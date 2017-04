Inför: Real Madrid - Valencia

Säsongen är snart slut och alla poäng är livsviktiga. Få lag skulle njuta mer än Valencia av att stoppa oss från att äntligen vinna La Liga. Allt annat än 100% från alla på plan är en dystopi och vi kan inte förvänta oss något annat än en vinst.

Real Madrid

Hemmalaget studsade på ett lysande sätt tillbaks från förra helgens tunga förlust via en 6-2 seger borta mot

Målvakter: Navas, Casilla, Yanez

Försvarare: Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Danilo

Mittfältare: Kroos, James, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco

Anfallare: Ronaldo, Benzema, Vazquez, Morata



Potentiell startelva:

Navas;

Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo;

Modric, Casemiro, Kroos;

Isco, Benzema, Ronaldo



Spelet har på sistone varit väldigt mycket upp och ner men när de yngre spelarna fått chansen så har de verkligen tagit den, kanske kan vi därför förvänta oss att iallafall några utav dem får chansen mot



Nyckeln till att vinna denna match blir inställningen, framförallt, Vi har inte råd att gång på gång bjuda in motståndarna i matchen via horribelt försvarsspel, likväl måste marängerna vara betydligt skarpare framför mål , vi kan inte förvänta oss att skapa lika många målchanser som senast mot Deportivo. Mycket rörelse och ett fungerande kontringsspel är som vanligt även det viktigt och ifall det strular har vi, på gott och ont, alltid inlägg att förlita oss på. Iscos magi är inte så pjåkig den heller ifall det verkligen låser sig, han har ju plockat fram den oförskämt ofta på sistone.



Valencia

Bortalaget kommer till matchen med vad som med deras mått mätt får kallas för vind i seglen. De har på de sista sex matcherna vunnit 3, kryssat en och förlorat två. Förvisso har de två förlusterna kommit just de två senaste matcherna men det innebär inte att vi ska räkna bort laget som vi har haft det väldigt tufft motsenaste åren. Här är truppen de mönstrar:

Målvakter: Alves, Domenech

Försvarare: Gaya, Montoya, Garay, Mangala, Lato, Santos

Mittfältare: Parejo, Medran, Eugeni, Soler

Anfallare: Bakkali, Orellano, Nani, Rodrigo, Munir, Mina



Bortalagets största chans att störa Real Madrid är via ett tätt och aggressivt försvarsspel, en strategi de lyckades med alldeles utmärkt på Mestalla där de vann med 2-1. Utöver det gäller det att ta tillvara på hemmalagets misstag, de har helt enkelt inte råd att slösa bort särskilt många chanser ifall de vill ta med sig något ifrån just denna match. Att täppa till centralt blir även det livsviktigt då deras mittbackar inte alltid är de snabbaste, å andra sidan är de väldigt starka i luftrummet.



Må bästa lag vinna!



När: 16:15 CET

Arena: Santiago Bernabeu

TV: Viasat Fotboll





2017-04-28 22:39:00

Detta var en match som på förhand Real Madrid var tvungen att vinna för att snabbt hitta tillbaka efter bakslaget i helgen som var. Som tur var för de vita så var det aldrig något snack om saken utan matchen var över innan den knappt hann börja.Det är aldrig lätt att återhämta sig efter en förlust i El Clàsico speciellt inte i omgång 33, därför är alla blickar just nu riktade mot Riazor där Real Madrid står för en tuff uppgift mot Deportivo La Coruña. Tre poäng skulle ge Real en psykologisk återhämtning och en behagligare resa mot säsongsavslutningen.Säsongens mest prestigefyllda match skulle spelas. Real Madrid mot Barcelona är den stjärnfyllda match som får universum att stå still. Det är ingen hemlighet att slutresultaten i dessa matcher påverkar fansen i större utsträckning än de brukar påverkar ligatabellen, dock var gårdagens match ett undantag. Hemmalaget hade möjlighet att punktera ligan, medan Barcelona hade möjlighet att väcka liv i ligan.Imorgon, fredag kl 12:00 öppnas dörrarna och framförallt de små bollarna som innehåller de fyra återstående lagen i detta champions league slutspel. Så sent som igår stod det klart att de semifinal klara lagen stavas Juventus, Atletico de Madrid, Monaco och Real Madrid – nu får vi också veta vilka lag som drabbar samman i jakten på en åtråvärd plats i finalen som i år spelas i Cardiff.Den "moraliska finalen" är en titel som utan tvekan kan sättas på denna match. Den innehåller så många matcher i själva matchen. Ancelotti mot sin lärjunge Zidane, Alonsos återkomst till Bernabeu och sist men inte minst två av världens bästa lag på plan. Denna match bjöd på allting och efter en otrolig dramatik så avancerade Real Madrid vidare till sin sjunde raka semifinal i Champions LeagueClash of the titans part II, vitt mot rött, Ronaldo vs Robben eller varför inte Zidane vs Ancelotti. Imorgon står världen still i ungefär två timmar då Real Madrid och Bayern München gör upp i en avgörande match om en plats i semifinalen utav årets upplaga av Champions League. Ett möte full av historia och prestige.Isco räddade ett nonchalant Real Madrid från ett onödigt poängtapp inför kommande helgens El Clásico. Andalusiern visade ännu en gång varför Florentino Pérez ska förlänga hans kontrakt.