Inför: Sporting de Gijón – Real Madrid

Ett Real Madrid utan BBC i truppen åker till de norra delarna av Spanien för att gästa bottenlaget Sporting Gijon.



Efter segern mot Bayern Munchen tidigare i veckan är det dags för Real Madrid att ladda om batteriena och ställa in siktet mot Sporting Gijon som jagar nytt kontrakt till nästa säsong.Ett reservbetonat Real Madrid är på jakt efter sin elfte raka match utan förlust och ska försöka behålla trepoängförsprånget till Barcelona Sporting Gijon befinner sig för tillfället på en 18:e plats i tabellen, fyra poäng upp till Leganes och säker mark. Men Zidane tar ingenting för givet.– Eftersom att det är ett La Liga -lag så ställs vi mot ett tufft motstånd. Även fast de haft sina problem under säsongen så är det ett lag som kan ställa till det för oss, sade Zidane under presskonferensen inför matchen.Gareth Bale fick utgå från matchen mot Bayern Munchen i Champions League efter att ha ådragit sig en skada. Zidane bekräftade att det rör sig om en tidigare vadskada och att walesaren missar matchen i Gijon. Det är dock fortfarande oklart om han hinner återhämta sig till returmötet i Champions League på tisdag.– Jag hoppas att han är tillbaka snart. Han har en svullnad på vaden, en muskelskada på samma ställe som han opererades på. Jag är orolig eftersom att jag inte gillar att se spelare skadade, speciellt inte under match, sade Zidane.Zinedine Zidane har tagit ut följande trupp till mötet:Kiko Casilla, Rubén YañezSergio Ramos, Nacho, Marcelo, Coentrao, Danilo, TejeroKroos, James, Casemiro, Modric, Asensio, IscoMorata, Lucas Vazquez, MarianoPotentiell startelva: Casilla; Danilo, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Isco; Lucas Vazquez, Morata, Asensio.Carvajal (avstängd), Ronaldo (vila), Benzema (vila), Bale (skada), Pepe (skada) och Varane (skada) har lämnats utanför truppen.Sedan tränaren Rubi tog över klubben i mittan av januari har Sporting Gijon enbart mäktat med två segrar.Rubi berättade på presskonferensen att hela laget är rejält revanschsuget efter förlusten senast mot Real Sociedad på Anoeta.– Vi vill komma tillbaka efter förlusten. Vi tror på oss själva och tror på att vi kan göra det här, sade Rubi som också berättade att en av deras bästa möjligheter blir att ta vara på kontringsspelet.Förre Real Madrid-spelaren Burgui missar matchen efter att ha dragit på sig sitt femte gula kort och därmed blivit avstängd.Sporting Gijons trupp:Cuéllar, Diego Mariño, Whalley, Babin, Jorge Meré, Amorebieta, Sergio Álvarez, Carlos Castro, Nacho Cases, Elderson, Canella, Lillo, Afif, Isma López, Carmona, Ndi, Xavi Torres, Vesga, Moi Gómez och Cop.Potentiell startelva: Cuellar; Lillo, Mere, Amorebieta, Canella; Alvarez, Mikel Vesga, Moi Gomez; Carmona, Cop, Isma Lopez.Sporting de Gijón – Real MadridEl Molinón, GijónLördag 15/4 klockan 16:15Viasat Fotboll + Viaplay1-3