag med världsklasspelare på varje position. Champions League är en riktigt tuff turnering och vi måste undvika att bli sönderkontrade som senaste gången vi mötte dem. /Real Madrid är ett storlag som måste komma ut och spela och visa att de är regerande mästare. Det kommer att bli roligt att möta en rival på samma nivå och nyckeln blir att vara fokuserade när vi tappar boll då Real Madrid kommer att försöka utnyttja varenda möjlighet. /Det var förmodligen den tuffaste lottningen vi kunde få. Det kommer att bli en bra kvartsfinal mellan två klubbar som har en mäktig historia. Självklart kommer det att bli speciellt för mig. /Det var inte den bästa lottningen vi kunde få men vi har bra spelare med erfarenhet. Att spela returmötet på hemmaplan ger dig en liten fördel men vi måste spela bra i Tyskland. /Vi måste gå vidare och inte grubbla för mycket över poängtappet mot Atletico. Morgondagens match är som en final och vi kommer göra allt för att gå vidare till semifinal. /Real Madrid räds inte någon och det skulle vara fantastiskt att få vinna Champions League för tredje gången i Cardiff framför familj och vänner. /Bayern München: Jerome BoatengReal Madrid: Sergio Ramos och Luka ModricMorgondagens möte blir det 23:e i Europacupen/Champions League mellan lagen och det är ingen annan match som har spelats lika många gånger i turneringen. Sedan slutspelet 99/00 har lagen stött på varandra sju gånger (14 matcher). Man pratar ofta om fördel av hemmaplan och hela elva gånger har det slutat med seger för hemmalaget. Det blev oavgjort 03/04 men när Bayern München vann bortamötet säsongen 00/01 gick man sedan och vann hela turneringen. Samma sak när Real Madrid vann bortamötet senast lagen möttes säsongen 13/14. Det kan alltså vara ett bra tecken om något av laget vinner sitt bortamöte.Spelade matcher: 22Bayern vunna: 11 (33 mål)Real Madrid vunna: 9 (31 mål)Oavgjorda: 2Holländaren fortsätter att leverera från sin högerkant. Alla försvarare vet att han kommer att gå inåt i banan men lyckas ändå inte ta honom. En spelare som undertecknad inte kunde se i början av Bayernsejouren i ren frustration över att han inte spelade i Real Madrid längre.Spelar alltid på gränsen men är nu en varning ifrån att missa returmötet. Intressant att se hur han värderar situationer i ett sådant läge. Vore jag Bayernfan skulle jag darra vid varje fast situation för spanjorerna.Champions League kvartsfinal 1 / 2Onsdag 12 april 2017 kl 20:45Allianz Arena, MünchenNicola Rizzoli, Italien. Det blir italienarens sjätte match där han dömer Real Madrid. Den första gjorde han mot Lyon säsongen 09/10 som slutade 1-1. Efter det har det blivit tre segrar och en oavgjord för Real Madrid med Rizzoli som rättskipare.VAMOS!Källor: realmadrid.com, as.com, uefa.com, marca.com