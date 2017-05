Real Madrid återigen i en Champions League final!

Atletico Madrid började matchen med ett tempo Real Madrid inte kunde matcha. 3-0 från det första mötet sa ingenting i matchens inledning, Atletico Madrid visa verkligen att de trodde på det här. Redan i 12:e minuten kunde Saul nicka in 1-0 på en hörna slagen av Koke. Inte den bästa inledningen direkt, inte när hela Vincente Calderon kokade. En gryta som kunde koka över vilken minut som helst. Nu förväntade man sig ett svar från Real Madrid, men det tog inte lång tid innan Atletico återigen gjorde ett mål. Domaren pekar på straffpunkten och Griezmann trycker in 2-0 till hemmalaget. Det kändes som att allt gick emot Real Madrid, frågan var om inte trean var nära nu. Men någonstans efter 2-0 vaknade Real Madrid spelarna till liv. Laget höll bollen inom laget och spelade smart, Atletico spelarna såg trötta ut från det höga tempot från första 20. Men de var inte helt ofarliga och därför kändes marängernas mål så mycket skönare. Benzema driver bollen från kanten förbi tre spelare och passar snett bakåt till Kroos. Kroos lyckas inte göra mål men Oblak lämnar returen till en påpasslig Isco. Isco gör inga misstag och sätter 2-1. Ett mål Benzema ska ha stor eloge för, individuell briljans från fransmannen. Målet innebar att Atletico hade återigen en uppförsbacke, de måste göra tre mål.Atletico började andra halvlek med att sätta en hög press och detta gjorde att Real Madrid fick ställa om. Det svängde åt båda hållen och mest tycker jag att Atletico spelarna såg lite uppgivna ut. Visst hade de en chanser men det kändes aldrig som att de kunde göra tre mål. Ett mål går absolut att göra, kanske till och med ett tredje. Men att göra tre mål på en halvlek känns inte rimligt. I slutändan blev det inga mål för något av lagen och marängerna ska återigen spela en Champions League final. Det var absolut inte en tråkig andra halvlek men den kändes ganska avslagen och Real Madrid spelade mycket bättre.Atletico Madride satte hjärtat i halsgropen på oss alla och det med all rätt. Det kändes ibland närmare trean än att Real Madrid skulle göra ett mål. Därför var Benzemas individuella prestation så viktig. Äntligen kunde Benzema visa upp vad han går för. När 2-1 kom så kändes matchen avgjord och Real Madrid spelade upp sig. De rullade bollen bättre och det var kanske på grund av att Atletico spelarna blev trötta och uppgivna efter det målet. Det var inte lagets bästa match men man gjorde jobbet. En stor eloge till alla i laget för att man inte tappade kylan efter 2-0 och när man var så tillbakapressade.Nu är Real Madrid återigen i en Champions League final, för mig är detta en enorm bedrift. En "oprövad" Zidane som har fått kritik från alla möjliga håll har tagit det här laget återigen till en CL-final. En Zidane som ingen kan sätta fingret på. En Zidane som många sa hade tur. Nej det är något han sprider till spelarna, det är något stort som ligger där. Det är något som gör att spelarna behåller lugnet till och med i de värsta situationerna. Nu ska man inte heller tro att CL-titeln är klar, långt ifrån. Juventus väntar i finalen och ska man vinna den så behöver laget ge allt och kämpa in i det sista. Men för nuet så är man otroligt glad och det med all rätt.Cristiano: "Nu är det dags för oss att gå för La Liga titeln. Vi har väntat länge på den. Jag hoppas att vi kan lyfta CL-bucklan, jag tackar alla fansen."Zidane: "Jag har ingen aning om hur Benzema klarade av att komma förbi Atletico spelarna i den där situationen."Zidane: "Cred? All cred är inte bara till mig, det är mer till spelarna. Det är de som som lider, kämpar och springer."Hur kan man inte älska Zidane?: 41% - 59%14 - 127 - 67 - 88 - 23Han förtjänar ett högt betyg, var avgörande flera gånger. En kritiserad Navas visade upp sin bästa sida.Tycker han ändå förtjänar godkänt. Visst stod han för en eller två misstag men har verkligen spelat upp sig och visar upp ett annat självförtroende.Tycker att jag har en svår uppgift, att bedöma våra två mittbackar. De gjorde en bra match i slutändan men visst kunde båda vara mer vakna men samtidigt spelade inte hela laget bra när Atletico pressan sönder Real Madrid. Godkända.Skötte sig bra men ibland gick han bort sig eller halkade på planen. Men så viktig för Real Madrid, speciellt i offensiven.Gör sitt jobb men han behöver ibland lyfta blicken från bollen snabbare.Modric var briljant idag. Han gjorde inga misstag och visade upp ett spel bara han kan.Inte den Kroos vi är vana vid. Vann bollen några gånger men kan mycket bättre.Isco var överallt, gör det viktiga 2-1 målet. Han förtjänar en startplats i finalen.Kunde göra mer, inte den bästa matchen från portugisen.Riktigt bra match av Benzema, äntligen. En individuell briljant prestation från fransmannen gav Real Madrid det lugn och ro man behövde.