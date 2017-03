Inför: Eibar - Real Madrid

Efter ett antal tveksamma prestationer av Los Blancos är det dags att ryka upp sig. I den 26 omgången av La Liga är det tid för Real Madrid att ta sig an Eibar där Zidane och spelarna får chansen att visa att drömmen om La Liga-titeln inte är bortblåst.

Ett fotbollsmässigt underpresterande och omotiverat Real Madrid, ja det var vad vi fick bevittna för några dagar sen mot Las Palmas. Hoppet om La Liga lever fortfarande kvar men minskar för varje prestation som präglas av slarviga misstag, sena mål och ett försvarsspel som helt enkelt inte håller måttet. Det som pågår just nu är för många bekant, hur säsongen startas med höga förhoppningar och underbar fotboll ifrån ett självsäkert Madrid som långsamt vecka efter vecka tappar fokus och poäng. Förutom bristerna när det gäller den fotbollsmässiga aspekten ser vi även hur den mentala biten kan ifrågasättas. Matchen mot Las Palmas var omtumlande och en besvikelse men något gott kan även komma ur detta och det är det faktum att det kan få laget att rycka upp sig. En så kallad ”wake-up call” för både spelarna och Zidane är bland det bästa som kan hända just nu, frågan är bara om det är möjligt under så få dagar? Kommer Real Madrid äntligen att lära sig av sina misstag?Under dagens presskonferens valde Zidane att ta upp hur viktigt det är att ha en positiv framtoning inför morgondagens match och att hantera de negativa känslorna som existerar inom klubben. Fransmannen nämnde även hur de har spenderat tid på att analysera förra matchen och kan klart och tydligt förbättra sig inom dessa få dagar. När det gäller skadeläget bekräftade Zidane att det verkar som att Ronaldo är ett tvivel inför matchen mot Eibar och att han tränade på egen hand vilket även Varane och Coentrão gjorde. Efter presskonferensen gjordes det även officiellt att Bale missar två matcher på grund av hans utvisning mot Las Palmas och missar tyvärr alltså matchen mot Eibar och Real Betis . I och med Bale och Cristianos frånvaro är det äntligen dags för spelare som Isco och James att leda laget till tre poäng.Lördagens bortamatch mot Eibar kommer vara en riktig utmaning för Real Madrid inte bara eftersom vi saknar två ytterst viktiga spelare utan för att Real Madrid möter ett relativt imponerande Eibar som senast lyckats få med sig ett kryss under derbyt mot Real Sociedad . José Mendilibars spelare befinner sig i ett läge där de känner sig självsäkra och kan enkelt hota Madrids försvarare som tillsammans med Keylor Navas kritiserats enormt på sistone. Huruvida försvarsspelarna och Navas rycker upp sig återstår att se men som Zidane uttryckte det är det viktigt att behålla lugnet och lita på att Real Madrid hittar sin väg ut ur detta.Real Madrid truppen:Målvakter: Navas, Casilla & Yáñez.Försvarare: Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Marcelo & Danilo.Mittfältare: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio & Isco.Anfallare: Benzema, Lucas Vázquez & Mariano.: 2017-03-04: Ipurua Municipal Stadium: 16.15: Viasat Fotboll, Viaplay.se