Inför: Villarreal - Real Madrid

Efter det vitala poängtappet i veckans match mot Valencia har Real Madrid nu chans att återhämta sig. Man gästar Villarreal i det som blir spanska ligans 24:e omgång.

Efter förra veckans seger mot Osasuna såg möjligheterna till ett ligaguld enorma ut. Man ledde ligan med en poäng ner till Barcelona med två matcher mindre spelade. Läget försämrades däremot avsevärt efter veckans förlust mot Valencia . Nu ser förutsättningarna ut så att man leder ligan med en poäng och har en match mindre än alla andra topplag. Förvisso ställs Barcelona mot Atletico Madrid i helgens omgång men veckans resultat mot Valencia öppnade definitivt upp en liga som såg relativt stängd ut förra helgen.För motståndet står den här helgen Villarreal . Ett lag som Real Madrid under senare historia haft väldigt svårt mot. Man fick bland annat bara med sig en poäng från höstens möte på Santiago Bernabeu. El Madrigal är en borg för Villarreal och väldigt svårt att vinna på. Senast ett av spaniens tre bästa lag Barcelona, Real Madrid och Atletico Madrid vann där var i September 2014. Därför kan den här matchen också räknas som en av säsongens svåraste bortamatcher.“ Varanes skada är inte så farlig. Jag kan inte berätta för er när han kommer vara tillbaka. Däremot har vi andra spelare som är redo att spela.”“ Jag litar på Keylor väldigt mycket. Alla kan göra detta bättre, även jag. Jag litar på alla mina spelare.”“Vi håller huvudet högt även när vi inte vinner. Vi att vi måste förbättra saker.”Läget i Zidanes trupp har förbättrats avsevärt under de senaste veckorna. Till matchen mot Valencia hade han alla utom Danilo med sig. Till helgens match saknas också Varane som drog på sig en skada i veckans match.Kring laguttagningen kan vi vänta oss en ganska lik startelva till den i veckan mot Valencia. Gareth Bale ska enligt Zidane nu vara 100% redo fysiskt och kommer därför med stor sannolikhet ta en plats i startelvan. Detta resulterar i att BBC startar längst fram för första gången på över 100 dagar.I övrigt har debatten om målvakts positionen också väckts. Keylor Navas har sedan sin skada i Champions League finalen aldrig nått närheten av den nivån han hade förra säsongen. I många matcher har han också svarat för tabbar. Därför har också 67% i en undersökning hos Marca röstat på Kiko Casilla som förstemålvakt till helgens match mot Villarreal. Däremot förväntas ändå Navas få förtroende från start imorgon.NavasCarvajal- Ramos- Pepe- MarceloKroos- Casemiro- ModricBale- Benzema- Ronaldo“Den Gula Ubåten” som laget även kallas har under den senaste tiden presterat bra resultat. Man har endast en förlust under de 10 senaste matcherna i ligan. Detta gör att man nu parkerar på en sjätte plats i ligan. Endast 6 poäng efter Atletico Madrid och Champions League platsen. Med tanke på veckans uttåg ur Europa League så är detta lagets enda chans att kvalificera sig till Champions League nästa år. Därför kan vi förvänta oss att man ger allt för segern också.Eftersom att man föll med 0-4 i hemmamötet mot Roma så valde man att vila spelare under returmötet i torsdags. Därför ska alla lagets regelbundna startspelare vara utvilade och redo till helgens match. På skadefronten har man ett tungt avbräck i Nicola Sansone. Höstens succéspelare är trots sviktande form under den senaste tiden fortfarande lagets bästa målgörare i säsongens La Liga Villarreal har sedan Fran Escriba tog över gått över och blivit ett allt mer defensivt inriktat lag. Man spelar med en klassisk 4-4-2 där man helt klart prioriterar defensiven. Faktum är att man är ligans bästa defensiva lag med sina 15 insläppta mål på 23 matcher. Problemet ligger i offensiven där man endast gjort 30 mål i ligan hittills. Fran Escriba har väldigt defensiva laguttagningar där veteranen Bruno Soriano fortfarande kamperar på mitten. Den slutsatsen vi kan dra från allt detta är att Villarreal inte kommer spela någon glimrande fotboll imorgon. Fokuset kommer ligga på defensiven och 11 men bakom bollen.AsenjoGaspar- Ruiz- Musacchio- CostaSantos- Bruno- Trigueros- CastillejoLopez- BakambuVi kommer som sagt se ett väldigt defensivt inriktat Villarreal. Man är ligans bästa lag försvarsmässigt och har egentligen gett upp allt som har med anfallsspel att göra. Real Madrid har för vana att blanda och ge när man möter lag som står lågt och försvarar. Ser vi tillbaka till mötet mot Napoli fanns det en otrolig rörelse. När alla spelare vill så är Real Madrid kanske världens bästa lag på sista tredjedelen. Däremot finns det också en annan sida av myntet. Den fick vi verkligen bevittna mot Valencia. Efter hemmalagets 2-0 mål kunde Real Madrid aldrig egentligen hitta ett tryck. Rörelsen under de sista 30 minuterna var bland det sämsta jag bevittnat under den här säsongen. Därför gäller det att få igång laget som mot Napoli. Annars kommer man definitivt inte vinna morgondagens match.Det här är ännu en gång också kopplat till Villarreals spelstil och problemen mot Valencia. Real Madrid släpper i matchen mot Valencia in två mål på extremt dåliga defensiva omställningar. Främst i det här fallet av Marcelo som löper hem lika snabbt i defensiven som en gammal dam. Villarreal har verkligen ingenting annat än sina omställningar. Stoppar man detta kommer man inte ge Villarreal några chanser. Därför är detta en stor nyckel till segern imorgon.Jag var nog precis som många andra förbannad efter veckans match mot Valencia. Ramos sa i veckan att det inte var brist på inställning, däremot håller jag inte med. Enligt mig visade laget extremt dålig inställning och rent av underskattade ett taggat Valencia. Det absolut sista jag vill nu är att sitta där i Maj och se tillbaka hur Real Madrid kastade bort ligan på grund av dålig inställning. Det är i matcher som denna som ligan avgörs. Matcher där inga av de andra topplagen vinner. Då åker en riktig mästare ditt och visar var skåpet ska stå. Därför ber jag spelarna, Zidane och hela ledarstaben om tre poäng. Ingenting annat. Det spelar ingen roll hur de gör det, se bara till att avståndet minst är detsamma till Barcelona imorgon 22:45.