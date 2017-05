James och Morata sköt segern till Real Madrid

För oss som har följt Granada under säsongen är deras defensiva lojhet ingen nyhet och de visade inga tendenser på förbättring när Real Madrid besökte Los Cármenes under lördagen. Granada har fortfarande kvar den defensiva mentalitet som Paco Jémez ingöt i dem i början av säsongen. Vilket vi alla som känner Paco är ingen alls och det är därför Granda har släppt in näst mest mål i La Liga den här säsongen och åker ur. För den tränaren som tar över laget i Segunda finns mycket att åtgärda.

Nog om Granada, återigen visade Real Madrids B-lag att de inte sviker Zidane när chanserna ges. Redan i den tredje minuten löpte Lucas Vazquez sig fri bakom en sovande Aly Mallé i Granada och spelade fram James till Real Madrids första mål för dagen. Bara åtta minuter senare kunde James nicka in sitt andra mål efter att Coentrao dribblat sig för förbi Foulquier och serverat ett sublimt inlägg. Coentrao som bara har gjort fem framträdanden för Real Madrid den här säsongen visade mot Granada varför Jose Mourinho en gång i tiden värderade honom högre än Marcelo,

Denna match var ännu ett “statement” från Morata, som gjorde de två avslutande målen för Real Madrid på typiskt nummer nio manér. I och med målen har 24-åringen nu gjort två mål mer än Benzema den här säsongen, trots att ha spelat elva matcher mindre. Visst är det kul att Morata höjer sitt transfervärde, men det är samtidigt tråkigt att en hemmason som konstant levererar när chanserna ges inte ens tas på allvar när Benzema underpresterar och förmodligen kommer att lämna oss i sommar.

Det finns egentligen inte så mycket mer att säga om den här matchen, förutom att Granada i den andra halvleken lyckas återhämta sig och inte lät det rinna iväg ännu mer. Defensivt behövde inte Real Madrid anstränga sig nämnvärt och de gångerna det fanns tendenser till farligheter var Kovacic, Casemiro, Vazquez eller Ramos där för att förhindra i tid. Det speglades även i skottstatistiken, där Granada enbart lyckades åstadkomma tre skott på mål under hela matchen.

One down, three to go. Det är ingen hemlighet att vi madridistas redan har tankarna någon annanstans. För det är de kommande tre matcherna mot Sevilla , Celta och Malaga som kommer att avgöra om det blir den första ligatiteln på fem år eller inte. Men först är det dags för Champions League , a por la duodécima!