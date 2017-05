Inför: Real Madrid - Atletico Madrid

Ett slag om huvudstaden. Det är 90 minuter fotboll som är en kamp om främst stolthet. Men också en kamp som kommit att bli så mycket mer. De där 90 minuterna som spelas på Santiago Bernabeu avgör inte bara vilka som regerar i huvudstaden, utan också vilka som regerar i Europa. Därför är detta allt annat än ett vanligt derby, detta är derbynas derby.

Finns det något som kan definieras som världens mest prestigefyllda derby? Svaret på den frågan är ett solklart “ja”, den matchen kommer också spelas imorgon när Champions League s semifinaler tar plats. Det är en match som idag inte bara innebär stoltheten att regera staden, den som regerar den spanska huvudstaden regerar oftast också hela Europa.Prestigen att vinna ett Madrid derby har dock inte alltid varit så stor. Under stora delar av 2000- talet har detta möte liknat David mot Goliat. Det gick hela 13 år innan Real Madrid förlorade ett Madrid derby under 2000- talet. Sedan dess har lagen mötts åtta gånger i ligan. Där har Simeones manskap endast förlorat en match, något som visar vilken jämnhet som faktiskt finns mellan lagen.Statistiken för Atletico Madrid ser dock inte lika fin ut i Champions League. Där har lagen möts under de 3 senaste upplagorna. Två finaler och en kvartsfinal. Real har då gått segrande ur alla möten. Att lagen mötts i två av de tre senaste finalerna visar vilken innebörd denna match har. Regerar man Madrid så regerar man i regel också Europa. Därför är detta allt annat än ett vanligt derby.Matchen har inte bara en otrolig prestige utan bjuder också på en hel del dueller. De två tränarprofilerna Zidane och Simeone mot varandra på bänken. Balon´dor nominerade spelarna Ronaldo och Griezmann. De brasilianska bollgenierna Marcelo och Filipe Luis . Det är inte bara en match som har prestige utan den involverar också en otrolig kvalité och en hel del matcher i matchen.Målvakter: Navas, Casilla och Yáñez.Försvarare: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo och Danilo.Mittfältare: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio och Isco.Anfallare: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano och Morata.Ser man till förutsättningarna Zidane har så kunde han inte be om så mycket bättre. De spelarna som saknas i matchtruppen är Bale, Pepe och Coentrao. I övrigt är alla tillgängliga och redo för 90 minuters. Walesaren fortsätter med sin rehab medans Pepe börjat löpa på planen. Coentrao är fortfarande ett mysterium och saknas av skador som ingen egentligen har någon aning om.Ett glädjebesked för Zidane var idag att Benzema lyckades genomföra träningen. Enligt spanska medier hade han problem med en skada under söndagens träning och det var då 50/50 om han skulle bli spelklar. Till Zidanes glädje blev det också det senare fallet.Nu när vi vet förutsättningarna i truppen kan det vara värt att diskutera hur Zidane faktiskt kommer formera sitt lag. I en undersökning som Marca där man frågade om vilka faktorer som kommer avgöra derbyt så vann faktiskt Zidanes laguttagning. Den kan både vara helt fantastisk i vissa matcher men ibland också helt fel.Till denna match blir det först och främst intressant och se hur han formerar backlinjen. Nacho har varit given de senaste matcherna och är faktiskt den enda som spelade alla matcher i April. Därför tror jag också Varane får spela. Inte bara för att Nacho är sliten utan att Varane är den som är bättre sett till kvalité.Sedan kommer man till den eviga frågan i Bales frånvaro. Blir det Isco, Asensio eller James? Colombianen fick som alla vet chansen i helgens möte och gjorde absolut inte bort sig. Däremot visar det ändå att Isco kommer starta när han inte får några minuter alls. Därför blir det med stor sannolikhet Isco som tar plats i laget under Bales frånvaro.Med Isco i laget blir det också intressant hur Real Madrids formation förändras. Det kommer inte bli någon klassisk 4-3-3 där BBC brukar husera längst fram. Mest troligt är en 4-4-2 uppställning där Isco och Modric tar plats på kanterna. Där blir man absolut inte låsta utan rör sig ofta in centralt. I centrallinjen kommer vi få se Kroos och Casemiro med Ronaldo och Benzema framför.Målvakter: Oblak och Moyá.Försvarare: Godín, Filipe, Savic, Lucas och Alberto Rodríguez.Mittfältare: Tiago, Koke, Saúl, Carrasco, Gabi, Thomas och Gaitán.Anfallare: Griezmann, Torres, Gameiro och Correa.Ifall Zidanes vecka har fyllts med glädjebesked gällande truppen har Simeones verkligen varit en blandning. Det största glädjebeskedet är främst att Carrasco är spelklar. Han drog på sig en axelskada i förra veckans La Liga match och räknades i princip ut från matchen. Rehabiliteringen har dock gått snabbare och nu är han spelklar.Det stora orosmolnet för Atletico Madrid har under veckan blivit ytterbacks frågan. Man har i truppen fem ytterbackar. Till denna match saknas den stabile Juanfran, Vrsaljko och Gimenez. Tre tunga avbräck som med stor sannolikhet ser den orutinerade Lucas Hernandez att starta.Kring startelvan förväntas Atletico Madrid ställa upp med sin sedvanliga uppställning. Det som blir den främsta skillnaden från när lagen möttes i ligan senast är att Gameiro kliver in i startelvan. Fransmannen är tillbaka från sin skada och visade god form genom att göra två mål i helgens liga omgång.Vad är det då som kommer blir avgörande i detta Madrid derby? Enligt mig är det främst Real Madrids insats som kommer sätta prägel på matchen. De är i min mening det bättre laget sett till kvalité och om alla 22 spelare skulle ha en bra dag på jobbet. Man vet hela tiden vad man får av Atletico. Ett otroligt solitt försvarsspel som kombineras med skickliga individuella spelare längst fram. Det som har kommit att sätta prägel på Madrid derbyna är huruvida Real Madrid kan luckra upp Atletico och hitta luckan mellan deras backlinje och mittfält. Ser vi tillbaka till möten där man gjort det är höstens möte i ligan nära till hands. Då hade Isco rollen bakom Ronaldo längst fram och dominerade verkligen den där ytan som jag ändå vill kalla den matchavgörande delen på planen. Även om fotbollsmatcher alltid i regel avgörs i straffområdet tycker jag denna match till stor del avgörs i denna yta. Lyckas Real Madrid frekvent hitta den kommer de vinna matchen, lyckas Atletico stänga den kommer de bli vinnare. För Real Madrid blir det viktigt att försöka få in Isco och Modric centralt från sina kant positioner så att de kan bryta mönstret. Därför blir denna yta och därmed Isco och Modric uppgift så otroligt viktig.Något som också fått en stor betydelse i de senaste Madrid derbyna är Zidanes tränardrag. Han har tränat fyra derbyn och dragit jackpotten en gång, resterande gånger har han faktiskt gjort en hel del misstag och fått se sig besegrad i tränarkampen. Så sent som i ligamötet under April gjorde han främst felbeslut som att plocka ut Toni Kroos och ta in Isco. Det rubbade balansen i ett Real Madrid som då dominerade matchen. Hela matchbilden svängde och konsekvensen blev för Real Madrid en tappad ledning. Samma misstag gjorde han i Champions League finalen men denna gång utan att misstaget kostade lika mycket. Det är idag ett faktum att dessa stormatcher präglas till större del av tränarna. Fotbollen blir mer taktisk och därför är just en duell som Simeone mot Zidane viktigare än någonsin.Det sista men kanske viktigaste i morgondagens derby blir kampen om luftrummet. Stora matcher tenderar nuförtiden att inte bjuda på mycket målchanser, de avgörs i regel på fasta situationer. Madrid derbyt är inget undantag. Vi kan blicka tillbaka till Pepes mål i det senaste mötet, Ramos mål i den 93 minuten eller Godins mål i samma final. Det görs många mål i luftrummet och båda lagens största styrkor ligger där. Real Madrid har bland annat gjort 25 av sina 93 ligamål på huvudet. Real Madrids drag för att stoppa Atletico blir främst att spela med Varane som är ett snäpp starkare än Nacho i luftrummet. På samma sätt som matchen avgörs i ytan mellan mittfällt och backlinjen avgörs mycket också när bollen är i luften.så kommer detta bli en sprakande tillställning. Kapten Sergio Ramos har kallat till sig Bernabeu och stadion ska fyllas 45 minuter innan matchstart. På planen kommer det utspela sig ett derby. Ett derby som bestämmer vem som regerar den spanska huvudstaden och i sin tur också den Europeiska fotbollen. I potten finns inte bara stoltheten att återvända till sin arbetsplats som derbysegrare, utan i potten finns också en biljett till årets Champions League final. Därför spelas derbynas derby imorgon 20:45 på Estadio Santiago Bernabeu.