Inför: Real Madrid - Celta de Vigo

Efter att ha varit så gott som oslagbara under hela 40 matcher är den magiska sviten nu bruten i och med helgens förlust mot Sevilla. Nu är det dags för Los Blancos att ta till nya tag och denna gång ligger fokus på Copa del Rey och Galiciens Celta Vigo.

Efter lottningen stod det klart att Celta Vigo skulle stå för motståndet i kvartsfinalen som inleds med en hemmamatch i det älskade Santiago Bernabeu. I och med att sviten är bruten väntar en tuff period för Real Madrid där laget måste bevisa att det inte enbart handlar om att spela för sviter och rekord utan för titlar. Vi alla minns optimismen och den dåvarande segersviten under säsongen 2014-2015 med Ancelotti som många säkerligen trodde skulle resultera i ett år med många titlar men som vi alla känner till slutade bittert. Därför är det viktigt att se till att det inte upprepar sig, att Zidane och spelarna ständigt lär sig av sina misstag och har förståelse för att säsongen är lång och krävande. Under våren väntar stora utmaningar och här blir Zidanes roll avgörande när det gäller den mentala biten och hur han ska lyckas med att behålla lugnet hos spelarna.När det gäller morgondagens match är det nu viktigt att Zidane och spelarna lägger fokus på koncentrationen och det faktum att spelarna inte blir alltför avslappnade vid ett eventuellt behagligt resultat. Den senaste matchen mot Sevilla visade på hur brist på koncentration under några minuter kan få drastiska resultat. Sedan kan man även lyfta fram kritiken som framfördes mot Benzema och diskutera huruvida det är dags för talangen Morata att få mer speltid och förtroende från Zidane. I den senaste presskonferensen tog Zidane sig tid att kommentera Celta Vigos fina form och lyfte fram hur han förväntar sig ett hårt arbetande motstånd samt en komplicerad match imorgon. Zidane fick även frågan kring huruvida Cristiano Ronaldo kommer att vila eller spela mot Celta Vigo och svarade med ett väntat ”Vi får se vad som händer imorgon”.Truppen:Navas, Casilla, Yáñez, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo, Kroos, Kovacic, Casemiro, Modric, Isco, Asensio, Cristiano Ronaldo, Benzema, Vazquez, Mariano & Morata.Förväntad startelva:CasillaDanilo – Varane – Ramos – MarceloModric – Kroos – KovacicVazquez – Ronaldo - MorataCelta VigoDen negativa atmosfären som Eduardo Berizzos Celta Vigo inledde säsongen med verkar ha lättat då vi istället finner ett självsäkert Celta Vigo som vunnit sina fem senaste matcher och inlett det nya året med en fantastisk start. Dock är dispyten mellan Berizzo och den chilenska spelaren Orellana fortfarande aktuell då båda länge haft svårt att komma överens men nu visar det sig att Berizzo valt att peta Orellana ur truppen mot Real Madrid på grund av så kallade disciplinära orsaker och oenigheter.Truppen:Sergio, Rubén, Iván Villar, Hugo Mallo , Fontàs, Marcelo Díaz, Radoja, Bongonda, Pablo Hernández, Guidetti, Iago Aspas, Sisto, Lemos, Jozabed, Wass, Jonny, Sergi Gómez, Planas, Cabral, Señé, Roncaglia, Rossi & Pape Cheikh.När: 2017-01-18Arena: Santiago BernabeuTid: 21.15Kanal: Viasat Fotboll, Viaplay.seOmgång: Första kvartsfinalen (Copa del Rey)