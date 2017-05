Inför Celta Vigo - Real Madrid

Två finalmatcher återstår i ligan och ikväll spelas den uppskjutna matchen mot Celta Vigo som ställdes in på grund av oväder i början av februari.

Trolig startelva

Trolig startelva

UPPDATERING:

Tränarna inför matchen

I och med målen mot Sevilla har nu Real Madrid ett nytt rekord då man passerat Bayern München och gjort mål i 62 raka matcher. Senast Zidanes mannar gick mållösa från en match var i april förra året mot Manchester City och klubben har nu dessutom gjort minst 100 mål i åtta raka ligasäsonger. En man som vet hur man gör mål är Cristiano Ronaldo (elva mål på de nio senaste matcherna). Med två mål mot Sevilla har nu portugisen gjort 401 mål för klubben i alla sammanhang, en fantastisk siffra. Även om han inte är lika delaktig i spelet som tidigare visar 32-åringen en galen känsla för mål så fort bollen kommer in i straffområdet då 20 av 22 ligamål har kommit just inne i straffområdet. Av Ronaldos 37 mål i alla turneringar denna säsong har 33 av dessa varit inne i straffområdet. Det gäller för Celta Vigo s försvar att vara på tårna när bollen kommer in i ”Ronaldos område”.AS har också gått ut med siffror som visar att Ronaldo går om Jimmy Greaves i antal ligamål (båda på 366) i Europas topp 5-ligor om han nätar i någon av de två återstående ligamatcherna.Känslan i Real Madrid är som vi alla vet på topp. Det är tre matcher kvar på säsongen och klubben går mot sin första ligatitel sedan 2012 och har chans att försvara sin Champions League titel mot Juventus den 3:e juni. Det är dock mycket jobb kvar att göra och Zidane är väldigt tydlig med att man inte kan dra ned på takten. Dessutom vill man ha revansch eftersom Celta Vigo slog ut Real Madrid ur cupen: -”Vi känner oss inte som mästare och vi kommer inte att slappna av eftersom vi inte har vunnit någonting än”.NavasDanilo Varane Ramos MarceloModric Casemiro KroosIscoBenzema RonaldoFör Celta Vigo hade livet lekt och John Guidetti hade svävat på moln om det inte vore för en studsande boll och snubblande Guidetti som brände i princip öppet mål i semifinalen mot Manchester United i Europa League . Om svensken hade satt ena foten rätt hade galicierna, likt Real Madrid, haft en final att se fram emot. Så blev det dock inte denna gång utan nu har man istället bara äran att spela för resterande två matcher av säsongen, båda på hemmaplan. Det står sedan tidigare klart att Celta Vigo inte kan komma på övre halvan i tabellen utan som bäst på elfte plats men räkna med att Berizzos gäng är sugna på att sätta käppar i hjulet på Real Madrids titeljakt. Dock får man försöka göra detta utan just Berizzo då argentinaren är avstängd resten av säsongen efter att ha blivit uppvisad på läktaren mot Malaga i omgång 36. En spelare som missar mötet är den skadeförföljde italienaren Guiseppe Rossi som är långtidsskadad.AlvarezMallo Cabral Roncaglia JonnyHernandez Wass RadojaAspas Guidetti SistoDet troliga är att Zidane ställer upp med elvan som spelade returmötet mot Atletico Madrid. Till denna match saknas skadade Bale och Carvajal, som dock kämpar på för att hinna tillbaka till CL-finalen, och Nacho som är avstängd på grund av gula kort. Nacho vikarierade för Marcelo på ett utomordentligt sätt senast mot Sevilla och svarade för både ett mål och en assist och 27-åringens fina säsong bara fortsätter. Sent i tisdags kom också uppgifter om att James missar mötet ikväll på grund av en fotskada. Det återstår att se hur många fler minuter colombianen gör i den vita tröjan då det kändes som ett tydligt farväl av Bernabéupubliken senast och alla rykten som placerar honom i Man United.Nacho kommer troligtvis att få spela kvällens mach då Real Madrid, enligt AS, fick igenom sin överklagan mot det gula kortet. Om detta stämmer kan vi nog förvänta oss att Nacho tar högerbacksplatsen istället för Danilo. Ingenting är dock bekräftat från Real Madrids sida utan vi får helt enkelt vänta och se.Real Madrid går ut mot ett Celta Vigo som inte har vunnit en match på drygt en månad och har förlorat sex och kryssat två av de åtta senaste matcherna. Jag vill se ett Madrid som tar tag i matchbilden direkt med bollinnehav, tålamod och hårt jobb vilket man gjort riktigt bra på sistone och dessutom fått utdelning relativt snabbt. En av nycklarna till detta blir såklart Isco som är i sitt livs form. Det går inte att ta bollen ifrån honom just nu och i sin fria roll mellan motståndarnas försvar och mittfält skapar han hela tiden farligheter och det måste utnyttjas. Det är en fröjd att se Isco spela fotboll.Bakom Isco finns mittfältsduon Kroos och Modric som den senaste tiden varvat upp ordentligt och visat väldigt fin form inför avslutningen på säsongen. Sättet som de båda kan kontrollera matchbilden på med sin bollbehandling och sitt lugn ger laget en trygghet som många andra är avundsjuka på. Jag räknar med att de båda fortsätter på samma sätt imorgon. Toni Kroos har för övrigt 14 assist (sex av de till Ramos) på sitt cv hittills i år och det är den bästa noteringen för tysken sedan han kom till Madrid.Lyx att ha dessa två på mittfältetTill sist går det inte att komma ifrån att Real Madrid har gjort mål i 62 raka matcher och har La Liga s bästa målsnitt på bortaplan, 3,06. Det vore märkligt om ett Celta Vigo som släppt in 11 mål på de fem senaste matcherna ska kunna stå emot ett formtoppat Real Madrid. Galicierna har dessutom bara mäktat med två mål framåt under dessa fem matcher och om Ronaldo o co bara går in med rätt attityd till matchen så är mycket vunnet. 180 minuter plus tillägg återstår av ligaspelet och när slutsignalen ljuder ikväll hoppas jag att vi är ett steg närmare det efterlängtade ligaguldet."Det kommer att bli en tuff match för Celta Vigo är ett bra lag"."Vi vet att det kommer att bli en svår match, precis som det var mot Sevilla och som det kommer att vara mot Malaga"."Vi kommer att försöka spela riktigt bra i de två resterande matcherna och det som intresserar mig mest är vad vi själva kommer att göra"."Det kommer att bli en bra match att spela framför våra hemmasupportrar"."För att besegra Real Madrid måste vi spela väldigt bra och prestera så som vi gjorde i cupen mot dem"."Formen i ligan har inte varit bra på sistone och efter uttåget mot Manchester United måste vi ändra på detta och koncentrera oss".Spelare som riskerar avstängning i ligaavslutningen mot Malaga vid ett gult kort: Cristiano Ronaldo, Isco och Lucas Vazquez.Celta Vigo - Real Madrid 2-2Real Madrid - Celta Vigo 1-2Real Madrid- Celta Vigo 2-1Real Madrid - Celta Vigo 7-1Celta Vigo - Real Madrid 1-3Vigo, SpanienBalaidosOnsdag 17:e maj klockan 21:00Viasat fotboll HD, viaplayJuan Martinez Munuera