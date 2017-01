Real Madrid åt Granada till lunch när Ronaldo och Marcelo hyllades av publiken

Vid lunch idag var det dags för hemma match för Real Madrid som tog emot gästande Granada. Toppen mot botten beskrevs det i media och inget annat än vinst var att vänta inför matchen.

Uppställning Real Madrid NavasCarvajal Varane Nacho MarceoModric Casemiro KroosIsco Benzema RonaldoByten: Kroos - James 45’, Isco - Asensio 49’, Marcelo - Coentrao 67’.Mål: Isco 12’, Benzema 20’, Ronaldo 26’, Isco 30, Casemiro 57’.Gula kort: Casemiro.Uppställning Granada:OchoaTito Vezo Lomban G.Silva TabanouSamper Pereira Boga UcheKravetsByten: Uche - Marquez 59’, Boga - Bueno 64’, Tabanou - Ponze 76’.Gula kort: Samper, Uche, G.Silva, Tabanou.Källa: http://futbol.as.com/futbol/2017/01/07/primera/1483786474_987811.htmlInnan avspark hyllades Ronaldo av sin hemmapublik, som viftade med guldfärgade plakat när spelarna intog planen, för sin Guldboll. Föredetta Real Madrid spelare som Luis Figo, Michael Owen, Ronaldo och Kopa som också vunnit Guldbollen var inbjudna till festen och befann sig på planen när Ronaldo visade upp sitt senaste pris. Även Kaka och Cannavaro skickade varsin videohälsning till portugisen som spelades upp på Santiago Bernabeu. Efter att Navas och Casemiro bett sina sedvanliga böner inför matchen var det äntligen dags för avspark. Real Madrid inledde med ett lugnt tempo och kontrollerade bollen sedan första sekund medan Granada mestadels agerade försvar. Den tolfte minuten slog Isco till efter att själv ha vunnit bollen som produkt av hög och aggressiv (men regelrätt) press.Det dröjde cirka tio minuter till innan en offsidestående Karim Benzema kunde peta in en retur från ett skott av Luka Modric. Med ställningen 2-0 hade Granada knappt fått känna på bollen. 26e minuten pulveriserade Marcelo en Granada-försvarare och slog ett perfekt inlägg till Ronaldo som utförde sin plikt och nickade enkelt in 3-0. Fyra minuter senare kom matchens fjärde mål då man återigen erövrade bollen på offensiv planhalva, denna gång via Modric. Kroaten bröt sig kvickt in i straffområdet och slog en precis och hård passning till Isco som petade in 4-0.Real Madrid har totalt dominerat matchen så långt. Samtliga spelare är delaktiga, samtliga spelare sköter sin försvarsuppgift med största allvar och bidrar med rörelse i anfallet. Man håller bollen inom laget i lugnt tempo och såfort man hittar en lucka växlar laget upp tempot och slår till mot motståndarnas mål utan att tveka. Känslan är att vi kommer få se ytterligare mål i andra halvlek.I halvleksvilan passade Zidane på att byta ut Kroos till förmån för James. I slutskedet av första halvleken delade Sergi Samper ut en ful efterslängning på Isco som hindrade Isco att spela fullt ut. I 49e minuten tecknade Isco för byte och Asensio fick kliva in istället. Isco hade på en halvlek hunnit producera två mål, varit inblandad i övriga målen och varit mycket aktiv över hela planen. Snöpligt för Isco att vara tvungen att kliva av under en match som gynnade hans möjligheter till ytterligare speltid. Att han var en hårsmån att sätta sin tredje strut sekunden innan han var tvungen att kliva av ger känslan av att han förtjänade mer.Zidane växlade till 4-4-2 med Casemiro och Modric i mitten, James till vänster, Asensio till höger och Ronaldo samt Benzema på toppen. Försvarstrion Casemiro, Varane och Nacho bildade en Bermudatriangel defensivt och avväpnade gång på gång Granadas anfalls försök. I den 57e minuten var det dags igen. James Rodriguez tog hand om en frispark som tilldelades nära hörnflaggan. Real Madrid har visat sig vara letala vid fasta situationer under Zidanes styre och nu fick vi se ännu en inövad variant där Casemiro fann sig helt ren vid bortre stolpen efter att samtliga spelare lurat motståndar försvaret mot främre stolpen. Casemiro begick inga misstag och kunde styra in 5-0.Så här långt hade det varit spel mot ett mål, men Granada försökte flytta fram laget aningen men lyckades inte ta sig igenom Real Madrids disciplinerade försvarsspel.I 67e minuten blev Marcelo utbytt mot Coentrao. Brassen som firade 10 års jubileum som Madridista fick välförtjänt stående ovationer av Santiago Bernabeu publiken som det senaste decenniet fått beskåda Marcelos utveckling från ungdom till världens främste vänsterback och kapten i Real Madrid. I slutminuterna försökte Granada ta kommando över matchen trots att man inte lyckades skapa något. I 89e minuten tog man sig igenom Real Madrids försvar för första gången, dock var Navas snabbt ute och avstyrde friläget till en hörna.Utomordentlig prestation av Zidanes mannar. Man hade kontrollen över matchen från att domaren blåste igång första halvleken. Tempoväxlingarna och disciplinen var Real Madrids starka vapen denna matchen. Samtliga spelare levererade på topp och väldigt få misstag begicks. Organiserat bakåt och frihet och kreativitet på sista tredjedelen gjorde det omöjligt för Granada att utmana Real Madrid.Bollinnehav: 62%-38%Skott: 23-3På mål: 13-1Passningssäkerhet: 91%-85%Källa: https://www.whoscored.com/Matches/1102961/MatchReport- Stabil i samtliga ingripanden, trots att han inte sattes på riktigt prov fören slutminuterna.- Världens bästa högerback gör en helsolid match ännu en gång. Äger högerkanten.- Monstret. Hade varit given i startelvan i vilket annat lag som helst. Perfekt insats.- Lyx-utfyllnads spelaren. Spelaren som kan agera på samtliga försvarspositioner och gör det lika bra varje gång oavsett motstånd. Även Nacho hade varit given i de flesta lag i Europa.- Brassen som värvades till Real Madrid för exakt 10 år sedan stod för en komplett insats. Assisten till Ronaldo var en delikatess som endast Marcelo kan servera. Fick stående ovationer för sin trogna tjänst när han byttes ut.- Har sagt det förr och säger det igen: världens bästa mittfältare i dagsläget. Förvånansvärt att han inte rankas högre i FIFAs listor. Kanske krävs det att han fixar en häftig frisyr, färgar håret, klär sig enligt senaste mode och visar upp sina dansskills på Instagram?- Wow. Casemiro is back. Perfekt match bortsett från att han slår bort ett par enkla passningar. Defensivt perfekt. Kirurgisk precision i försvaret. Ett mål höjer betyget ett snäpp och det förtjänade han med tanke på hans insats.- Fördelar spelet fint under de 45 minuter han deltar. Tack vare Casemiros återkomst kan Kroos fokusera på vad han är bäst, nämligen att fördela bollar.- Trots att han kunde spela en halvlek innan skadan satte stopp, stod han för en komplett insats. Han var precis överallt på planen och Valdano beskrev det som att han var delaktig i samtliga faser av spelet. Två välförtjänta mål varav ett kom som produkt av att Isco själv erövrade bollen.- Aktiv, delaktig och giftig. Karim Benzema är officiellt tillbaka. Trots att hans mål var solklar offside, stod Benzema för en bra insats. Benzema gillar att ha mycket boll och denna matchen var en sådan match.- Hyllades rejält utav publiken inför matchen och stod för ett mål signerat en riktigt motorisk målskytt. Dock tog ängslan över aningen när andra målet inte kom och portugisen blev ivrig i sitt spel. Trots tog han sig till ett par avslut av blandad kvalitet.- Efter uppvisningen mot Sevilla var förväntningarna höga på colombianen, dock fick han inte ut lika mycket i sitt spel med tanke på matchbilden. Det är inte alls kritik mot colombianen som gjorde sin 10e assist för säsongen, utan ett resultat utav att matchen var avgjord när han fick hoppa in. James var ständigt rörlig och delaktig i spelet.- Någorlunda blygsam insats utav ynglingen. Likt hans inhopp mot Sevilla, kunde han bidragit med mer. Växte dock in sig aningen i takt med matchen. Ljummen insats.- Det är många som glömmer bort att Coentrao faktiskt ingår i truppen på grund av att han så sällan kan medverka. Idag blev han inbytt och gjorde en stabil insats. Tog inga onödiga risker och spelade enkelt. Om han lyckas hålla sig frisk kommer det vara otroligt gynnsamt för laget då Marcelo äntligen får en naturlig backup.