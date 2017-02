Inför Real Madrid - Napoli

Det är äntligen dags för slutspel i Champions League. Ett formtoppat Napoli kommer på besök till den spanska huvudstaden för första mötet i åttondelsfinalen. Det är alltså dags för Real Madrid att få igång maskineriet igen och visa vilka som är mesta mästare.

Efter lite drygt två veckors vila fick Real Madrid äntligen spela match igen och man åkte till Pamplona och tog en 3-1-seger mot Osasuna . Insatsen var inte den mest imponerande men det var tre viktiga poäng och man kunde åka hem utan några skador. Även om Danilo fick kliva av med en misstänkt ankelskada visade det sig att det inte var något allvarligt och brassen fanns med på träningen idag även om han inte kom med i matchtruppen. Carvajal är det givna förstavalet och kommer att starta då han är tillbaka från sin skada. Annars ser det verkligen ljust ut på skadefronten och hela truppen var med på träningen inför morgondagens match. Gareth Bale är dock inte helt redo för mötet med Napoli men väntas istället kunna få spelminuter mot Espanyol i helgen. En intressant detalj i och med att mötet med Celta Vigo ställdes in och att Toni Kross istället var avstängd mot Osasuna är att tysken nu har fått vila ända sedan mötet med Sociedad den 29:e januari. Det är inte direkt någonting som den tyske ingenjören har varit bortskämd med tidigare eftersom han sedan sin ankomst till Madrid har matchats otroligt hårt. Morgondagens möte bjuder också på ett kärt återseende då de gamla Madridspelarna, Raul Albiol och Jose Callejon, kommer tillbaka till Bernabeu för första gången sedan de lämnade klubben sommaren 2013. Tillsammans samlade de ihop över 150 matcher i den vita tröjan och Callejon, fostrad i Madrid, säger såhär om det speciella mötet.” – Jag är glad över att komma hem men jag ville inte möta Real Madrid så tidigt i slutspelet. Det kommer att bli en speciell match och jag har goda minnen från min tid i Madrid”.Real Madrid är fortsatt ligaledare med en poäng före Barcelona och tre före Sevilla , trots två matcher mindre spelade. Under gruppspelet i Champions League slutade man dock tvåa bakom Borussia Drotmund. Zidanes mannar vann tre matcher och kryssade tre i gruppen som även bestod av Legia Warszawa och Sporting Lissabon.Även om Cristiano Ronaldo inte har sin bästa säsong hittills så går han in i Champions Leagues slutspel med ett otroligt facit. Portugisen har nätat i tio raka åttondelsfinaler. Det startade säsongen 11/12 mot CSKA Moskva och han har gjort 14 mål sedan dess. Cristiano har också gjort mål i tre raka matcher i ligan och det är hans bästa svit hittills denna säsong.Zidane, som förväntar sig ett tufft möte, inför matchen: ”- Real Madrid är alltid favoriter i Champions League och du kan vinna en utslagsrunda men det betyder inte att du kommer vinna hela turneringen. Det är en lång väg att vandra för att vinna turneringen men vi är en bit på vägen”.”- I ett dubbelmöte vet du att det kommer en returmatch och det viktiga på hemmaplan är att inte låta motståndarna få med sig bortamål. Jag vill dock fokusera på vad vi ska göra och vi kan såra våra motståndare”.Angående debatten kring Benzema säger Zidane. ”- Alla har rätt att uttrycka sin åsikt men vad som är viktigt är att jag ser hans fokus och hårda jobb varje dag. Alla kan kräva mer av en spelare som Karim men för mig ser han bra ut och jag är glad över hans jobb. Självklart vill jag att han ska göra mål imorgon men Karim är en spelare som låter andra gör mål, bidrar med många assists och gör andra spelare bättre”.Navas, Casilla, Yanez, Carvajal, Marcelo, Ramos, Varane, Pepe, Nacho, Casemiro, Kroos, Modric, Kovacic, Isco, James, Vazquez, Cristiano, Benzema, MorataNavasCarvajal Varane Ramos MarceloModric Casemiro KroosVazquez Benzema CristianoGästande Napoli kommer till mötet med riktigt fin form och ligger för närvarande på en tredjeplats i Serie A efter att ha besegrat Genoa med 2-0 och har nu inte förlorat en match sedan Juventus på bortaplan den 29:e oktober. I Champions Leagues gruppspel gick man vidare som gruppetta före Benfica, Besiktas och Dynamo Kiev. San Paolo är ofta en jobbig arena att komma till men faktum är att Maurizio Sarris mannar plockade fler poäng på bortaplan under gruppspelet än vad man gjorde på sin hemmaplan.Även om man Napoli kommer till mötet med bra form visar Sarri ödmjukhet inför matchen. ”– Om vi kan spela på Real Madrids nivå? Det är svårt att säga, vi är i god form och på onsdag får vi reda på om vi är redo att spela dessa typer av matcher”. Sarri har inte bara tuffa möten i Champions League att se fram emot. ”– Vi är i utslagsrundan i två olika turneringar (Champions League och Coppa Italia) där vi möter de europeiska mästarna i den ena och de italienska mästarna i den andra”.Raul Albiol som återvänder efter nästan fyra år tror på sitt lag. – ”Självklart kommer de att pressa oss men vi ska hålla i bollen och försöka att spela vårt spel och för att gå vidare måste vi göra två utmärkta prestationer”. Han fortsätter – ”Att spela på Santiago Bernabeu är alltid speciellt och atmosfären är fantastisk, speciellt under Champions League”.En spelare som Madridförsvaret måste hålla koll på och som har varit stekhet är Dries Mertens. Den lille belgaren var inför helgens ligamöte mot Genoa hela Europas (topp tio ligor) hetaste målskytt de senaste tio matcherna med 14 mål. Många förväntade sig att luckan efter Higuain, som dunkade in 36 ligamål ifjol, skulle bli svår att fylla och när dessutom ersättaren i Arkadiusz Milik gick sönder tidigt på säsongen led man lite med Napoli. Mertens, som oftast agerat effektiv inhoppare, fick då chansen som central anfallare av Sarri och snacka om att det har varit ett lyckat drag. Tillsammans med Insigne och Calljeon har italienarna en giftig trio som verkligen kan ställa till problem för vilken backlinje som helst.(oklart vilka som tas ut till match)Reina, Rafael, Sepe, Chiriches, Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio, Strinic, Tonelli, Allan, Diawara, Giaccherini, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski, Callejon, Pavoletti, Insigne, Mertens, MilikReinaHysaj Albiol Koulibaly GhoulamZielinski Diawara HamsikCallejon Mertens InsigneMot Osasuna senast kändes det som att förra säsongens Keylor Navas var tillbaka. Han gjorde några riktigt fina räddningar och kan ju knappast lastas för kvitteringsmålet. En Navas i form behövs om man ska vara med i racet in i det sista och uttalade sig efter matchen om att han har Zidanes och Perez förtroende trots att rykteskarusellen om De Gea och Courtois är igång igen.I och med Napoli ruskigt effektiva omställningar så kan inte försvaret stå och sova som man gjorde senast vid Osasunas kvittering. Napoli har som sagt tre riktigt speediga anfallare och det gäller för backlinjen att vara vakna på djupledslöpningarna och det är en stor fördel att kunna hålla nollan på hemmaplan. Det finns ju knappt någon anfallare i världen som sprintar ifrån Varane men det gäller att inte ge Mertens & co för stora ytor. Även Casemiro får en viktig roll att skydda backlinjen och radera ut Hamsik. Slovaken har tillsammans med Zielinski riktigt fina passningsfötter.Det är ganska enkelt, för att gå vidare så måste man göra mål. Oavsett vilken trio det blir längst fram så måste det bli bättre. Det har varit alldeles för statiskt och lättläst i de senaste matcherna men det blev betydligt bättre när James kom in och Zidane ändrade till ett 4-4-2/4-5-1. Rapporterna inför matchen säger att det blir Vazquez som tar platsen till höger istället för Isco och James. Zidane har ju varit tydlig med att försöka undvika mål i baken, men hemma på Bernabeu borde han våga spela med Isco eller framförallt James för att få in mer kvalité framåt. Vazquez är den perfekta truppspelaren och duktig när han hoppar in i matcher, men har enligt mig inte tillräckligt bra ”finish” för att starta ett hemmamöte i Champions Leagues slutspel. Jag kan förstå att Vazquez skulle kunna starta ett bortamöte för att stärka defensiven, till exempel som mot Atletico borta, men nu är det ändå hemmaplan och mål måste göras. I Bales frånvaro är väl James den ersättare med störst potential att komma upp i den poängproduktion som Bale bidrar med.Vi får hoppas att morgondagens möte blir en riktig publikfest. Real Madrids fans tänder alltid till lite extra när det är dags för deras favoritturnering och Napoli har alltid högljudda supportrar. Det blir definitivt ett möte mellan två profilstarka klubbpresidenter som älskar sina klubbar och en intressant tränarkamp mellan två oerfarna managers på denna nivå även om Zidane hade enorma framgångar under sitt första år och Sarri som har utvecklat Napoli på ett väldigt fint sätt. Intressant är också att Napoli inte får spela i sina vita tröjor med blå rand som man anser ge framgång. Innan mötet mot Inter i december valde De Laurentiis att göra något nytt och sedan dess har inte Napoli förlorat. Eftersom Real Madrid har hemmaplan får Napoli byta tröjfärg.Senast lagen möttes var i Europacupen för snart 30 år sedan, säsongen 87/88. Den matchen slutade med en 2-0-seger och det är ett resultat som gärna får upprepa sig imorgon. En som var med då och som är på besök under matchen imorgon är Diego Armando Maradona. Som Luka Modric sa på presskonferensen, ”- Jag är glad att Maradona inte är med och spelar imorgon”.Imorgon får vi äntligen höra Champions Leaguehymnen igen och se vårt kära Madrid kämpa för att försvara titeln. Vi får hoppas att laget går ut och visar varför man inte bara är kungar av Europa, utan hela världen och bjuder på underhållning.Det är dags!HASTA EL FINAL, VAMOS REAL!Real Madrid: Karim Benzema 4 målNapoli: Dries Mertens 4 målReal Madrid2,7 mål/match (7 högerfot, 5 vänsterfot, 3 med huvudet och 1 självmål)1,7 insläppta mål/matchKort: 7 gula 0 röda.Napoli1,8 mål/match (5 vänsterfot, 3 högerfot och 3 med huvudet)1,3 insläppta mål/matchKort: 6 gula 0 röda.Champions League åttondelsfinal 1/2Santiago Bernabeu, MadridOnsdag 15/2 kl 20:45Damir Skomina. Slovenen har dömt Real Madrid sju gånger, fem vinster och två förluster. Senast han dömde Los Blancos var i andra semifinalmatchen mot Manchester City förra säsongen.