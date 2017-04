Inför: Real Madrid - Barcelona

La Liga kan mycket väl avgöras imorgon. Det spelar ingen roll att det är sju omgångar kvar när El Clasico har spelats, en vinst för Real Madrid ger marängerna ett rejält grepp om ligatiteln. Men formen spelar ingen roll, det handlar om att vara smart och effektiv. Att leva upp till förväntningarna är inte alltid så enkelt. Det här är en match där mycket står på spel och utgången kan vara ödesdigert för båda lagen.





Real Madrid är i god form och vindarna blåser åt rätt håll. Zidane och Real Madrid har framför sig en svår uppgift och det har varit känslan redan när vi fick reda på att Bayern München var motståndet i Zidane har med sin karisma och sittl lugn smittat av spelarna. Oavsett vad för resultat, spelarna ger inte upp. Det finns ingen känsla av hopplöshet eller att laget ska snubbla på ett bananskal. Vi ser ett mentalt starkt Real Madrid och känslorna är bra inför ett El Clasico. Rivalerna ser inte bra ut och frågorna där är många. Ingen kan hävda att laget har svikit fansen eller sig själva, de har levererat.



MEN så är fotbollen inte alltid logisk. Det handlar faktiskt inte om gamla meriter eller hur det såg ut för några dagar sedan. I ett El Clasico handlar det om att spela efter sina styrkor och vara effektiva. Trots att spelet alltid inte har sett bra ut så har Real Madrid på något sätt lyckats lösa pusslet. I matcher mot Barcelona gäller det att utnyttja rivalernas svagheter och i offensiv väg ska man vara effektiv. Mittfältskampen kommer att vara oerhört viktig, det gäller att stoppa upp MSN och försöka se till att de får springa djupt ner på egen planhalva och hämta boll. Lyckas man inte med presspelet så är det upp till laget att behålla sina positioner och inte tappa fokus. Barcelona har inte imponerat men de har spelare som kan avgöra ett El Clasico på egen hand. Juventus är ett perfekt exempel på vad lag ska göra mot ett Barcelona. Italienarna utförde en perfekt match och taktikten var fullständigt briljant. Pressen på katalaneras planhalva är mycket viktig och förhoppningvis är spelare som Ronaldo och Benzema med från minut ett. Det får inte bli så att en pressar och de andra står och tittar på. Visar det sig att Bale inte kommer till spel så har Isco en nyckelroll. Isco får i uppgiften att vara länken mellan mittfält och anfall. I samma veva som han ska länka ihop med Ronaldo och Benzema så ska han även ta ett ansvar på mittfältet. I min värld har Real Madrid en tendens att bli passiva i presspelet och det kan skada marängerna rejält.



Marcelo och Carvajal har båda mycket att tänka på. De måste stänga av Barcelonas kantspel och själva fylla i anfallsväg. Barcelona har haft stora problem i försvarsspelet och den här säsongen har varken Sergio Roberto eller Alba imponerat.



Det positiva för marängerna är att det finns spelare att byta in beroende på matchbilden och resultat. Där saknar Barca en enorm bredd och sågs i den senaste matchen ta in Mascherano när man jagade mål mot Juventus. En Asensio finns att kasta in, Lucas Vazquez, Bale och James är även de tillgängliga om Isco får starta. Startar Bale så finns Isco att plocka in. Detta är så klart inte kanske helt avgörande men ändå mycket viktigt. I ett El Clasico vet du aldrig vad som kan hända, där och då är det alltid bra att veta att det finns resurser på bänken om det så ska behövas att plocka in.



Naturligtvis är startelvorna intressanta och här kan en hel del hända bara på några timmar. Neymar är som bekant avstängd men sägs fortfarande vara redo för spel i och med att Barcelona har överklagat brassens dom. Han fick tre matchers avstängning men trots det så kan Barcelona spela med Neymar och riskera häftiga påföljer om de väljer att starta med brassen. Detta hade Luis Enrique och säga om Neymar fallet: "Du får vänta tills matchen och se ifall vi tar en juridisk risk och spelar med Neymar." Ett Barcelona utan Neymar får ses som ett avbräck men spelare som



Följande elva tror jag vi får se mot Real Madrid:

Ter Stegen

Roberto Pique Umtiti Alba



Rakitic Busquets Iniesta



Messi Suarez Arda





Oavsett vad Bale känner eller inte känner, det vore fel att bänka Isco. En formstark spelare och hade varit perfekt mot ett Barcelona som är obekväma med att tappa mittfält och vill se mycket mer av bollen än motståndarna. Bale har så klart mycket fina egenskaper men det känns som en risk att spela med walesaren. Ingen vet i vilken form han är i eller om han ens är spelklar. Media i Spanien skriver att han ska tvinga sig själv att spela, vilket inte låter bra om det är sant.

Real Madrid lär forma den här elvan mot Barca:

Navas

Carvajal Nacho Ramos Marcelo



Modric Casemiro Kroos



Isco Benzema Ronaldo



Vad jag tror/reflektioner:

Försumma allt vad form betyder och inte betyder. Det här är El Clasico, det är drivkraft nog för en spelare att prestera. Barcelona har åkt ur Champions League men ligan lever i allra högsta grad. Ligan kommer inte att leva om man förlorar, det är nästan vinst som bara räknas för katalanerna. För Real Madrid gäller det att spela med det lugn vi har sett laget spela i tidigare matcher. Det gäller att ta kontrollen på mittfältet och inte tappa bollen alltför mycket. Vi vet att Barcelona kommer att äga bollen, men för mycket av det goda kommer straffa sig. Självklart är det viktigt att sätta sina chanser, det kommer inte att bjudas på flera chanser i en match av den här digniteten. Det här är en chans för Real Madrid att ta ett rejält grepp om ligatiteln och nu är det upp till bevis. Förhoppningvis kan Real Madrid även börja första halvlek med bravur, ett problem som stod sig i matcherna mot Bayern. Zidane vill ha intensitet och tempo från minut ett, låt oss hoppas att så blir fallet.





Intervjuer med tränare:

Zidane: "Vi kommer att behöva göra en mycket bra match för att vinna."



Zidane: "Jag vill se laget göra en bra match, börja starkt i matchen, visa intensitet och att vi spelar i ett bra tempo."



Zidane: "Barcelonas uttåg i Champions League kommer inte att påverka dem."



Zidane: "Det finns inga favoriter."



Zidane: "Bale är med oss, vi får se om han spelar imorgon."



Zidane: "Jag tänker inte på våra motståndare. Jag tänker på oss och att det finns tre poäng att spela om. Vi ska göra allt för att ta tre poäng."



Luis Enrique: "Vi måste vara effektiva."



Luis Enrique: "Vi är redo för att spela utan Neymar."



Luis Enrique: "Det är dags att det bästa Barcelona spelar och inte bara två tre spelare."





Fakta inför matchen:

* 650 miljoner tittare, rekord.

* 185 länder kommer sända matchen.

* 30 kameror med avancerad teknologi på Santiago Bernabeu.

* Senaste mötet på Bernabeu slutade 0-4 till Barca.

* Senaste mötet mellan laget slutade 1-1 på Camp Nou.

* Ronaldo har hittills slagit till med 19 mål i ligan.

* Neymar har gjort tre mål och tre assister, mest gjorda mål och assist mot Real Madrid av en Barca spelare sedan 2013-14 när han värvades till klubben.



Skadeläget/Avstängningar:

Barcelona:

Mathieu

Rafinha

Aleix Vidal

Neymar (Avstängd?)



Real Madrid:

Pepe

Varane



Real Madrids fem senaste matcher:

Real Madrid 4-2 Bayern München

Sporting Gijon 2-3 Real Madrid

Bayern München 1-2 Real Madrid

Real Madrid 1-1 Atletico Madrid

Leganes 2-4 Real Madrid



Barcelonas fem senaste matcher:

Barcelona 0-0 Juventus

Barcelona 3-2

Juventus 3-0 Barcelona

Malaga 2-0 Barcelona

Barcelona 3-0



Håll reda på:

Real Madrid:

Cristiano Ronaldo. Det går inte att inte nämna portugisen. Han måste vara skärpt i avsluten och ha en bra dag.



Casemiro. Han måste behålla lugnet och vara med på mittfältet. Viktigt att han är med på noterna och på så sätt kan vi spela omställningsfotboll.



Isco. Om han nu får spela så kommer han vara oerhört viktig. Han måste länka ihop med många i laget och viktigt att han är lugn med bollen.





Barcelona:

Messi. Så klart man måste nämna Messi. En underbar fotbollsspelare och kan avgöra matcher på egen hand.



Busquets. Har han inte en bra match och inte kan hjälpa sin backlinje så spelar det ingen roll vad Messi eller Suarez gör.



Pique. En hel värld har klagat på Barcelonas försvarsspel men är det en man som ska hålla ihop det så är de Pique.





Tips till fansen att kika på:

https://www.youtube.com/watch?v=TapxEpQItFQ



När: 2017-04-23

Tid: 20.45

Arena: Santiago Bernabeu

Kanal: Viaplay.se ,Unibet, Viasat Sport Premium, Viasat Ultra HD

Domare: Hernandez

Tips: 2-1





På Twitter: MerreM89

2017-04-22 18:48:00

