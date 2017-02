Inför: Osasuna - Real Madrid

Real Madrid åker till Pamplona efter att ha studsat tillbaka från det snöpliga uttåget ur cupen mot Celta via en 3-0 vinst hemma mot Real Sociedad. El Sadar som tidigare varit ett svårgenomträngligt fort kan i år snarare liknas med en hoppborg. Vem som helst kan vinna där och tabelljumbons enda seger kom faktiskt på bortaplan.

Real Madrid vet att matchen är oerhört viktig för att behålla avståndet ner till Barcelona och allt annat än en vinst idag vore oacceptabelt, det var förvisso ett tag sen Real vann på El Sadar men det har delvis sin förklaring i att Osasuna har varit nere i Segundan. Real madrid som kommer till matchen med ovanligt få skador har dock Kroos avstängd men det bör inte spela alltför stor roll då Modric är tillbaka, ifall det verkligen strular med speluppbyggnaden så kan Zidane helt enkelt slänga in honom. Hur bör då taktiken se ut för vår del? Det är egentligen rätt simpelt; Eftersom Osasuna lämnar stora hål i både mittfält och försvar är det viktigt att spela väldigt vertikalt så de inte hinner täppa igen dessa, dessutom vore en hög press grunden för att enkelt kunna angripa dessa ytor och skapa målchanser på löpande band. Det blir därför viktigt att spelarna jobbar hårt, särskilt anfallarna som skulle kunna göra mycket skada med löpningar både i djupled och hemåt.I övrigt är detta en match som passar alldeles utmärkt när det gäller att växla upp inför Champions League matchen mot Napoli. Spelare såsom Ronaldo och Benzema får chansen att komma igång med målskyttet och Zidane kan säkerligen testa en del taktiska drag för att se hur väl spelarna kan hantera det, det finns även en stor chans att nyckelspelare kan vilas i matchens slutskede.Trolig startelva Real MadridNavasCarvajal - Ramos - Varane - MarceloModric - Casemiro - KovacicLucas - Benzema - RonaldoHemmalaget kommer väl egentligen inte till matchen med några förhoppningar överhuvudtaget. De har i ligaspelet inte vunnit på de tretton senaste matcherna och att man skulle lyckas vinna mot just ligaettan känns inte särskilt rimligt, men å andra sidan har större mirakel skett och Osasuna lär vara väldigt tagagde på att ge hemmapubliken en match att minnas, de har ju trots allt, om inget annat, sin heder att spela för den här matchen. Det bör nämas att Osasuna kryssat en hel del på sistone, kanske är formen uppåtgående. Låt oss hoppas att så inte är fallet.Trolig startelva OsasunaSiriguTano - Garcia - OierBerenguer - Causic - Fausto - Cuevas - ClercKodro - LeonMatchstart: 20:45 CETArena: Estadio El SadarTips: 1-4

2017-02-11 07:35:00

