CD Leganés - Real Madrid



Historisk kväll i Leganés när Real kommer på besök

Real Madrid ska åka söderut till utkanten av huvudstaden för att försvara sin ledning i toppen sent ikväll, los blancos gästar Estadio de Butarque för första gången någonsin i La liga för att ta sig an nykomlingarna Leganés i den trettionde omgången av La Liga.



Leganés O O O V F V

För första gången någonsin i klubbens 88 åringa historia blev Leganés klara för spel i La liga inför den här säsongen. Laget inledde säsongen starkt men har efter det haft en lång period av negativa resultat där nästan inget har funkat i spelet. I dagsläget är Leganés i behov av att plocka så många poäng så möjligt resten av säsongen för att klara ett nytt kontrakt, speciellt i matcherna på hemma plan. Hemmafansen och laget har länge längtat efter den här matchen som är lite av säsongens höjdpunkt och nu när formen pekar uppåt lär de bli extra motiverade när galácticos kommer på besök.



Tränaren Asier Garitanos 4-2-3-1 system ser ut att ha fått kontinuitet och trots att de är i en komplicerad position har laget fått igång sitt spel rejält med hjälp av några nyförvärv i januari och befinner sig i den bästa perioden hittills den här säsongen. Efter endast en förlust på de sex senaste matcherna där bland annat poäng vanns borta mot



Spanjoren Garitano har de senaste månaderna främst fått igång två saker, dels försvarsspelet där mittbacksparet Matovani och Siovas håller tätt bakåt och vinner det mesta på huvudet, vilket märks tydligt då laget bara har släppt in tre mål på de sex senaste matcherna. Han har också fått igång kontringsspelet där argentinaren Alexander Szymanowski och brassen Gabriel kan agera både framspelare och avslutare, tydligen lönar det sig med att ha ett par spelskickliga sydamerikaner på offensiv planhalva som gör jobbet.

Mittfältsmotorn Eric Moran är avstängd och kommer inte till spel.





Real Madrid V V V V V

Trupp: Navas, Casilla,Yáñez– Carvajal, Ramos. Pepe, Nacho, Danilo, Marcelo– Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco, James, Lucas Vázquez, –Benzema, Morata & Mariano.



Efter uppvärmningsmatchen hemma mot Alaves i söndags går nu marängerna in i den frenetiska perioden på allvar. Kvällens match mot lokal konkurrenten Leganés är det första riktiga testet som väntar under april och en uppladdning inför de stora matcherna nästa vecka. Real har aldrig någonsin förlorat mot Leganés i samtliga sju möten lagen emellan sedan 1930, senast lagen möttes i november på Santiago Bernabeu vann storebror med 3–0 och Gareth Bale blev tvåmålsskytt.



Real Madrid går in i matchen med fem raka vinster och har ett ända mål vilket är att ta tre poäng och behålla serieledningen. Serieledarna har gjort mål i 50 matcher i sträck och det är inget spanskt lag som kan matcha den bedriften.

Nyckeln är att samtliga spelare ger 110 %, är fokuserade och absolut inte underskattar Leganés. Real får inte sjunka in i deras bolltempo och måste vara väldigt effektiva när lägen uppstår. Leganés kommer troligen att backa hem om de inte får tag i bollen och försöka ligga på kontringar vilket de har lyckats bra med på sistone, inte minst i matcherna mot



För Zidanes del handlar det om att motivera och toppa formen på samtliga spelare för att ha alla redo nu när allt står på spel. Leganés är sista chansen, han måste verkligen göra bättre individuella förberedelser inför den här matchen dels på grund av att varje match är lika viktig i dagsläget men också för att vara noggrant förberedd till de stora matcherna den här månaden.



Under den senaste träningen hade Zidane tillgång till hela truppen förutom Raphael Varane som är skadad och blir borta ca en månad. Med tanke på det intensiva schemat som väntar blir det säkerligen stora förändringar i startelvan. Carvajal ligger på fyra gula kort och riskerar att missa derbyt mot Atletico på lördag men är han med i truppen och kommer troligtvis att spela.



Trolig startelva:



Navas



Carvajal – Ramos© – Nacho – Marcelo



Modric – Casemiro



Lucas – James – Isco



Morata



Några citat från Zidanes presskonferens:



”Lätta matcher existerar inte, det kommer att bli en tuff match mot ett lag som har gjort det bra på sistone”



”Vi fokuserar oss på att spela fotboll, göra bra saker och vinna matcher. Resten bryr vi oss inte om”.



”Säsongen har varit upp och ner men tillsammans har vi uppnått det vi hade planerad än så länge, men det är en ny match imorgon och tre poäng står på spel. I dagsläget är jag nöjd”



”Jag vill ha kvar Isco och James nästa säsong”



”Ronaldo och Bale ser fram emot att avsluta säsongen på bästa sätt”





Fakta: Real har tappat 7 av 9 poäng på just matcher som har spelats på onsdagar i ligan men också haft svårt med övriga resultat just under samma dag. Real – Villareal 1–1 Valencia – Real 2–1 Real – Las Palmas 3–3 Carvajal spelade i Leganés ungdomslag i ca fyra år innan han flyttade till Real Madrid

Alberto Bueno som spåddes bli nästa Raul när han spelade i Juvenil A & RM castilla är nu 29 år och spelar för Leganés.

Ronaldo och Benzema har aldrig gjort mål mot Leganés. Tid: 21:30

Domare: Alfonso Alvarez

Publik kapacitet: 10 958

Tv: Viasat Fotboll & Viaply

Tips: 1–2





Källa: Marca.com & Real Madrid.com



Hala Madrid

Real Madrid ska åka söderut till utkanten av huvudstaden för att försvara sin ledning i toppen sent ikväll, los blancos gästar Estadio de Butarque för första gången någonsin i La liga för att ta sig an nykomlingarna Leganés i den trettionde omgången av La Liga.