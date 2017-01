Inför: Sevilla - Real Madrid

I den 18 omgången av den spanska ligan gästar Real Madrid Ramon Sanchez Pizjuan för en av säsongens svåraste bortamatcher. Ett riktigt test som ska visa om detta lag har det som krävs för att vinna ligan.



Det är nästan så att man vant sig att bygga upp till en match mot Sevilla . Morgondagens möte betyder 3 matcher lagen emellan på endast 11 dagar. Ett väldigt svårspelat Sevilla som Real Madrid lyckades slå ut i cupen med 6-3 totalt. Detta efter 3-0 på Bernabeu och sedan 3-3 i den mirakulösa matchen som räddade rekordet med 40 obesegrade matcher som man nu har. Livet leker helt enkelt för Zidane och hans lag just nu.Denna match kommer dock att testa Zidanes lag på många sätt. Vi vet att laget som grupp har testats många gånger. Där har man visat sig otroligt starka mentalt vid underlägen, inte minst i veckans möte mot Sevilla. Däremot kommer man också få ett riktigt test spelmässigt. Sampaolis Sevilla är ligans bästa lag på hemmaplan då man vunnit 7 av sina 8 hemmamatcher i år. Ramon Sanchez Pizjuan är möjligtvis en av världens svåraste arenor att besöka.Trots att Real Madrid faktiskt lyckades slå ut Sevilla ur cupen ska man inte ta någonting för givet. Sampaoli beskrev inför veckans cupmatch att den riktiga “finalen” kommer att spelas på söndag. Sevilla har fått ännu mer bränsle av hela situationen kring Ramos. Det har bokstavligt talat varit bland det ända som skrivits i spansk media sedan onsdagens match. Sevillas publik är missnöjda med Ramos firande efter målet och detta kommer med stor sannolikhet elda på de ännu mer än vanligt i morgondagens match. Därför ställs Real Madrid inför det kanske svåraste testet under sina 40 matcher som obesegrade imorgon.Målvakter: Navas, Casilla and Yáñez.Försvarare: Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo och Danilo.Mittfältare: Kroos, Kovacic, Casemiro, Modric och Asensio.Anfallare: Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano och Morata.Laget återvände samma kväll som matchen spelades och har sedan torsdagen tränat på som vanligt. På skadefronten har det skett en förändring och det är att Coentrao också dragit på sig en skada och missar matchen. Sedan saknas fortfarande Bale och Pepe med sina långtidsskador. James och Isco är närmare spel och tränade på sidan av laget. På grund av att de inte kunde delta i träningen är de alltså inte tillgängliga för spel.Kring laget förväntas Zidane återvända till sin 4-3-3 formation när nu Ronaldo och Modric återvänder. Positionen som är öppen är högermittfältet där han kan formera på många sätt. Den självklara lösningen hade för ett par veckor sedan varit Vazquez. Däremot har han precis kommit tillbaka från skada och insatsen i veckans match lovade inget fantastiskt. Istället kan han välja att starta med Asensio som presterat fantastiskt när han fått chansen. Det sista alternativet är Kovacic för att på något sätt säkra upp det centrala mittfältet. Personligen känner jag att den bästa lösningen är Asensio. Han är stekhet just nu och förtjänar att starta imorgon. Med detta sagt förväntas Zidane ställa upp med följande lag:NavasCarvajal- Varane- Ramos- MarceloModric- Casemiro- KroosAsensio- Benzema- RonaldoTruppen: Sergio Rico David Soria , Mariano, Lenglet, Rami, Nico Pareja, Mercado, Escudero, Kranevitter, Nzonzi, Iborra, Nasri, Franco Vázquez, Sarabia, Jovetic, Vitolo, Vietto och Ben Yedder.Sevilla har sen onsdagens möte gjort tre förändringar i truppen. In kommer N´Zonzi Vazquez och Mariano och ut går Ganso, Kiyotake och Correa.Tre förändringar som stärker truppen rejält. N´Zonzi har under hösten varit en av ligans bästa mittfältare och kommer förbättra onsdagens lag märkbart.I övrigt är det ett Sevilla som är i behov av att vinna för att hålla drömmen om ligaguldet vid liv. Det är faktiskt ettan som ställs mot tvåan och man ska nu faktiskt räkna in Sevilla som en seriös titelkandidat. Vinner man imorgon har man endast en poäng till Real Madrid. Då ska man dock ha i åtanke att Real Madrid har en match mindre. Vinner istället Real Madrid så har man fem poängs ledning med en match till godo. Då har man också alla topp 4 lag kvar på hemmaplan. Därmed är nog Sevilla och Barcelona s sista chans att hålla ligan vid liv imorgon.Även om man mirakulöst nog lyckades fortsätta obesegrade och nu har 40 matcher utan förlust ska man kunna kritisera Zidane. Han gjorde ett ganska grovt taktiskt misstag som man inte ens pratat om i Spanien eftersom Real Madrid ändå lyckades få med sig ett bra resultat.Han har bara ett år som tränare och har en del att lära. För mig är han världens bästa tränare när det gäller den mentala biten. Han har tagit ett psykiskt förstört lag från Benitez och gjort det till världens starkaste lag mentalt.Däremot har han sina brister taktiskt. I veckans match mot Sevilla valde han att ställa upp med en 4-4-2 uppställning. Det han enligt mig gjorde fel var att ge innermittfältarna tydliga direktiv att pressa Sevillas mittbackar. Det har fungerat tidigare med en 4-3-3 uppställning då man har två spelare kvar när en pressar. I veckans match var det ett stort hål när Kroos klev upp och pressade Sevillas mittbackar. Det straffade sig vid det första och tredje målet. Därför hoppas jag att man reparerar det till morgondagens match. För i mötet på Bernabeu ställde man upp en 4-3-3 uppställning och totalt pulveriserade Sevilla.Detta är verkligen en match i matchen imorgon. Sampaoli har varit tidigare varit erkänt skicklig tränare när det gäller just presspelet. Däremot är detta något Zidane etablerat nu under 2017 och det visade sig inte minst framgångsrikt i det första mötet mot Sevilla. Om man ser till de båda cupmatcherna så vann man kampen om presspelet i vardera match. Det var också den matchen som lagen dominerade spelmässigt. Nyckeln till båda tränarnas spel ligger i detta och den som vinner denna kamp kommer med stor sannolikhet att vinna matchen.är det en match jag verkligen ser fram emot. Ett riktigt test och vid seger tar man ett klart grepp om ligan. Inte minst är det ett styrkebevis för Zidanes lag nu som har 40 matcher som obesegrade. Det man ska komma ihåg är att en liga avgörs i sådana matcher som denna. Så få lag tar poäng här och därför är de extremt värdefulla. Därför bryr jag mig inte om hur man gör imorgon. Dömer domaren i fördel till Real spelar det ingen roll, lyckas man skrapa ihop en seger i slutet spelar det ingen roll. Tre poäng är tre poäng på Ramon Snachez Pizjuan och det är det enda som spelar någon roll imorgon.