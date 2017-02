Inför: Valencia - Real Madrid

Valencia tar emot serieledarna i den första av två hängmatcher för Los Galacticos.

VALENCIA



Valencia tar emot Los Blancos på Mestalla. Solkustklubben vars storhetstid ligger snart 20 år bakåt i tiden har haft kämpigt även denna säsong. Klubben ligger på en nuvarande 15 placering och bör inte längre ligga i riskzonen för nedflyttning då 7 poäng skiljer de ner till Gijón. Men för klubbens fans och spelare vill man nå högre upp och känna smaken av vad klubben en gång i tiden hörde hemma.



Form.

Mestalla brukar vanligtvis vara en kokande gryta där Valencia styr och ställer, men i år har man spelat 10 matcher hemma och endast vunnit 3 stycken och förlorat hela 5 matcher så hemmaformen är sviktande.Dock så kommer man från en stabil 2-0 seger mot



Skador och avstängningar.

De två talangfulla ytterbackarna Montoya och Gayá är tveksamma till spel medan Rodrigo Moreno är borta till mitten av april med en bruten ankel.



REAL MADRID

Bortalaget Real Madrid är fortfarande serieledare med Barca och



Form.

På sina 9 bortamatcher har Real Madrid endast förlorat en och det var i Sevilla när den imponerande streaken på 40 matcher utan förlust bröts. Annars har Reals bortaform varit stark med 6 segrar och 2 oavgjorda.



Skador och avstängningar.

Gareth Bale var i lördags äntligen tillbaks i spel och gjorde det avgörande 2-0 målet på typisk Bale manér. Utöver det är det endast Ramos som är osäker då han fick en smäll på höften mot Napoli, men han vilades mot Espanyol och han bör vara tillbaka i spel på Mestalla. Danilo är fortsatt skadad med ovisst comeback datum.



Förväntningar på matchen.

Zidane har sagt på presskonferensen inför att han fortsätter på ett roterande spår för att hålla sin trupp så fräsch som möjligt, den stora frågan är om Bale kommer starta eller får finna sig på bänken vid avspark. För Valencias del handlar det om att hålla tätt då man har släppt in hela 21 mål på hemmaplan.



Matchstart: 18: 45

Arena: Mestalla

Kanal: Viasat Fotboll samt Viaplay

2017-02-21 17:59:19

