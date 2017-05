Nya tag efter succén i Champions League.

Inför: Granada – Real Madrid

Real Madrid åker till Andalusien för att möta La Ligas formsvagaste lag i form av Granada.



nästintill perfekt match av hemmalaget på Santiago Bernbeu.



Nu ska Marängerna försöka ta ytterligare ett steg mot den första ligatiteln sedan 2012 när laget besöker redan nedflyttningsklara Granada.



Någonting som blivit Zinedine Zidanes stora signum den här säsongen har varit rotationen i laget. Världens kanske bästa reservelva har briljerat och fått stor uppmärksamhet under den senaste tiden. Samma elva ser också ut att få chansen mot Granada.



– Vi kommer att ge allt vi har i de sista matcherna och fortsätta göra det vi hela tiden gjort. Varje match är väldigt viktig, och att tro att den här matchen kommer bli enkel är ett stort misstag, sade Zidane under presskonferensen inför matchen.



Potentiell startelva: Casilla; Danilo, Ramos, Nacho, Coentrao; James, Kovacic, Isco; Asensio, Morata, Lucas Vazquez.



Missar matchen på grund av skada gör Carvajal och Varane. Pepe är tillbaka i träning men inte i matchform förrän nästa vecka. Gareth Bale är borta på grund av

en vadskada sedan tidigare.



Ronaldo och Isco är en varning från avstängning i ligan. Isco riskerar att missa nästa veckas möte med



Granada har endast vunnit fyra matcher på hela säsongen, och sedan Arsenal-legendaren Tony Adams tog över laget har de åkt på fyra raka förluster och bara gjort ett mål i dessa matcher.



– Vi vill spela mot Real Madrids bästa spelare och jag vill att de ska respektera oss som motståndare. Jag föredrar att Real Madrid inte roterar laget, sade Tony Adams.



Med 28 gjorda mål och 74 insläppta har Granada ligans sämsta offensiv och nästsämsta defensiv. Och mot ett Real Madrid som har gjort mål i 59 raka matcher kan vi nog förvänta oss en del mål i det här mötet.



Potentiell startelva för Granada: Ochoa; Foulquier, Hongla, Ingason, Gaston Silva; Angban, Uche; Cuenca, Pereira, Aly Mallé; Adrian Ramos.



Matchinfo:

Var: Estadio Nuevo Los Cármenes

När: 7 maj 2017 klockan 20:45

TV: Viasat Fotboll + Viaplay

2017-05-06 03:34:21

