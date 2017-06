När hjärtat säger en sak men hjärnan en annan

Sedan 2011 har han vunnit minst en titel varje år och varit högst bidragande till många av framgångarna. Det var däremot inte självklart att Álvaro Morata skulle vara där han är idag och frågan är var han befinner sig nästa säsong. Det finns dock ett löfte att infria innan denna säsong är över.



”Det var underbart att få höra Bernabéupubliken sjunga mitt namn och de visar sitt stöd för oss Castillaspelare som fått chansen i år.”





Debuten mot Zaragoza





Meriter

13:e maj 2015Álvaro Morata lämnar Santiago Bernabeu som målskytt och har tagit sin klubb till Champions League -final. Problemet är bara att han inte har gjort det med Real Madrid , utan mot Real Madrid med sin dåvarande klubb Juventus.Vi tar det från början. Álvaro Borja Morata Martín föddes i Madrid den 23:e oktober 1992. I tidig ålder var både Real Madrid och Atletico Madrid ute efter att plocka över honom men föräldrarna tyckte att skolan var viktigare och fotbollen fick vänta lite. När väl resultaten i skolan såg bättre ut hamnade Morata i Atleticos akademi då det var närmare från hemmet. Det var början på en period som Morata tappade lusten för fotboll och var nära att välja en annan sport istället. "Det var ett tag som jag inte njöt av fotbollen och funderade på att välja tennisen, som jag tyckte jag var bättre på, men jag hade inte skallen för det eftersom jag var alldeles för otålig och jag är dessutom en lagspelare."Morata valde att träna med Zona Norte, en mindre klubb, i ett år och det är inget han ångrar idag. ”Jag tror att det året var avgörande för min framtid då jag började njuta av fotbollen igen och gjorde fler mål än någon annan. Efter att ha varit i Getafe en säsong kom Real Madrid in i bilden igen och det var en dröm som gick i uppfyllelse. Jag var då tvungen att välja: fortsätta att vara ett barn och njuta av att spela fotboll eller försöka att bli professionell. Sedan dess har tiden flugit förbi.”2008 inledde Morata sin Real Madrid-karriär och firade framgångar omgående. Efter en lyckad säsong 09/10 med två titlar i Juvenil A och 34 gjorda mål blev det uppflyttning till Castilla 2010. Strax efter det, samma sommar, skulle en chockad Morata få chansen av Mourinho att åka med a-laget på försäsongsturné till USA. ”Jag var i Málaga på semester och fick ett samtal om att jag skulle åka till USA. Jag blev nervös och visste inte vad jag skulle göra samtidigt som jag började gråta. Jag hoppade på första bästa tåget hem och jag visste inte ens var jag hade mitt pass. Det är fantastiska ögonblick och försäsongen var galen. Jag kom in istället för Cristiano Ronaldo i första matchen och jag visste inte vad jag gjorde. De sa att jag hade huvudet uppe bland molnen men blev behandlad fantastiskt av alla.”Tävlingsdebuten i Real Madrids a-lag kom den 17:e december 2010 borta mot Zaragoza som inhoppare istället för Ángel Di Maria. ”Marcelo spelade ut bollen med tre minuter kvar så att jag kunde få komma in. Det är ett av de lyckligaste minnena i mitt liv och att ta på sig Real Madridtröjan och få spela var fantastiskt.” Hemmadebuten för den då 18-årige Morata kom några dagar senare i 8-0-segern mot Levante i Copa del Rey när han, likt idag, bytte av Karim Benzema. Morata var nära att få näta i hemmadebuten men var ändå väldigt nöjd efteråt med fansens support.Det första målet för a-laget skulle dröja till den 11:e november 2012 och det var ett matchavgörande 2-1-mål borta mot Levante efter att ha varit på planen i drygt en minut. Den första officiella starten skedde på hemmaplan mot Rayo Vallecano och även den blev lyckad då Morata nätade efter tre minuter i en 2-0-seger.Första målet i Real MadridDet var inte bara i Real Madrid som det gick bra för anfallaren. Sommaren 2011 vann han EM-guld med u-19-landslaget och två år senare skulle han vara med och vinna igen, denna gång med u-21-landslaget. Båda gångerna lämnade han mästerskapen som skyttekung med 6 respektive 4 mål.Inför säsongen 13/14 fick Morata en fast plats i truppen och vann bland annat Champions League och Copa del Rey. Totalt blev det 34 matcher och nio mål i alla tävlingar den säsongen men bara sex matcher från start innan det bar iväg till Turin och Juventus. I efterhand har Morata förklarat varför: ”Real Madrid är fullt med de bästa spelarna i världen och det är tufft att få speltid så därför lämnade jag, för att kunna komma tillbaka en dag, mognare och som en bättre fotbollsspelare”.Väl i Juventus säsongen 14/15 tog det ett tag för Morata, som skadade sig direkt, att konkurrera ut landsmannen Fernando Llorente men när han väl hade lyckats fortsatte det att rulla på, framförallt i Champions League. Mål i båda mötena mot Dortmund i åttondelsfinalen, fixad straff som tog dem vidare mot Monaco i kvarten, mål i båda semifinalmötena mot Real Madrid och dessutom mål i finalförlusten mot Barcelona . I början på nästa års Champions League nätade Morata i de två första matcherna vilket gjorde att han tangerade Alessandro Del Pieros Juventusrekord med mål i fem raka CL-matcher.Just målen mot Real Madrid ja. Det brukar heta att släkten är värst och det stämde verkligen in på semifinalmötet mot Juventus 2015. Under det första mötet i Turin tog det bara åtta minuter innan Morata hade gjort 1-0 till Juve. Han valde dock att inte fira målet eftersom det var mot hans förra klubb och att det hade varit för mycket fokus på just honom innan matchen efter att någon hade citerat det som att Morata ”inte hade något att visa för Real”.”Orden misstolkades och jag har aldrig sagt något illa om Madrid. Jag hade redan sagt att jag inte skulle fira något mål och jag är tacksam till Ancelotti och klubben men lycklig i Juventus.”Det skulle dock bli ännu värre i returmötet den där kvällen i maj 2015. Real Madrid ledde med 1-0, var vidare tack vare bortamål och hade chans att få möta Barcelona i en Champions Leaguefinal. Då dök han upp igen, sköt in 1-1 från nära håll, och skickade ut sitt gamla lag. En härlig känsla att få möjlighet att spela final men samtidigt en konstig situation då han skickade ut klubben som fortfarande hade hans framtid i sina händer eftersom Real Madrid hade en återköpsklausul inskriven i kontraktet när man sålde honom till italienarna. ”Det är en bitterljuv känsla. Jag har alltid kunnat fira och vara glad med Real Madrid och det känns i magen att det är mina före detta lagkamrater. Jag hade kunnat betala bra med pengar för att göra de målen mot något annat lag,” sa Morata efteråt.Återköpskluausulen som Real Madrid hade skrivit in i överenskommelsen med Juventus gällde fram till sommaren 2016 och Morata fick stanna kvar i Turin för att utvecklas ytterligare. Under andra säsongen led dock anfallaren av en galen måltorka och det tog över 100 dagar att få in ett mål för spanjoren. Morata bytte frisyr, bil och och testade allt men till slut gick det så långt att Buffon fick trösta honom efter en träning när allt hade gått fel och han bröt ihop. ”Buffon sa åt mig att om jag var tvungen att gråta skulle jag göra det hemma då folk som ville mig illa skulle bli glada av att se mig ledsen medan folk som ville mig väl skulle bli ledsna av att se mig må dåligt. Strax efter detta träffade jag Alice (blivande fru) och då vände allt. Jag kände mig viktig och målen började komma igen.” Säsongen skulle sluta lyckligt med en italiensk trippel och viktiga mål. I Coppa Italia-finalen mot Milan avgjorde Morata med matchens enda mål i förlängningen. Totalt blev det 27 mål i Juventuströjan och sommaren 2016 väntade ett EM där Morata blev förstavalet som anfallare då Diego Costa lämnades utanför truppen.Morata hade lyckats att ta sig till a-landslaget, vilket var ett av målen med flytten till Juventus och fick Del Bosques förtroende som ”nia” i La Roja under mästerskapet. Det blev totalt tre mål i turneringen men det kunde ha blivit mer enligt Morata själv, om det inte vore för alla rykten och samtal angående hans framtid. ”I den första matchen hade jag många lägen men lyckades inte få dit bollarna. Jag kunde inte slappna av utan det snurrade hela tiden i mitt huvud. Till slut sa jag till mig själv att jag inte ville veta någonting om samtal hit och dit och då började jag göra mål igen. Om vi inte hade mött Italien så hade vi tagit oss längre och jag hade kanske blivit skyttekung.”Det blev inget EM-guld förra sommaren för Spanien men däremot skulle Morata få ett glädjande besked om att Real Madrid hade utnyttjat klausulen på 30 miljoner euro och plockade tillbaka anfallaren. Morata var lycklig över att få vara tillbaka i Madrid och samtidigt tacksam mot Juventus. ”Det är fantastiskt att få vara tillbaka igen och det är en dröm som blir sann. Jag kan inte vänta på att få komma igång. Jag hade två bra år i Juventus, lärde mig väldigt mycket och är tacksam eftersom jag inte hade varit här utan den erfarenheten.” Morata återvände till de regerande Champions League-mästarna och kastades direkt in i startelvan mot Sevilla i europeiska supercup-finalen som vanns med 3-2 efter förlängning. Det blev inga mål i den finalen för Morata men däremot en ny titel att lägga till samlingen. Det skulle dock inte dröja länge innan första målet i återkomsten kom. I omgång två på hemmaplan mot Celta Vigo gjorde Morata 1-0 i en 2-1-seger.Att Morata tidigare har talat gott om Juventus är inget konstigt. Han hade två fina år i Italien men var han har sitt hjärta behöver vi inte vara oroliga för. Morata vill så gärna lyckas fullt ut i Real Madrid att det ibland låser sig i spelet. Visst finns det brister i hans spel men han ger alltid hundra procent till laget oavsett om han är på planen eller får sitta på bänken. När Real Madrid gör mål är Morata oftast först att gratulera målskytten och har i år visat att Real Madrids framgångar är det viktigaste framför personliga. Han är född i Madrid, spelar med en av sina idoler, Cristiano, och har några av sina bästa vänner sedan ungdomsåren i Real Madrid och landslaget (Carvajal, Nacho, Vazquez, Isco) i laget. Morata har gått via ungdomslagen och vet vad det innebär att dra på sig den vita tröjan och det är guld värt att ha i ett lag.Då och nuTotalt har det blivit 42 matcher (19 från start) under säsongen i alla tävlingar och 20 mål (15 ligamål) vilket placerar Morata som klubbens bäste målskytt efter Cristiano Ronaldo och faktum är att Real Madrid har vunnit varje match som Morata har gjort mål i. Diskussionen om vem ska starta på topp mellan Morata och Benzema (19 mål) har pågått under hela säsongen men det är tydligt att fransmannen är Zidanes förstaval när det vankas stormatcher. Under våren har Morata bara fyra minuters speltid, tilläggstid inräknat, i mötena mot Altetico Madrid och Barcelona i ligan och i dubbelmötena mot Atletico och Bayern München i Champions League. Morata behöver spela mer för att ha möjlighet att nå sin fulla potential och det är inte konstigt att det sätter igång tankar i hans huvud om att kanske behöva byta klubb igen: ”Jag är lycklig och jag vill lyckas i Real Madrid men vill samtidigt spela mer. Jag hade förväntat mig att få mer speltid. Jag fyller snart 25 år och behöver ta nästa steg.”Vi vet inte var Morata spelar nästa säsong. Den senaste tiden har det florerat rykten om att Milans nya ägare vill plocka över honom och att en affär ska vara nära. Sedan en tid tillbaka har även ett antal Premier League -klubbar ryktats vara sugna på att signa 24-åringen. Räkna med att ryktena kommer ta fart ordentligt efter Champions League-finalen.Vad vi däremot vet är att det finns en match kvar att spela denna säsong och det är givetvis mot Juventus. Efter den där kvällen i maj 2015 har Morata sagt att han är skyldig madridistas en Champions League-kväll som den han tog ifrån dem. Det finns inte något bättre tillfälle än nu på lördag att betala tillbaka för det där målet, inför hela världens ögon, i en Champions League-final. Morata har levererat i finaler förr och gjort viktiga mål tidigare under säsongen. Det återstår att se om han lyckas igen, om han får spela det vill säga."När jag var yngre brukade jag gå till Bernabéu med min familj och jag kommer ihåg att jag under ett El Clásico sa till min pappa: En dag kommer jag att spela i en sån här match på den här arenan. Att sedan ha gjort det är en av de bästa känslorna du någonsin kan ha. Det är sant att Juventus har en fantastisk arena men det här är Santiago Bernabéu, du ser foton och bara det ger dig gåshud. Det har alltid varit min dröm att spela här och jag är lyckligt lottad som får göra det". / La Liga 11/12, 16/17Uefa Supercup 2016Klubblags-VM 2016Champions League 13/14Copa del Rey 10/11, 13/14Spanska supercupen 2012Segunda B 11/12 Serie A 14/15, 15/16Coppa Italia 14/15, 15/16Italienska supercupen 15/16U-19 EM 2011 + Golden BootU-21 EM 2013 + Golden BootHALA MADRID!Källor: realmadrid.com, as, marca, fourfourtwo, transfermarket, theguardian, gazzetta.it