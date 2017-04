2017-04-29 16:15

Real Madrid - Valencia

2-1



Marcelos sena mål håller La Liga drömmen levande

Ännu en gång fick Real Madrid fansen lida fram till de sista tio minuterna innan ett sent mål räddade La Liga drömmen denna lördagseftermiddag i Santiago Bernabéu som slutade med tre poäng för Los Blancos.









Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Casemiro, Kroos, James, Modric, Ronaldo; Benzema.





Alves; Montoya, Garay, Mangala, Lato; Parejo, Soler; Munir, Orellana, Nani; Mina.



Första halvlek

Real Madrid försökte dominera matchen tidigt men Valencia som hade kommit till Bernabéu med tre förluster i rad visade tidigt in i matchen att de var redo att ge allt för att stoppa Los Blancos. Redan några minuter in i matchen tog Valencia nästan ledningen när



Andra halvlek

Real Madrid började offensivt och under 57:e minuten dömdes det straff för Real Madrid när Parejo ska ha dragit ner Luka Modric i straffområdet. Straffen kändes relativ hård dömd gentemot Valencia men



Zidane gjorde ett offensivt byte genom att byta ut James mot Asensio i hopp om ett andra mål men Los Blancos utnyttjade som bekant inte chanserna de fick. Detta ledde till att Zidane gjorde ett till byte, denna gång Morata in för Benzema där Benzema mötes av burop från Santiago Bernabéu publiken som var oerhörd missnöjd med hans prestation.

Valencia fortsatte att hota och känslan av att Valencia skulle få sitt efterlängtade mål kändes allt mer starkare. I 82:a minuten fick Valencia en frispark som var orsakad av Casemiro där Parejo sköt in ett ambitiöst skott och ledde till ett vackert mål som stressade Real Madrid. Med endast sex minuter kvar verkade drömmen om



Allmäna tankar

Real Madrid lyckades ta tre oerhört viktiga poäng men det går ändå att ifrågasätta Madridlagets spel. Under sju matcher denna säsong har Real Madrid lyckats vinna genom sena mål vilket får en att undra över lagets effektivitet under 90 minuter. Det faktum att målgörandet och målchanserna är så få under de senaste matcherna är bekymmersamt. Varför tar Real Madrid inte vara på sina chanser? Hur länge kan Real Madrid förlita sig på att en spelare gör mål i sista minuten och räddar laget? Sådana frågor dyker upp när man bevittnar Real Madrids prestation idag men man kan endast hoppas att Zidane & Co kan hantera denna problematik och effektivisera spelet.





Spelarbetyg:



Navas 3

Stabil insats av Navas som hade några få fina räddningar.



Carvajal 4+

En oerhörd imponerande insats av Carvajal som återigen visar att han är världens bästa högerback. Assisterade första målet och hans fina rörelser och passningar lyste upp spelet.



Nacho 3+

En mycket stabil insats av Nacho som genom sin snabbhet och skicklighet alltid går att lita på.



Ramos -3

Hade några få misstag i början av matchen men bättrade sig senare.



Marcelo 5

De senaste matcherna har vi sett glimtar av en väldigt pigg och alert Marcelo i offensiven men i dagens match visade Marcelo hur viktig han är i sin position när han med sitt avgörande mål räddar La liga drömmen.



Casemiro -3

Senaste matcherna har Casemiros aggresivitet på planen ökat där han bland annat riskerat många gula kort och därmed även röda. Brassen som hade ett gult kort i dagens match uppförde sig hänsynslöst vilket kunde ha lett till ett rött kort om det inte var för domarens beslut att låta det glida förbi.



Kroos 3+

Kroos prestation är stabil och drivande som alltid.



James 4+

En mycket hårt arbetande James som löpte och jagade boll överallt på plan. Colombianen visade verkligen att han förtjänar att starta och briljerade.



Modric 4+

Kroaten presterade på en hög nivå i dagens match och visade upp Masetro-egenskaperna som vi alla associerar med honom.



Ronaldo 3+

Hade ett antal missade chanser men fick sitt mål i första halvlek och visade upp en stabil insats.



Benzema 1

Karim Benzema försökte tillföra matchen med något men lyckades tyvärr inte. Många målchanser missades och hans form är oerhört ifrågasatt nu.



Asensio 3

Stabilt inhopp av Asensio som rörde sig bra och försökte tillföra till något men inte fick med sig ett mål.



Morata 3+

Ett annat lyckat inhopp som ledde till en assist.



Lucas Vazquez

Real Madrid-Valencia Keylor Navas

Dani Carvajal

Nacho

Sergio Ramos

Marcelo

Luka Modric

Casemiro

Toni Kroos

James Rodriguez

Karim Benzema

Cristiano Ronaldo



Avbytare

Marco Asensio

Kiko Casilla

Danilo

Isco

Mateo Kovacic

Alvaro Morata

Lucas Vazquez

Diego Alves

Martin Montoya

Ezequiel Garay

Eliaquim Mangala

Toni Lato

Dani Parejo

Carlos Soler

Munir El Haddadi

Fabian Orellana

Nani

Santi Mina



Avbytare

Aderlan Santos

Zakaria Bakkali

Jaume Domenech

Gaya

Alvaro Medran

Rodrigo Moreno

Eugeni Valderrama Domenech



2017-04-29 21:33:53

