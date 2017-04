2017-04-18 20:45

Real Madrid - Bayern München



Två mål från Ronaldo senast, hans 100e mål i europacup sammanhang.

Inför Real Madrid - Bayern München

Clash of the titans part II, vitt mot rött, Ronaldo vs Robben eller varför inte Zidane vs Ancelotti. Imorgon står världen still i ungefär två timmar då Real Madrid och Bayern München gör upp i en avgörande match om en plats i semifinalen utav årets upplaga av Champions League. Ett möte full av historia och prestige.

Att lagen har en historia är sedan länge känt, men för den icke insatta kan det vara svårt att förstå hur mycket detta möte faktiskt betyder. Faktum är att lagen har stött på varandra hela 17 gånger med förra veckans match inräknad i Champions League sammanhang, 8 segrar vardera och en oavgjord. I jakten på La decima gick som bekant via ett semifinal möte med Bayern och en historisk 0-4 kross i München, dessförinnan hade lagen stött på varandra säsongen 11/12 och även då i semifinal där det slutade i ett dystert straffdrama och en Mourinho på knä för de vitas del eller varför inte år 2007 när Roy Makaay blev historisk genom att göra mål på Madrid efter bara 7 sekunder.



Men symboliskt nog har lagen mötts endast en gång tidigare i en kvartsfinal utav champions League och den gången gick Madrid återigen segrande ut striden efter en klassisk remontada då man inför ett kokande Bernabeu vände ett 2-1 underläge ifrån det första mötet och sedan gick hela vägen till titeln. En liknande inramning och inlevelse önskas även denna gång!



”Real Madrid är klubben i mitt hjärta”. Detta var orden från en nöjd Benzema efter det första mötet lagen emellan för knappt en vecka sedan, en match med ett Real Madrid i två skepnader men med ett och samma mål – att spela semifinal i världens mest åtråvärda turnering. Ett Real som kom till spel utan både Varane och Pepe utan istället föll tilliten på Nacho. Det var ett Real som hade experter emot sig men samtidigt press som titelförsvarare och mesta mästare. Och efter en försiktig och defensivt inriktad start så ökade laget tempot och vann tillslut med 1-2 efter 2 mål utav Cristiano Ronaldo - därav ett ypperligt utgångsläge inför returen hemma på Bernabeu.



Känslan är att vi återigen ser en högintensiv fotboll fylld av taktiskt kunnande och teknisk briljans. Det är ett Bayern som vill, mot alla odds vända ett svårt underläge och samtidigt försöka tysta Bernabeu och dess supportrar.





Läget inför matchen



Real Madrid v-v-o-v-v

Föga oväntat klev Gareth Bale av matchen i München med en skada och kommer inte till spel likt Pepe och Varane sedan tidigare. Sergio Ramos, Luka Modric y Toni Kroos är fortfarande i farozonen pga sina 2 gula kort man har med sig. Utöver detta är truppen intakt och flera spelare vilades under föregående liga match vilket bör innebära att energin och spelsuget finns.



Truppen i sin helhet

Målvakter: Navas, Casilla y Yáñez.

Försvarare: Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo y Danilo.

Mittfältare: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio y Isco.

Anfallare: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez y Morata.





Det som talar för Real Madrid är onekligen resultatet man tog med sig ifrån Allians förra veckan. Laget tvingas inte gå framåt och kan istället rikta in sig på att bevaka och snabba omställningar i hopp om att stänga matchen. Laget gör fortfarande mål, mål är alltid en viktig del av ett lags framgångar. Den fråga vi alla ställer oss nu lär dock vara hur man väljer att ställa upp och vem som kliver in nu när Bale är skadad. Troligen lär vi fortsatt se ett 4-3-3 som grunduppställning men där man försvarar i ett 4-4-2. Att man sedan lyckades vinna senaste liga-matchen efter dubbla upphämtningar och kärlekshälsningar ala Isco så råder ingen tvekan om att laget har både moral och självförtroendet på topp. Zidane fortsatte rotera vilket fortsatt stärker sammanhållningen och har gett våra fanbärare chans att ladda batterierna extra mycket, detta ser jag som en klar fördel och med ett kokande Bernabeu i ryggen så känns det väldigt tryggt. En annan fördel är mannen med nummer 7, Cristiano SIIIII! Ronaldo. Två mål senast och där finns fortfarande ett sparkapital att hämta.



Trolig startelva

Navas

Carvajal Nacho Ramos Marcelo

Modric Casemiro Kroos

Isco Benzema Ronaldo



Isco in istället för Bale känns rätt troligt med tanke på dagsform. Vi får en helt annan dimension med en spelare som Isco med hans kreativitet och förmåga att hålla i bollen men frågan är huruvida han presterar på kanten. Andra naturliga alternativ kan vara Lucaz/Asensio.

Oavsett uppställning hoppas jag på att man vågar spela ett högt pressspel likt andra halvleken i München senast, att man inte faller för djupt och bjuder in Bayern i matchen. Mycket kan fortfarande hända och varenda löpning, frispark och inkast kommer kunna vara direkt avgörande.



Röster efter och inför:



Zidane – ”Jag är stolt över laget, det är ingen lätt arena/lag, vi visar tålamod och vi är stolta.

Det är fortfarande kul att vara tränare i Real Madrid. Vi har med oss ett bra resultat men måste säkra avancemanget i returen.”



Ramos – ”Detta var ett viktigt steg i detta dubbelmöte, det ska fortfarande spelas en retur men vi måste gratulera laget för en sådan insats. Ett tredje mål hade hjälpt oss ytterligare, (om bortdömda målet) jag brukar alltid komma från en offside position så det måste ha handlat om millimeter. Jag hade gillat att göra mål här igen då det hade varit viktigt för laget.”



Benzema – ”en väldigt viktig vinst och resultat för oss att ta med till returen. De missade en straff och i andra halvlek hade vi en annan inställning, vi skapade många chanser men de har en bra målvakt. När jag kritiseras så vet jag att jag behöver jobba hårdare.”





Casemiro – ”Laget vann och vi är lugna, att möta ett lag som detta och vända underläge är inte lätt. Det jag tar med mig är att laget vann och det tålamod och lugn vi visade, vi måste gratulera laget.”





Bayern München v-f-v-f-o



De tyska mästarna följde upp deras förlust i champions league med att spela 0-0 mot Bayer Leverkusen i helgen. Även om man i de senaste matcherna saknat en del tongivande spelare så är ändå känslan som att luften gått ur dem en aning, dock kan man aldrig räkna ut ett lag som detta och de lär vara taggade.

Dem inledde matchen i förra veckan på ett bra och framförallt aggressivt sätt vilket resulterade i att man i stora delar dominerade både matchbild och skapade farliga chanser i den första halvleken. Laget besitter utan tvekan kvalitét och får inför returmatchen en del viktiga spelare tillbaka vilket stärker både moral och hopp inför matchen på Bernabeu, dock har dem fortfarande frågetecken kring Hummels och nu även Boateng men det mesta talar ändå för att vi lär se Boateng samt lewandowski från start. Saknas gör dock Javi Martinez som visades ut i matchen på hemmaplan senast.





Det som talar för Bayern München i detta fall är att man besitter stor och bred kunskap och erfarenhet i sammanhanget. Man återfår spets i form utav Lewandowski och man spelar egentligen en match där man har allt att vinna och där den tidigare pressen nu ligger på Real Madrid i och med det försprång man nu har. Carlo Ancelotti är dessutom en av de få managers som lyckats vinna champions league vid flera tillfällen och hans kunnande kan komma att ge Bayern-spelarna den tro och självförtroende som behövs.



Trolig startelva

Neuer

Lahm Boateng Alaba Bernat

Alonso Vidal

Robben Thiago Ribery

Lewandowski







Det kommer vara ett Bayern som kommer ut ”all guns blaising” och som kommer försöka skapa nerv och oro hos de vitklädda. Ett högt presspel i kombination av kantspel via Robben/Ribery och med Lewandowski längst fram så kan de såra vilket lag som helst men de kommer samtidigt behöva vara vaksamma på att inte blotta sig allt för mycket i vetskap av vilken kraft och kvalitét hemmalaget besitter.



Det går att poängtera att laget endast har en seger med 2 eller fler gjorda mål på Bernabeu utav dessa 17 möten hitills vilket klart talar emot men får man med sig ett tidigt ledningsmål så adderar det ytterligare tändvätska.



Dessa spelare riskerar avstängning vid gult kort; Jerome Boateng och Arturo Vidal

Röster efter och inför:



Neuer – ”Detta är tydligt ett snedsteg och vi hade hoppats kunna vara i en annan position inför returen.”



Robben – ”Vi tror på detta och att allt är möjligt, vi måste spela matchen och se vad som händer, vi kunde ha fått ut mer av detta men vi saknade den sista skärpan.”



Lahm – ”vändpunkten var deras kvittering och utvisningen blev avgörande, vi kan vinna i madrid men det kräver mer utav oss än senast. Vi är redo att vinna i Madrid och göra allt för att vända på detta.”



Ancelotti – ”Det var små detaljer som avgjorde, vi missade en straff och sedan fick de sin kvittering tidigt i andra halvlek, utvisningen förändrade matchen helt.

Det kommer bli en bra match, vi tror på oss själva och kommer ge allt vi har.”









Matcher i matchen –



Ronaldo vs Lewandowski

Två målmaskiner I respektive lag. Man kan ifrågasätta Ronaldo’s prestationer i en match men det som inte går att diskutera är hans förmåga och betydelse, mr.100 kommer vara viktig.



Navas vs Neuer

Medan den ena hade det lugnt och skönt I andra halvlek så hade den andre fullt upp. Ingen tvekan om att Neuer betyder mycket för Bayern och är en av anledningarna till att man fortfarande har en liten chans. Navas däremot har varit ifrågasatt och skakig men kommer även han betyda mycket om Real ska lyckas med att säkra avancemanget.



Zidane vs Ancelotti

Allt snack om eleven mot läromästaren börjar bli tröttsamt men faktum är att Zidane påminner mycket om Ancelotti och har nog tagit en del utav den sistnämndes egenskaper till sig. Viktigt att de coachar lagen rätt och sätter sin prägel på matchen, efter matchen lär vi veta vem som verkligen är eleven och läromästaren i slutändan.



Annat att hålla koll på;



Ramos y Nacho – Gjorde en av de bättre matcherna tillsammans mot Bayern senast, dock frågetecken kring Nacho’s ageranden i vissa situationer som vi absolut inte har råd med i returen.



Luka Modric – Har fortsätt höga förväntningar på sig. Har visat lite dipp i formen men absolut inte någon svacka, måste dock komma upp i en sådan match då Vidal kommer gå hårt åt.



Robben vs Marcelo – Det har ställt till det mot oss tidigare och lär vara den kant Bayern väljer att anfalla via i denna match.



Fansen – Det ska koka, det skall jublas och det skall höras!





Bra att veta;

* Spelar Sergio Ramos så gör han sin 100e champions league match!

* Real Madrid har endast förlorat 2 matcher mot Bayern München på hemmplan i cup sammanhang.

* Huvuddomaren Viktor Kassai har dömt dessa två lag en gång tidigare i champions league, 2-1 (1-3 efter straffar) 2012.

* Real Madrid har gjort mål i de 54 senaste matcherna.

* Detta blir Marcelos 400e match i Real-tröjan.











Resultat genom historien (champions league):

1999/2000 Gruppspel Real Madrid – Bayern München 2-4

1999/2000 Gruppspel Bayern München – Real Madrid 4-1



1999/2000 Semifinal Real Madrid – Bayern München 2-0

1999/2000 Semifinal Bayern München – Real Madrid 2-1



2000/2001 Semifinal Real Madrid – Bayern München 1-2

2000/2001 Semifinal Bayern München – Real Madrid 2-1



2001/2002 Kvartsfinal Bayern München – Real Madrid 2-1

2001/2002 Kvartsfinal Real Madrid – Bayern München 2-0



2003/2004 Åttondelsfinal Bayern München – Real Madrid 1-1

2003/2004 Åttondelsfinal Real Madrid – Bayern München 1-0



2006/2007 Åttondelsfinal Real Madrid – Bayern München 3-2

2006/2007 Åttondelsfinal Bayern München – Real Madrid 2-1



2011/2012 Semifinal Bayern München – Real Madrid 2-1

2011/2012 Semifinal Real Madrid – Bayern München 2-1 (1-3 efter straffar)



2013/2014 Semifinal Real Madrid – Bayern München 1-0

2013/2014 Semifinal Bayern München – Real Madrid 0-4



2016/2017 Kvartsfinal Bayern München – Real Madrid 1-2





Promo för en Madridista!; https://www.youtube.com/watch?v=hAaDwWAx4ag



Var: Estadio Santiago Bernabéu

När: 20:45

Kanal: Viasasport Premium & Viaplay



Hala Madrid y nada mas! A por la duodecima!



0 KOMMENTARER 154 VISNINGAR 0 KOMMENTARER154 VISNINGAR JONES BENAOUDA

2017-04-17 20:07:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Madrid

Real Madrid

2017-04-17 20:07:00

Real Madrid

2017-04-16 20:25:09

Real Madrid

2017-04-15 02:56:00

Real Madrid

2017-04-13 17:53:00

Real Madrid

2017-04-13 01:26:00

Real Madrid

2017-04-11 22:41:00

Real Madrid

2017-04-11 16:46:05

Real Madrid

2017-04-10 21:02:03

Real Madrid

2017-04-10 12:55:00

Real Madrid

2017-04-08 21:18:43

ANNONS:

Clash of the titans part II, vitt mot rött, Ronaldo vs Robben eller varför inte Zidane vs Ancelotti. Imorgon står världen still i ungefär två timmar då Real Madrid och Bayern München gör upp i en avgörande match om en plats i semifinalen utav årets upplaga av Champions League. Ett möte full av historia och prestige.Isco räddade ett nonchalant Real Madrid från ett onödigt poängtapp inför kommande helgens El Clásico. Andalusiern visade ännu en gång varför Florentino Pérez ska förlänga hans kontrakt.Ett Real Madrid utan BBC i truppen åker till de norra delarna av Spanien för att gästa bottenlaget Sporting Gijon.Då var det äntligen dags för kvartsfinal i världens finaste turnering. Som bekant åkte Real Madrid till Tyskland för att mäta sig mot Bayern Munchen i den första utav två möten lagen emellan. På förhand sas det att denna match lika gärna hade kunnat vara finalen med tanke på de bägge lagen som skulle mötas. Nog levde matchen upp till sina förväntningar.Nu äntrar vi äntligen den avgörande perioden av säsongen som kallas slutspurt. En period då varje poäng räknas, likaså poängtapp. Med åtta avgörande omgångar kvar i ligan och ett hett dubbelmöte mot rivalerna Bayern Munchen har vi många svettiga minuter att genomlida och se fram emot.För lite mindre än två år sedan fick Carlo Ancelotti sparken av Real Madrid. Ett beslut som såhär i efterhand har lett till att Zinedine Zidane imorgon kommer att få möta sin läromästare på Allianz Arena i kampen om en semifinalplats.Real Madrid står nu inför säsongens slutspurt och kanske deras mest intensiva och avgörande skede – om man ser till matcherna och klubbarna vi möter. Det positiva är att vi fortsatt är ligaledare, 3 p före Barcelona med 1 match mindre spelad och att vi inleder borta mot Bayern vilket innebär att möjligheten för ett bra resultat finns.Det började med en tyst minut.