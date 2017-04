Inför Real Madrid - Alavés

Efter vad som upplevs som en lång period av landslagsuppehåll är Real Madrid och La liga äntligen tillbaka. Nu väntar den mest avgörande månaden för Madridlaget där nio matcher totalt ska spelas under endast 28 dagar och först ut väntar Alavés på hemmaplan.

Trupp: Casilla, Yáñez, Carvajal, Pepe, Varane, Nacho, Danilo, Kroos, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Mariano & Morata.För serieledarna Real Madrid är detta starten på den mest prövande månaden under hela säsongen. Som bekant väntar El Clásico, ett Madrid derby och för att inte tala om en Champions League kvartsfinal mot ingen annan än Carlo Ancelottis Bayern Munich. Jämförelsevis verkar kanske en match mot Deportivo Alavés som enkelt på papper men Alavés har tidigare visat att de är kapabla till att störa storlagen.Under dessa senaste veckor har inget Fifa-virus hotat landslagsuppehållet vilket kan verka mirakulöst då alla landslagsspelare återvänt oskadda och det kan ses ett gott tecken inför de kommande utmaningarna. Under den senaste träningen hade Zidane tillgång till hela truppen under träningen förutom Sergio Ramos som bekräftat av Zidane kommer att vilas imorgon.”Han (Sergio Ramos) kommer att vilas imorgon, det är allt som gäller. Det är ett beslut som fattas av tränaren eftersom han har spelat en hel del. Alla spelare är viktiga”.Även Casemiro som är avstängd, missar morgondagens match på grund av sitt femte gula kort som han fick under matchen mot Athletic Bilbao. Hans ytterst viktiga närvaro i mittfältet kommer att saknas men som tur är har Zidane tillgång till andra alternativ. Det som gäller inför morgondagens match är att Real Madrid börjar denna intensiva månad på rätt sätt och med rätt attityd. Att underskatta Alavés är enkelt men nu gäller det för Real Madrid att visa att varje match är en utmaning i detta läge och att de måste kämpa för varje poäng, det är så man vinner titlar.Deportivo AlavésTrupp: Pacheco, Ortolà, Rodrigo, Raúl, Alexis, Laguardia, Theo Hernández, Kiko Femenía, Martín, Feddal, Camarasa, Daniel Torres, Edgar, Manu, Santos, Romero, Ibai Gómez, Toquero, Deyverson & Katai.Efter att tio års lång frånvaro har nykomlingen Alavés haft en anmärkningsvärd säsong hittills i ligan och befinner sig idag på tionde plats i tabellen. Mot stora lag som Barcelona och Atletico Madrid har den baskiska nykomlingen lyckats plocka poäng men mot de mindre lagen har Alavés haft tydliga problem.Den förre spelaren Mauricio Pellegrino, nu tränaren för El Glorioso har lyckats påminna oss om de verkliga gloriösa dagarna då Alavés var synonymt med Europa League . Under säsongen har de visat att de är kapabla till mycket och det kan vi se genom att sifforna visar att de endast förlorat tre matcher under de senaste matcherna totalt. De mindre glamourösa sifforna visar dock på att Pellegrinos lag är det lag med flest gula kort hittills, otroliga 96 gula kort under 28 La Liga matcher där Deyverson ensam står för 12 av dessa.I Alavés finner vi även bekanta ansikten såsom målvakten Pacheco och Marcos Llorente från La Fabrica som båda har uppmärksammats för sina prestationer då den sistnämnde omvandlats till en nyckelspelare för det baskiska laget. Tyvärr får vi inte bevittna den unga talangen spela mot Madrid då hans kontrakt innefattar en intressant klausul som nekar Alavés från att spela honom mot sin moderklubb. Men håll ett öga på Llorente som i framtiden kan återvända till Real Madrid som den supertalang som han är.Inför den kommande matchen som är Alavés tolfte besök till Santiago Bernabeu förväntas ett organiserat och motiverat Alavés som har visat att de har tendensen att blomstra när de möter topplag. Även med Real Madrid som favoriter och med nyckelspelaren Llorentes frånvaro innebär morgondagens match inte en enkel match, Real Madrid kommer få arbeta hårt för tre poäng men så länge fokusen och attityden är på rätt plats kommer hemmalaget gå segrande.När: 2017-04-02Arena: Santiago BernabeuTid: 16.15Kanal: Viasat Fotboll, Viaplay.se