Inför Napoli - Real Madrid

Real Madrid kommer på besök till San Paolo och kan räkna med en högljudd och gungande arena som kommer att göra allt för att försöka skicka ut de regerande mästarna.

Efter förra veckans kaosmöte med poängtapp mot Las Palmas reste Real Madrid i helgen till Baskien för möte med Eibar. Till mötet saknades avstängda duon Bale och Morata, skadade Varane samt att Cristiano Ronaldo lämnades kvar hemma med en lättare känning. Dessutom vilades en del nyckelspelare men det skulle visa sig bli en riktig uppvisning av Zidanes mannar som kunde resa hem med tre mycket viktiga poäng.Real Madrid kommer Neapel som serietvåa med en match mindre spelad och en poäng upp till Barcelona . Man tappade som sagt poäng mot Las Palmas men även mot Valencia två omgångar innan och därför är nu avståndet inte alls lika tryggt som tidigare. Med sig till mötet imorgon har dock Zidane sin trio i BBC. När alla tre har varit tillgängliga tidigare har Zidane valt att spela dem tillsammans. Frågan är bara om det är rätt att göra det? Mot Eibar kunde vi se hur Benzema växte med ökat ansvar och hur bra han trivdes med lirare som James och Asensio. Fransmannen lämnade planen med två mål och en assist. Cristiano Ronaldo har inte sin bästa säsong men såg ut att vara tillbaka i fin form under första mötet med Napoli. Efter det har det dock gått lite segt igen men visade mot Las Palmas hur viktig han är med sitt målskytte och räddade en poäng med två mål. Bale gjorde mål i debuten direkt efter skadan men fick skämmas ordentligt efter sitt röda kort mot Las Palmas. Walesaren blev avstängd i två ligamatcher och har väl inte direkt imponerat sedan han kom tillbaka från sin skada. Självklart tar det tid att komma i matchform igen men debatten om BBC:s vara eller icke vara kommer att fortsätta så länge de inte levererar samtidigt som ersättarna imponerar.I spanska AS gjordes en omröstning om BBC skulle starta mot Napoli eller inte och bland de 23 743 som röstade tyckte 77% att trion inte ska starta. Dock är en match som denna en perfekt möjlighet för BBC då det är Napoli som måste framåt vilket leder till ytor bakom italienarnas backlinje. När det finns omställningsmöjligheter vet vi hur farligt det kan bli med BBC längst fram och Zidane varit tydlig med att trion är ett litet snäpp bättre än övriga som konkurrerar om platserna längst fram. Därför skulle det förvåna mig om Zidane inte väljer just de tre när alla finns tillgängliga.EXTRA: Det har cirkulerat lite rykten om att Bale inte fullföljde gårdagens träning med resten av laget. Än är ingenting bekräftat utan vi får helt enkelt vänta och se när startelvan släpps.”Vi måste gå ut och vara fokuserade på att prestera med rejäl intensitet i alla 90 minuter.””Vi måste vara smarta och använda huvudet. Vi möter ett lag som har förlorat väldigt få matcher och vi är medvetna om hur svårt det kan bli men vi är redo för returmötet.”Real Madrid har på senare tid startat matcher väldigt slappt och angående en bra start säger Zidane: ”-Vi startade väldigt bra i första mötet men ändå var det de som gjorde första målet. Vi fortsatte då att spela på samma sätt som vi gjorde och till slut lyckades vi göra målen. Starten som vi gör imorgon kommer att vara viktigt, precis som hela prestationen under resten av matchen.”Navas, Casilla, Yanez, Carvajal, Pepe, Ramos, Nacho, Danilo, Marcelo, Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Cristiano, Benzema, Bale, Vazquez, Morata, MarianoNavasCarvajal Pepe Ramos MarceloModric Casemiro KroosBale Benzema CristianoNapoli har spelat fyra matcher sedan de var på besök i Madrid, två vinster och två förluster. Efter en jobbig förlust mot Juventus i cupen förra veckan svarade man för en imponerande insats och besegrade Roma på bortaplan med 2-1 i helgen. Oroande för Napoli var dock att Dries Mertens fick kliva av med cirka kvarten kvar men rapporterna säger att det var kramp och att belgaren finns med på planen imorgon.Italienarna måste alltså vända ett underläge med 3-1 och manager Sarri vill ha publikens stöd från första minut för att hjälpa laget ytterligare. Han lägger dessutom över pressen på Real Madrid. ”-Pressen är helt på dem, de är världsmästare och världens rikaste klubb.” Angående spanjorernas målrekord säger Sarri. ”-Real har gjort mål i 46 raka matcher men vi kan göra det svårt för dem.”ReinaHysaj Albiol Koulibaly GhoulamZielinski Diawara HamsikCallejon Mertens InsigneIgår möttes Real Madrid av en stor skara Napolisupportrar när man anlände till hotellet och fick ett litet smakprov på hur stämningen kommer att vara inne på arenan. San Paolo kommer att öppna cirka sex timmar innan avspark och även om den officiella publiksiffran är 60,000 så beräknas det bli närmare 70,000 åskådare. Räkna med att det kommer att laddas upp riktigt ordentligt. Napolis lagkapten, Marek Hamsik, är säker på en sak: ”-San Paolo kommer inte att misslyckas”.Starten kommer att bli oerhört viktig och det gäller för Real att inte bjuda på ett tidigt ledningsmål och ge ytterligare energi. Det är som sagt Napoli som måste gå framåt och håller Real Madrid tätt så kan bli en matchbild som passar Zidanes mannar perfekt. Real Madrid älskar att spela på omställningar och blir det BBC på topp så vet man hur skickliga de är på att just ställa om.Real Madrid firade igår 115 år och det finns väl inget bättre sätt att fira detta på än att vinna och ta sig vidare till kvartsfinal. Inte ska Sarris mannar få förstöra kalaset!VAMOS! Champions League åttondelsfinal 2/2.Neapel, ItalienTisdag 7/3 kl 20:45Cuneyt Cakir, Turkiet. Han har dömt Real Madrid 5 gånger tidigare, tre vinster och två oavgjorda.Viasat Sport Premium och ViaplayKälla: Realmadrid.com, as.com, marca.com