Inför: Malaga - Real Madrid

En poäng, en enda poäng står emellan Real Madrid och den första La Ligatiteln på fem långa år. Imorgon gäller det, då spelas ligans absolut viktigaste match mot Malaga och ligatiteln känns så nära att Capitán Sergio Ramos har ena handen på trofén. Imorgon står allt på spel.

De senaste dagarna har varit händelserika för spansk media. Kontroverser, konspirationsteorier och uttalanden alla rörande morgondagens match mot Malaga . Från Barcelona s håll har det varit mycket snack kring det faktum att ingen annan än den förra Real Madrid spelaren Míchel Gonzalez är Malagas nuvarande tränare. Míchel som var del av en fantastisk trupp under andra halvan av 1980-talet dominerade La Liga med Real Madrid och nu menar media i Barcelona att han en än gång kan ”hjälpa” Real Madrid vinna ligan. Från andra håll kan dessa ses som oprofessionella uttalanden då Barcelona istället borde fokusera på sin match mot Eibar. Då strålkastarljusen är riktade mot Real Madrid och Malaga verkar Barcelonas match mot Eibar nästan glömd. Glömda verkar även Eibars tränare Jose Luis Mendilibars uttalanden om hur man anser att matchen mot Barcelona är viktigt men att det baskiska lagets säsong kan ses som över. Hade dessa ord kommit från Malagas Míchel hade medias attacker inte benådat honom.Andra så kallade ”kontroverser” har varit kring Isco och det faktum att om det vore så att Real Madrid skulle vinna ligan så skulle Malaga erhålla 1 miljon euro i bonus som ett resultat av Iscos övergång till Madridlaget. Överenskommelsen går ut på att en bonus tillkommer till Malaga varje gång Isco och Real Madrid vinner ligan inom hans första fem säsonger. Detta i kombination med Míchel som Malagas tränare har lett till att lagets intentioner inför den kommande matchen har starkt ifrågasatts av media i Barcelona. Men än en gång verkar media i Barcelona utesluta viktigt information. Vid en eventuell förlust imorgon skulle Malaga förlora en liknande summa i tv-rättigheter om de slutade på tolfte plats i ligan jämfört med elfte platsen vilket skulle hända om de inte vinner imorgon.TruppenMålvakter: Navas, Casilla & Yáñez.Försvarare: Carvajal, Pepe, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Coentrão & Danilo.Mittfältare: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco & Enzo.Forwards: Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano & Morata.Kontroverser och konspirationsteorier åt sidan är det en viktig sak som talar för Real Madrid imorgon: Lagets starka form. Laget befinner sig i mycket bra form då de verkligen visat framfötterna de senaste veckorna. Mycket tack vare rotationer och det faktum att Madridlagets talangfulla bänk visat sig ha en nyckelroll för att laget ska bibehålla intensiteten och det höga tempot under längre perioder. Utanför Santiago Bernabeu har Los Blancos även visat sig vara effektiva då medelvärdet ligger på ett fantastiskt 3,1 mål per spel efter 18 matcher. En hel del talar för Madridlaget men imorgon väntar vad som bör ses som en final och mycket kan hända inom fotbollen.Zidane åker med en full trupp till Malaga vilket betyder att i truppen ingår även Carvajal och Bale som för övrigt är tvivelaktiga inför morgondagens match då de tränade ensamma och utförde lättare bollövningar. De senaste matcherna har dock visat att Real Madrid troligtvis kommer att förlita sig på profiler såsom Cristiano och Isco som både visat på fantastisk form. En av de viktigaste anledningar till Cristianos höga prestationer tros vara Zidanes villighet att vila den portugisiska superstjärnan under enstaka tillfällen vilket visat sig vara effektivt.Citat från Zidanes presskonferens:“Vi kommer inte att ändra någonting. Planen är att gå ut och ge 100% och spela för att vinna. Det finns i denna klubbs DNA och vi måste se vad som händer. Det enda vi tänker på är att gå ut och vinna matchen. Vi är i gott humör och topp fysiskt skick. Alla kommer att resa imorgon, vi är alla viktiga och alla måste vara redo för de återstående spelen”"Det blir svårt, mot ett lag som har spelat fenomenalt bra på sistone. Jag tittar inte på oppositionen eller någon annanstans. Vi är beroende av vårt spel och jag är mer oroad över vad vi gör. Det kommer att bli en tuff match. Malaga har hämtat några mycket bra resultat och jag tror att det kommer bli ännu svårare än onsdagens match. Vi visste att de sista tre matcherna skulle bli tuffa "."Det finns många lag som förtjänar att vinna La Liga och imorgon ser vi vem som vinner den. Vi har arbetat väldigt bra så långt och vi är i finalen för La Liga och sedan en annan i Champions League . Vi har gjort ett bra jobb men vi har inte vunnit något än""Vi vet hur svårt det är att vinna La Liga. Det är mycket svårt eftersom det finns 38 matcher, det är långt ifrån lätt. Varje vecka, eller var tredje dag, måste du visa hur mycket du vill vinna det och det har vi lyckats göra hittills. Vi arbetar extremt hårt och spelarna har varit fantastiska varje dag. Vi förtjänar den position vi befinner oss i. Vi är i top och nu måste vi avsluta jobbet i den sista och svåraste matchen"Malaga befinner sig även i fin form då laget från Andalusien gått från att vara ett utmattat lag som förlorat sitt självförtroende till ett intensivt förnyat lag som numera befinner sig bekvämt i mitten av La Ligatabellen mycket tack vare Míchels arbete sedan han tog över. Den fina formen har bland annat visat sig under flera tillfällen bland annat emot Barcelona och Sevilla och resulterat i vinster.Därför bör Malaga inte underskattas inför morgondagens match då deras mittfält, ledd av den hårt arbetande Ignacio Camacho kan skapa problem för Real Madrid. Samtidigt har den förra Barcelonaforwarden Sandro Ramirez även visat villighet att göra mål mot Real Madrid för att hans förra klubb ska erhålla La Ligatiteln.talar mycket för att vi lämnar Andalusien som La Liga mästare imorgon men historien har visat att allt kan hända i fotbollen, inget bör tas för givet. Det enda som är säkert är att Real Madrid kommer ge sitt allt för att vinna, för det ligger som Zidane sa, i Real Madrids DNA.