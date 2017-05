Krönika: Florentino Perez, ett kulinariskt geni

Ligamästare!! Vad bör vi förstärka inför nästa säsong? Juste, vi har ju en Champions League-final att ta itu med först! Ta med vin, för jag har hittat ett nytt recept jag skulle vilja testa!

Med ett par dagar kvar till ännu en Champions League final kan man lugnt konstatera att Florentino Perez har lyckats med huvuduppgiften han hade då han återtog presidentposten: att få Real Madrid tillbaka på den absoluta toppen. Klubben såg ut som en smaklös soppa, och då krävs det en riktig mästare för att balansera smakerna enligt smaklökarnas tycke.Allt började med en intensiv sommar 2009 då man skulle “värva ikapp för alla förlorade år”. Termen ‘galacticos’ blev vardagsmat i media. Detta i takt med att världsspelare och tränare skrev på för den största klubben i den spanska huvudstaden. Florentino Perez ordnade även en position i styrelsen för den föredetta storspelaren Zinedine Zidane. Att framgång inte alltid nödvändigtvis kommer till den som värvar störst, bevisades då man trots antalet stjärnor i truppen, hade svårt att leka hem titlarna, som publiken på Santiago Bernabeu kräver.Låt oss snabbspola fram till idag, år 2017. Klubben ser starkare ut än någonsin, både sett till organisationen och truppen. Perez beslut att ha med legendariske Zinedine Zidane i sitt team har kanske visat sig vara Perez smartaste drag. Zidane gick från att sitta på en diplomatisk position i ledningen, till att bli framgångsrika Carlo Ancelottis assisterande coach i Real Madrids A-lag, för att sedan gå vidare som huvudcoach i Castilla (B-laget) med slutdestination som huvudcoach för Real Madrids A-lag. Att anställa sina tidigare ‘galacticos’ är något Perez har fått god smak för. Guti tränar för tillfället Juvenil A samtidigt som Solari tränar Castilla, även Raúl förväntas bli tillsatt på en position inom ledningen efter nuvarande säsong.Ett annat framgångsrikt drag från Perez har varit hanteringen utav talanger. Real Madrids ledning har valt att låna ut eller sälja talangfulla spelare med en återköpsklausul. Det har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att förbereda de unga spelarna för vad som komma skall, om de vill dra på sig den vita dressen i framtiden. Klivet från Castilla till A-laget har många gånger visat sig vara för stort. Vilket har lett till att många talanger misslyckats ta vara på chansen, eller helt enkelt inte klarat av pressen det innebär att spela i Real Madrid. Efter Daniel Carvajals framgångsrika sejour i Bundesliga -klubben Bayern Leverkusen, fick Real Madrid äntligen en värdig ersättare till Michel Salgado. Kort därpå dök det upp en drös återvändare som samlat på sig tillräckligt med erfarenhet för att spela i Real Madrid. Allt från reservmålvakten Kiko Casilla, till målsprutan Alvaro Morata har fått chansen att återvända till sin moderklubb. Att ha både ledare och spelare som har ett långt förflutet inom klubben har lett till ett otroligt gynnsamt klimat samt klubbkänsla. Denna starka klubbkänsla har gjort sig påtaglig då det har varit dags att rotera truppen. Samtliga spelare tycks sätta sina egon åt sidan, och presterar bra då de blir uttagna i matchtruppen, samtidigt som man inte hör särskilt mycket klagomål när det är dags för att sitta på bänken.Att Zidane har en fotbollshjärna som lever på syret som avges av gräset på fotbollsplanen, går det inte att förminska lugnet fransosen har bringt laget. Förutom att lagets spelare och lagets coach har samlat på sig erfarenhet, har även president Perez samlat på sig massvis med erfarenhet under sina år vid rodret. Ogenomtänkta värvningar (Faubert, Owen osv) är nu ett minne blott. Uppsägningen av Ancelotti blev ifrågasatt av nästintill hela världen, sedan dess har Perez klarat sig från pressens negativa toner. Tillsammans med erfarenheten hos ledarna och spelarna, har även talangen hos ledarna och spelarna sett till att Florentino Perez behövt addera en sista ingrediens för ett vinnande recept. Nämligen trygghet. Förra årets lugna Silly Season är ett bevis på detta. Att man ‘endast’ tog tillbaka Marco Asensio (lån hos Espanyol ) och köpte tillbaka Alvaro Morata (300milj från Juventus) gjorde många utomstående besvikna. De flesta brukar förvänta sig spektakulära affärer varje sommar från Perez sida. Inför denna säsongen spetsade man endast till laget.I och med kontinuiteten inom klubben har en efterlängtad trygghet börjat blomstra upp på ytan. En trygghet som förstärks av Zidanes ständiga rotationer under säsongen. Majoriteten av spelarna känner sig bekväma i sin roll, och majoriteten av spelarna känner sig viktiga för laget. Tecken på detta syntes i omgången efter förlusten på hemmaplan mot Barcelona (2-3). Motståndet hette Deportivo la Curuna, och Zidane ställde upp med s.k. B-laget. Matchen slutade med en 2-6 vinst för Real Madrid, och laget hade stått för en utav säsongens bästa insatser.Oavsett utgången på Champions League finalen på lördag, kan Real Madrid knyta ihop säcken för en stabil säsong. Med en vinst blir säcken något svårare att knyta ihop, med tanke på det feta innehållet. Just vinst känns nästintill som en overkligt bedrift med tanke på att det skulle innebära att laget blir historiskt. Det har nämligen gått hela 27 år sedan en klubb lyckats vinna turneringen två år i rad. Senaste klubben att lyckas med denna bedrift är AC Milan, som vann turneringen 1988/89 samt 1989/90. Tänka sig att det endast var ett par månader sedan många fotbollsexperter ifrågasatte Zidanes kapacitet som tränare.Efter finalen väntar, förutom en försäsongsturné, främst Silly Season igen. Vilka positioner anser ledningen behöva (om någon nu behöver?) förändring lär bli intressant att följa. James och Pepe ses som klara för försäljning, samtidigt som Morata har uttalat att han kommer ta ställning till sin egen framtid efter Champions League-finalen. Anländer i sådant fall Mbappé och Vallejo? Eller öppnar Perez plånboken och satsar på Bonucci? Kommer Marcos Llorente tillbaka för att avlasta Casemiro? Det är svårt att inte ägna Silly Season en tanke trots en stundande Champions League-final. Förhoppningsvis är spelarna än mer fokuserade än undertecknad, och utnyttjar de tre huvudingredienserna under lördagens final, nämligen erfarenheten, talangen och tryggheten för att lyfta klubbens tolfte Champions League-titel.