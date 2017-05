Malaga - Real: Ligatiteln är äntligen vår!

Malaga - Real Madrid, La Rosaleda. Denna kväll kunde inget stoppa de vita ifrån att åter vinna ligan.

Navas;Danilo - Varane - Ramos - Marcelo;Modric - Casemiro (Kovacic 66) - Kroos;Isco (James 66);Benzema (Morata 73) - RonaldoKameni;Torres - Hernandez - Villanueva - Ricca;Camacho;Keko (Castro 60) - Recio - Fornals - Jony (Duda 72):Sandro (Dias 69)Matchen hann knappt inledas innan Real bröt en slarvig passning långt in på Malagas planhalva och när Isco, sedvanligt graciöst, slog en smörpassning med yttersidan till en framstormande Ronaldo visste vi alla vad som väntade. 1-0 efter att Ronaldo iskallt rundat Kameni i matchens andra minut. SIUUUUUU!De som förväntade sig lugn och ro känner knappast detta lag särskilt väl - Malaga etablerade ett ganska farligt anfallspel och var flera gånger nära på att få utdeldning. Föga överraskande var det den föredetta Barcelona spelaren Sandro som inledde kavalkaden med ett lågt skott mot den främre stolpen. Han följde upp det men en briljant frispark som tvingade en för dagen lysande Keylor Navas till en strålande räddning.När Malaga gick fram med relativt mycket folk uppstod givetvis ytor för marängerna. Efter fint spel på vänsterkanten och ett turligt inspel från Benzema skapade Ronaldo en öppning men det räckte inte riktigt till, 2-0 skulle vi få vänta på tills den andra halvleken.När halvleken led mot sitt slut mattades temot av och Malaga körde ofta fast medan huvudstadslaget försökte sänka tempot genom att låta det bollskickliga mittfältet rulla bollen sinsemellan.Den andra halvleken inleddes med ett mindre ställningskrig som ingen riktigt vann och de heta chanserna uppstod inte förrän Kroos slog in en fin hörna i den 55e minuten. Bollen gick mot Ramos som märkligt nog stod helt omarkerad, han fick denna gång iväg ett avslut med foten som Kameni räddade, lyckligtvis studsade bollen via Varane till Benzema som säkert satte bollen i mål. 2-0, möjligtvis var det offside men vad gör det en kväll som denna?Efter målet kändes det som att Real blev lite väl passiva och man satt konstant med hjärtat i halsgropen trots att det krävdes tre mål för Malaga. Det berodde kanske mer på matcgens betydelse en någon rimlig kalkyl för även om chanser uppstod så var en förlust aldrig nära. Dessutom stack Real upp på flertalet farliga kontringar, blandannat var Modric nära att få kröna en fin insats med ett mål efter ett lysande inspel från Danilo.Malaga spelarna blev, ju längre matchen led, allt mer sega och den vilja de stundvis visade upp i den första halvleken blev allt mer sällsynt, det var skrivet i stjärnorna att detta skulle bli de vitas kväll.Matchen avslutades signifikativt med att Navas gjorde en lysande räddning efter att de tillresta bortasupportrarna redan börjat skandera "CAMPEONES".Ett tidigt mål från den övermänskligt bra Ronaldo sänkte pulsen hos många madridistas och trots tveksamt försvarsspel höll vi nollan tack vare Navas. Det kändes bitvis som att vi hade en högre växel i bagaget ifall det hade behövts och det var väl lite betryggande iallafall. Att detta lag ska svika när det gäller känns väldigt avlägset. Ronaldo, Modric och grabbarna gör nästan alltid vad som krävs.En ökenvandring på fem år med en del hägringar på vägen har nu, äntligen, nått sin ände. Titeln är åter hos de mesta mästarna och kanske är det början på en ny storhetstid vi bevittnar!33.Hala Madrid!Lysande, räddade allt.Är inte särskilt vass defensivt men bidrogen del i offensiven denna match. Hade kunnat få en assist.Gör det bra och känns trygg.Känns ibland lite övertänd och hamnar då ur positionmen gör det bra överlag och bidrar offensivt. Högst delaktig i2-0 målet.Gör en ganska solid match, inte hans bästa match men bidrarfortfarande.Dominant, skapade en del och gjorde nästan mål. Otroligt viktigoffensivt och defensivt.Gör sitt jobb bra.Styr spelet och slarvar sällan. Stabil.Assisterar Ronaldo och rör sig väl- Lite slarvigare än vanligtmen fortfarande väldigt, väldigt bra.Företagsam samt målskytt. Formen är uppåtgående.Gör det extremt viktiga 1-0 målet och är inblandad i ganska mycket.Avgörande.---Gör inget märkvärdigt men inte heller något dåligt.Gör det ganska bra men spelar, likt James och Morata, inte super mycket.Vill, som alltid, mycket. Inblandad i någon situation men han fick inte riktigttill det idag.