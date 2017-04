Leganes - Real Madrid 2-4

Real Madrid begav sig för dagen söderut med en något försvagad elva eftersom det vilades inför Madrid-derbyt och Champions League. Detta gjorde att ett flertal spelare i truppen fick viktiga minuter som kan vara avgörande när truppen kommer matchas hårt framöver.

StartelvorLeganesSerantesRico-Siovas-Mantovani-Bustinza-TitoGabriel-Perez-Timor-SzymanowskiLucianoNavasDanilo-Nacho-Ramos-MarceloRodríguez-Casemiro-KovavicVazquez-Morata-AsensioReal Madrid startar första halvlek väldigt piggt med en hög och intensiv press som gör att de kan vinna bollen högt upp på planen. Precis en sådan bollvinst genomför Marco Asensio i den 15:e minuten där han med fint driv tar sig förbi två spelare för att sedan spela fram en fristående James Rodríguez som spräcker nollan. Snabbt därefter får Real Madrid en hörna där Àlvaro Morata dyker upp som gubben i lådan och nickar in 0-2 ifrån en snäv vinkel. Spelarna i Leganes hinner knappt återhämta sig innan Mateo Kovavic hittar en fin yta centralt i banan som han utnyttjar på ett perfekt sätt genom att spela fram Morata som avslutar ett fint anfall på ett mycket behärskat sätt. Under matchens knappa 23 minuter har Real Madrid spelat en väldigt rörlig fotboll med en hög press som ställer till stora problem för Leganes. När matchen börjar ticka upp mot den 32:a minuten utnyttjar Leganes ett okoncentrerat Real Madrid-försvar med en djupledsboll som Keylor Navas kommer ut väldigt sent på och ställningen 1-3 är ett faktum. Snabbt därpå får Leganes en hörna som de utnyttjar genom att störa Sergio Ramos så pass att han nickar fram bollen till en fristående Leganesspelare som gör 2-3. Sista delen av andra halvlek kontrollerar Real Madrid och det skapas ett antal vassa chanser som tyvärr inte förvaltas till fullo.Andra halvlek hinner knappt börja innan James slår en fin frispark som Morata är först på men som nickas in i mål via en Leganes. Hattrick av Morata och 2-4 till Real Madrid. Efter målet kontrollerar Real Madrid bollinnehavet tydligt och gör det svårt för Leganes, vars hopp tydligt har släckts. Zidane byter ut James mot Isco i den 72:a minuten där James visar en tydlig frustation när han kliver av planen. Matchen känns avslagen trots att båda lagen har ett par chanser, dock av det mindre farliga slaget. I den 89:e minuten bör Vazquez efter en fin aktion noteras i målprotokollet men avslutet är tyvärr av den svagare sorten. Domaren blåser av och resultatet skrivs 2-4 till Real MadridReflektioner:Zidane valde att vila ett stort antal spelare inför de två kommande stormatcherna och detta gjorde att ett flertal spelare såsom Ansensio, Morata, Danilo, James och Kovavic fick viktiga minuter i benen. Trots två insläppta mål genomförde Real Madrid en anfallsmässigt fin match där rörligheten och kombinationsspelet stack ut. Dagens höjdpunkt förutom tre viktiga poäng var Ansensios fina insats där han verkligen visar vilken talang han besitter. Det som dock är en fortsatt negativ trend är Marcelos inställning till att försvara, han blev bortgjord ett antal gånger och valde heller inte att ta jobbet hem när det krävdes. Den andra negativa trenden är Navas målvaktsspel som, om detta fortsätter, måste Real Madrid verkligen ta en rejäl funderare kring huruvida det behövs en ny förstamålvakt till nästkommande säsong.Spelarbetyg:Navas- 1+Har inte mycket att göra idag utom ett ytterst tveksamt ingripande vid 1-3 målet där han kommer ut försent. Känslan är att självförtroendet ifrån förra säsongen är som bortblåst.Danilo- 3Blandar mycket som vanligt men idag finns det fler positiva aktioner än negativa. Många fina offensiva aktioner i framförallt första halvlek. Står dock och sover vid 1-3 där han missar helt att det kommer en djupledslöpning bakom ryggen.Nacho- 3Syns inte mycket men gör precis det han ska. Otroligt hög lägsta nivå som aldrig gör en dålig match.Ramos- 2-Inblandad i båda målen även om det är svårt att ge honom skulden för något av dem. Hög felprocent i uppspelsfasen som drar ner betyget.Marcelo-2En svag tvåa där han inte riktigt når upp till normal nivå offensivt. Viljesvag när det kommer till att spela försvarsspel som faktiskt ingår i en ytterbacksroll.Rodriguez- 3 (ut 72)Något osynlig idag trots att han noteras för en assist och ett mål. När han väl har bollen gör han nästintill alltid något kreativt med den. Visar tydlig frustation när han byts ut mot Isco i 70:e minuten som kan tolkas att han inte är nöjd med hans situation för tillfället.Casemiro- 2+Vinner som vanligt mycket dueller på mitten och är ett bra stöd åt backlinjen. Har ibland möjligheten att hota mer i sitt passningsspel än han gör.Kovavic- 2+ (ut 81)Vill alltid göra något konstruktivt med bollen och har ett unikt driv när han sätter fart. Väldigt fin aktion vid 0-3 där han frispelar Morata.Vazquez- 2Löpvillig men saknar spets vid sista tredjedelen. Har tillräckligt med chanser idag för att minst göra ett mål.Morata- 4 (ut 78)Väldigt rörlig i spelet även om han inte har allt för många bollkontakter men är alltid på rätt ställe. Visar med sitt hattrick att han verkligen vill vara med och konkurrera om startplatsen som ordinarie i Real Madrid. Hur länge kan Zidane priotera Benzema före honom?Asensio- 4Lite högt betyg kanske men Asensio visar verkligen idag vilken fin potential han har. Fin teknik, bra driv och hotar rejält i sista tredjedelen. Kan förbättra sin beslutsförmåga i vissa situationer men det kommer garantera komma med tiden.Inhoppare:Isco: 2 (in 72)Kom in och hjälpte Real Madrid att kontrollera matchen. Visar upp sin väldigt fina teknik vid ett flertal sekvenser.Mariano (in 78)Tog ett par fina djupledslöpningar utan att få bollen. Får visa upp sin snabbhet några gånger.Modric (in 81)Spelade för kort för att rättvist betygsättas.Leganes-Real MadridSkott på mål: 3-8Hörnor: 4-4Bollinnehav 38-62